Dừng bán vé tháng, vé ngày trên tàu điện Cát Linh
Trọng Đảng
06/11/2025 9:34 AM (GMT+7)
Từ ngày 10/11, Hanoi Metro sẽ dừng bán vé tháng, vé tuần và vé ngày trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để phục vụ kế hoạch sử dụng hệ thống cổng soát vé bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học).
Chiều 5/11 Công ty Hanoi Metro cho biết, từ ngày 10/11/2025, trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ tạm dừng bán vé tháng, vé tuần và vé ngày. Tại quầy bán vé trên tuyến ở các ga như lâu nay sẽ dừng hoạt động, đơn vị sẽ tập trung để nâng cấp hệ thống thanh toán theo công nghệ mới.
“Trong thời gian này hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga để đi lại và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng tại các quầy vé nhưng theo mô hình thẻ vé mới - Vé điện tử trên điện thoại di động có định danh/hoặc vé điện tử gắn với căn cước công dân”, lãnh đạo Hanoi Metro thông tin.
Trong thời gian này, nhà ga vẫn duy trì hoạt động 2 cổng soát vé cũ tại mỗi nhà ga để phục vụ hành khách chưa kịp chuyển đổi sang hình thức thanh toán mới. Tuy nhiên, Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách nên dành thời gian chủ động sớm thực hiện việc chuyển đổi sang hệ thống mới trước ngày 15/11/2025 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời những phát sinh. Từ ngày 16/11/2025 dừng toàn bộ hoạt động các máy bán vé tự động để nâng cấp công nghệ theo hệ thống mới thanh toán mới.
Trước đó, Hanoi Metro có thông báo, từ ngày 18/11, tất cả hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ sử dụng hệ thống cổng soát bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học). Các loại thẻ vé cũ hoặc khách phải xếp hàng mua vé sẽ không còn phù hợp.
Để sử dụng hình thức thanh toán này, Hanoi Metro cho biết, hành khách cần tải phần mềm (app) “Hà Nội Metro” xuống thiết bị cầm tay và đăng ký, sau đó mỗi lần đi tàu hành khách chỉ cần mở ứng dụng có mã QR để quét qua cửa kiểm soát là đi tàu.
Định hình “siêu cảng” Nội Bài giai đoạn mới: Tối ưu không gian, nâng tầm hiện đại
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch lần này được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm Nội Bài trở thành trung tâm hàng không hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế.
Tin hot thị trường ngày 9/11: Bộ Y tế xác định dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant là hàng giả
Tin hot thị trường ngày 9/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Việt Nam vừa xuất khẩu lô cá rô phi đầu tiên sang Brazil; Tạm giữ hơn 1.600 túi xách giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, YSL, Hermes; Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant là hàng giả…
Hàng ngàn sản phẩm chức năng lưu hành mỗi năm: Ai đang kiểm soát?
Hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng được cấp phép lưu hành mỗi năm, trong khi người tiêu dùng gần như không thể phân biệt thật - giả, tốt - dở bằng mắt thường. Trong bối cảnh đó, công tác hậu kiểm đóng vai trò như một "chốt chặn" cuối cùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không làm đến nơi đến chốn, hàng giả vẫn có thể len lỏi qua những “lỗ hổng”, còn người mua thì tiếp tục bị đánh lừa bằng vỏ bọc "bổ sung sức khỏe".
Mỹ bị cuốn vào làn sóng sa thải
Theo báo cáo của các nhà phân tích từ công ty tư vấn địa phương Challenger, Gray & Christmas, nước Mỹ đang bị cuốn vào làn sóng sa thải..
'Đại bàng' nào đầu tư vào Việt Nam lớn nhất hiện nay?
Các tỉnh thành thu hút FDI đạt hàng tỷ USD, nổi bật Bắc Ninh, TP.HCM, Hải Phòng với lĩnh vực chế biến, bất động sản và công nghiệp.
Cảnh sát đột kích, tịch thu lượng lớn Sunsilk, Dove, Head & Shoulders, Pantene... giả chuẩn bị tuồn ra thị trường
Cảnh sát đã thu giữ sản phẩm giả của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng, chủ yếu là thương hiệu dầu gội.
Định hình “siêu cảng” Nội Bài giai đoạn mới: Tối ưu không gian, nâng tầm hiện đại
Tin hot thị trường ngày 9/11: Bộ Y tế xác định dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant là hàng giả
Hàng ngàn sản phẩm chức năng lưu hành mỗi năm: Ai đang kiểm soát?
Hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng được cấp phép lưu hành mỗi năm, trong khi người tiêu dùng gần như không thể phân biệt thật - giả, tốt - dở bằng mắt thường. Trong bối cảnh đó, công tác hậu kiểm đóng vai trò như một "chốt chặn" cuối cùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không làm đến nơi đến chốn, hàng giả vẫn có thể len lỏi qua những “lỗ hổng”, còn người mua thì tiếp tục bị đánh lừa bằng vỏ bọc "bổ sung sức khỏe".