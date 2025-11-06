Tin hot thị trường ngày 6/11: Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

Tin hot thị trường ngày 6/11: Thu hồi 1.600 túi xách giả nhãn Chanel, Dior, MLB, YSL, Hermes

Ngày 5/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 kiểm tra một cơ sở kinh doanh túi xách tại số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Khương, chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định, đang bày bán 1.610 túi xách gắn nhãn “Chanel”, “Dior”, “MLB”, “YSL”, “Hermes” có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá lô hàng ước khoảng 168,8 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh nguồn gốc, làm rõ hành vi và xử lý theo pháp luật. Với hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, mức xử phạt hành chính dự kiến khoảng 110 triệu đồng. Đội QLTT số 14 đã báo cáo Chi cục QLTT Hà Nội để tiếp tục xử lý nghiêm, góp phần ngăn chặn buôn bán hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 6/11: 23 nhà đầu tư điện gió, mặt trời đề nghị đối thoại vì chậm thanh toán

Nhóm 23 nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đề nghị được đối thoại song phương với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong nửa đầu tháng 11, do nhiều dự án điện gió, điện mặt trời chưa được hoặc bị chậm thanh toán.

Các nhà đầu tư cho biết 173 dự án theo cơ chế giá FIT bị ách tắc sau khi Thông tư 10/2023 (hiệu lực từ 6/2023) yêu cầu có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (CCA) trước khi công nhận vận hành thương mại (COD), trong khi tại thời điểm đạt COD trước đây chỉ cần EVN xác nhận. Hệ quả là nhiều dự án bị giữ lại, chỉ thanh toán một phần từ kỳ tháng 1, thậm chí dừng từ 8/2022, gây thiếu hụt dòng tiền, nguy cơ phá sản.

Nhóm nhà đầu tư cho rằng việc giữ tiền dựa trên thay đổi định nghĩa COD và tiêu chí giá FIT là thiếu công bằng, ảnh hưởng niềm tin nhà đầu tư và tiến trình chuyển dịch năng lượng. 23 doanh nghiệp này sở hữu/góp vốn hơn 4.182 MW, gồm ACEN (852 MW), Super Energy (686,7 MW), B.Grimm (496 MW), Shikoku Electric (256 MW)…

Tin hot thị trường ngày 6/11: Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội bởi cá nhân “Ngân Collagen”, trong khi cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh.

Khuyến cáo căn cứ Công văn 2119/ATTP-NĐTT (22/10) của Cục ATTP – Bộ Y tế về phối hợp giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Nhóm sản phẩm bị nêu gồm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, một số ghi trên bao bì Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma.

Các sản phẩm này được rao bán với cam kết “giảm cân nhanh, thải độc, làm đẹp da”, có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo khi thổi phồng công dụng, dùng hình ảnh/lời chứng thực sai sự thật. Ghi nhận cho thấy tài khoản TikTok tên Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng video quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Sở ATTP TP.HCM đề nghị chỉ sử dụng sản phẩm được cấp phép lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng, phân phối qua kênh chính thống; mọi nghi ngờ phản ánh đường dây nóng 1900 9191 của Cục ATTP. Cùng ngày, nhiều phường tại TP.HCM cũng phát thông báo cảnh báo người dân.