Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay, giảm ùn tắc cho hành khách

Trong bối cảnh lượng khách đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh dịp cuối năm, vấn đề kiểm soát hành lý xách tay một lần nữa được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không nội địa, các đơn vị phục vụ mặt đất và hãng quốc tế khai thác đi/đến Việt Nam, yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục và cửa lên tàu bay.

Động thái này được đưa ra sau khi một số phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy quy trình kiểm tra hành lý của một số hãng vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh dịch vụ của hàng không Việt Nam.

Theo yêu cầu của Cục Hàng không, các hãng cần nhanh chóng chuẩn hóa việc cân hành lý xách tay, sử dụng thiết bị đạt chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính chính xác cao. Đồng thời, các đơn vị phải bố trí lại quy trình kiểm tra sao cho thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc tại khu vực làm thủ tục và cửa ra máy bay những điểm thường xuyên xảy ra “nút thắt cổ chai” trong khâu phục vụ mặt đất.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất rà soát toàn bộ quy trình kiểm tra hành lý xách tay. Ảnh: Gia Linh

Ngoài yếu tố kỹ thuật, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng tăng cường tuyên truyền quy định về hành lý xách tay trên website, tại quầy vé và hệ thống đại lý, giúp hành khách nắm rõ quy định trước khi ra sân bay. Nhân viên phục vụ mặt đất cũng cần được quán triệt về thái độ, tác phong phục vụ để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trong mỗi chuyến bay.

Thực tế, việc kiểm soát chặt chẽ hành lý xách tay không phải là điều riêng có tại Việt Nam. Nhiều hãng hàng không quốc tế như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia hay Delta Airlines… đều áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn và đúng trọng lượng quy định trên khoang. Mỗi kg hành lý dư trên cabin đều có thể ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, tiêu hao thêm nhiên liệu và kéo dài thời gian khởi hành.

Theo các chuyên gia hàng không, chỉ cần vài phút chậm ở cửa khởi hành vì hành khách mang hành lý quá tải, toàn bộ dây chuyền khai thác chuyến bay có thể bị chậm theo, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hành khách khác. Do đó, việc siết chặt kiểm soát hành lý xách tay không phải để “làm khó” hành khách, mà là để đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí vận hành và duy trì tính đúng giờ, một trong những chỉ số uy tín hàng đầu của hãng bay.

Trong xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành hàng không Việt Nam đang hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, coi trải nghiệm của hành khách là trung tâm. Việc rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay lần này không chỉ nhằm giảm tải áp lực cho khâu mặt đất, mà còn thể hiện nỗ lực của toàn ngành trong việc mang lại trải nghiệm bay văn minh, an toàn và đúng giờ.