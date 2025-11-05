Trong nước, giá bạc đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý, trong khi giá bạc thế giới chịu áp lực điều chỉnh do thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh mẽ.

Gía bạc hôm nay 5/11: Thị trường trong nước giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng chờ tín hiệu từ Mỹ

Giá bạc hôm nay 5/11 trong nước giảm nhẹ ở cả hai chiều mua – bán

Theo khảo sát vào chiều ngày 5/11, giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống so với phiên liền trước. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 1.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.886.000 đồng/lượng (bán ra), giảm nhẹ so với ngày 4/11. Nếu quy đổi theo kilogram, bạc thỏi Phú Quý 999 hiện đang giao dịch quanh mức 48,77 – 50,29 triệu đồng/kg.

Tại thị trường Hà Nội, bạc 99,9% được ghi nhận ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.589.000 đồng/lượng (bán ra), tương ứng 41,58 – 42,38 triệu đồng/kg. Trong khi đó, bạc loại 99,99% cũng giảm nhẹ, xuống còn 1.567.000 – 1.597.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá bạc 99,9% hiện giao dịch ở mức 1.561.000 đồng/lượng mua vào và 1.595.000 đồng/lượng bán ra, còn bạc 99,99% dao động quanh 1.569.000 – 1.599.000 đồng/lượng.

Theo giới kinh doanh kim loại quý, diễn biến giảm giá của bạc trong nước phần lớn bị chi phối bởi xu hướng chung của thị trường thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phòng thủ suy yếu và tâm lý thị trường trở nên thận trọng, các doanh nghiệp kim hoàn trong nước chủ yếu điều chỉnh giá theo hướng giảm nhẹ để phù hợp với tình hình chung.

Giá bạc hôm nay 5/11 trên thế giới chịu áp lực điều chỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chiều 5/11 được niêm yết ở mức 48,16 USD/ounce, giảm 0,49 USD so với phiên giao dịch sáng 4/11. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.262.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.267.000 đồng/ounce (bán ra), tức gần 40,6 triệu đồng/kg.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk của FX Empire, giá bạc đang bị “nén” trong biên độ giao dịch hẹp do giới đầu tư duy trì tâm lý chờ đợi trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố. Ông Hyerczyk nhận định, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa có thể khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) bị hoãn công bố lần thứ hai, tạo ra sự biến động ngắn hạn trên thị trường kim loại quý.

Cũng theo chuyên gia này, vùng giá 50,02 – 51,07 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng kháng cự mạnh, trong khi khu vực quanh 45,63 USD/ounce là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. “Dù bạc vẫn duy trì quanh các mốc này, nhưng việc thiếu chất xúc tác mới khiến giá khó tạo đột phá. Nhà đầu tư đang quan sát phản ứng giá tại những vùng kỹ thuật này, tuy nhiên hiện vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho một xu hướng tăng mạnh”, ông nói.

Thị trường chờ tín hiệu từ dữ liệu kinh tế Mỹ

Giới chuyên gia cho rằng, diễn biến của giá bạc trong tuần này sẽ phụ thuộc lớn vào các chỉ số kinh tế chủ chốt của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và chỉ số PMI do Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố.

Nếu các chỉ số này cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động và hoạt động sản xuất, nhà đầu tư có thể kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tăng sức hấp dẫn cho kim loại quý, trong đó có bạc. Ngược lại, nếu các dữ liệu này cho kết quả khả quan hơn dự kiến, giá bạc có thể chịu thêm áp lực giảm do kỳ vọng Fed giữ lập trường thắt chặt lâu hơn.

Ngoài ra, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đang tác động mạnh đến xu hướng giá bạc. Trong phiên gần nhất, chỉ số USD Index tiếp tục duy trì ở mức cao, khiến bạc và vàng – vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng

Thị trường kim loại quý hiện đang trong giai đoạn “nghỉ ngơi” sau những biến động mạnh hồi cuối tháng 10. Giá bạc tuy vẫn giữ được trên vùng hỗ trợ quan trọng, nhưng thiếu động lực tăng trưởng rõ ràng. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ chính sách của Fed và diễn biến kinh tế Mỹ trong quý IV/2025.

Một số tổ chức phân tích cho rằng, giá bạc có thể vẫn dao động trong biên độ 45 – 51 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi xác lập xu hướng mới. Các yếu tố như lạm phát tại Mỹ, nhu cầu công nghiệp đối với bạc trong sản xuất năng lượng sạch, cùng với biến động địa chính trị toàn cầu vẫn là những nhân tố then chốt chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Triển vọng ngắn hạn: Giá bạc tiếp tục biến động nhẹ

Với bức tranh kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng, các chuyên gia dự đoán giá bạc trong tuần này sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 48 – 50 USD/ounce, tương ứng khoảng 40 – 41 triệu đồng/kg quy đổi theo giá trong nước.

Ở thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp kim hoàn có thể điều chỉnh giá linh hoạt tùy theo diễn biến quốc tế, song khả năng giảm sâu không cao nhờ nhu cầu tích trữ trang sức và nguyên liệu chế tác tăng nhẹ vào thời điểm cuối năm.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy, thị trường bạc đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, với xu hướng chung là giảm nhẹ nhưng ổn định. Nhà đầu tư ngắn hạn nên theo dõi chặt chẽ các mốc kỹ thuật 45,6 – 51 USD/ounce cùng tín hiệu từ Fed để có chiến lược giao dịch phù hợp.