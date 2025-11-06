Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 6/11 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng hôm nay 6/11 ở trong nước giảm về mức 147,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 6/11: Giảm dần đều

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,5- 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn hôm nay 6/11 ở trong nước điều chỉnh giảm sâu. Cụ thể

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,7 – 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/11 trên thế giới: Bật tăng trở lại nhờ lực cầu bắt đáy giữa biến động kinh tế Mỹ

Sáng nay, ngày 6/11, giá vàng thế giới mở đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau một đợt biến động mạnh. Cụ thể, giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 3.979,23 USD/ounce, giảm 47,17 USD/ounce, tương đương 1,2% so với phiên trước đó (3.932,06 USD/ounce).

Đến khoảng 6 giờ 25 phút sáng theo giờ Hà Nội, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 3.971,76 USD/ounce, tức thấp hơn 7,47 USD/ounce so với khi mở cửa. Trong ngày 5/11, biên độ dao động của giá vàng được ghi nhận trong khoảng 3.930,23 – 3.990,23 USD/ounce.

Diễn biến vàng tăng trở lại được giới đầu tư đánh giá là khá bất ngờ. Trước đó, khi giá rơi gần ngưỡng 3.900 USD/ounce, nhiều dự báo cho rằng kim loại quý có thể xuyên thủng mốc này trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ đã giúp giá vàng bật tăng trở lại, bất chấp việc đồng USD vẫn duy trì sức mạnh.

Chỉ số đồng USD (DXY) trong phiên đêm qua và sáng nay tiếp tục đứng vững trên ngưỡng 100 điểm – mức cao nhất trong khoảng 6 tháng qua. Thông thường, khi USD mạnh, giá vàng sẽ chịu áp lực giảm, song diễn biến hiện tại cho thấy giới đầu tư đang quay lại với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giữa lúc niềm tin vào kinh tế Mỹ suy yếu.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, chính phủ đóng cửa – nhà đầu tư tìm đến vàng

Theo các nhà phân tích, giá vàng tăng trở lại phần lớn do thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, khiến tâm lý bất an lan rộng. Nhà đầu tư lo ngại tình trạng này có thể khiến tăng trưởng kinh tế suy giảm, đồng thời gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

Nhiều chuyên gia nhận định, diễn biến giá vàng hiện nay phản ánh rõ tâm lý lo sợ rủi ro hệ thống. Việc Washington chưa đạt được thỏa thuận để tái mở cửa chính phủ khiến nền kinh tế Mỹ chịu tổn thất nặng nề – ước tính thiệt hại từ 10 đến 30 tỷ USD mỗi tuần. Nếu tình trạng này kéo dài, GDP quý IV của Mỹ có thể giảm tới 2 điểm phần trăm, gây tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.



Báo cáo ADP mới nhất cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng vừa qua, vượt xa dự báo 28.000 việc làm của Reuters. Tuy nhiên, thông tin tích cực này lại không giúp củng cố niềm tin trên thị trường. Nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, nhất là sau phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy quan điểm thận trọng trong chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt và nợ công toàn cầu tiếp tục tăng cao, vàng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong trung và dài hạn. Các quỹ đầu tư lớn hiện duy trì chiến lược mua vào khi giá giảm, kỳ vọng vào khả năng phục hồi của vàng khi kinh tế Mỹ và thế giới đối mặt nhiều bất ổn.

Nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn

Ngoài yếu tố bắt đáy, giá vàng còn được hưởng lợi từ sự sụt giảm của thị trường tiền số. Cụ thể, Bitcoin – đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới – đã tụt về ngưỡng 100.000 USD/BTC, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 125.000 USD/BTC trước đó. Động thái này khiến nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi tiền số để chuyển sang vàng, góp phần đẩy giá kim loại quý đi lên.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi tự do. Một số lãnh đạo của các tập đoàn tài chính lớn cảnh báo rằng cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp công nghệ liên quan đến AI, đang bị định giá quá cao, tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng tài sản. Tình trạng này càng củng cố vị thế của vàng như một tài sản phòng thủ hiệu quả.

Trung Quốc trở thành tâm điểm mới của thị trường vàng toàn cầu

Một yếu tố khác góp phần hỗ trợ giá vàng là thông tin Campuchia sắp trở thành quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc. Đây được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng Trung Quốc trở thành trung tâm vàng thỏi toàn cầu. Nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét việc đa dạng hóa dự trữ vàng khỏi các trung tâm truyền thống như London, qua đó tạo động lực dài hạn cho giá vàng quốc tế.

Động thái này không chỉ cho thấy sự dịch chuyển trong cấu trúc lưu trữ vàng toàn cầu, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong thị trường kim loại quý. Giới phân tích cho rằng, nếu xu hướng này tiếp tục, cầu vàng vật chất tại châu Á sẽ tăng đáng kể, kéo giá vàng duy trì ở mức cao trong những tháng tới.

Triển vọng giá vàng: Biến động mạnh nhưng xu hướng vẫn tích cực

Với những yếu tố đang diễn ra, giới chuyên gia nhận định giá vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách lãi suất của Fed, tình hình chính trị tại Mỹ và diễn biến đồng USD. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, vàng vẫn được xem là tài sản an toàn hàng đầu giữa bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn – từ chiến tranh thương mại, nợ công, cho tới rủi ro địa chính trị.

Trong bức tranh tổng thể, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì nếu Fed chuyển sang chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong năm 2026, đồng thời đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất tại các nước châu Á – đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc – dự kiến tiếp tục tăng mạnh vào mùa cưới và dịp lễ cuối năm, tạo thêm động lực hỗ trợ giá.

Tính đến hiện tại, dù chịu nhiều biến động, vàng vẫn giữ vững vai trò “phong vũ biểu” của niềm tin kinh tế toàn cầu. Sự kết hợp giữa rủi ro chính trị, chính phủ Mỹ đóng cửa, chứng khoán giảm mạnh và sức cầu trú ẩn tăng cao khiến giới đầu tư tiếp tục xem kim loại quý này là lựa chọn phòng thủ đáng tin cậy nhất.