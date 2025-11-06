Trung Quốc đặt “sàn tăng trưởng” 170 nghìn tỷ NDT cho 2030, thu hút các công ty toàn cầu

Phát biểu trước các lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thường niên ở Thượng Hải hôm thứ Tư 5/11, Thủ tướng Lý Cường cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ vượt 170 nghìn tỷ nhân dân tệ (23,9 nghìn tỷ USD) trong vòng 5 năm, ngụ ý mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 4% đến năm 2030, chưa điều chỉnh theo biến động giá cả. Con số này phù hợp với mức tăng trưởng GDP danh nghĩa được báo cáo từ đầu năm đến nay.

Ông nhận định mức tăng này là “những đóng góp mới đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu". Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tập trung vào “mở rộng nhu cầu nội địa, đặc biệt là thúc đẩy tiêu dùng” để khai thác tiềm năng của thị trường.

Dù không đưa ra mục tiêu cụ thể, con số mà ông Lý đề cập có thể được xem như một mức “sàn tăng trưởng” và phản ánh sự tập trung ngày càng lớn của các nhà hoạch định chính sách vào chất lượng tăng trưởng, theo bà Michelle Lam, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Societe Generale SA.

“Con số này cho thấy tăng trưởng GDP danh nghĩa sẽ không giảm thêm từ nay trở đi” - bà nói. “Cuối cùng, ưu tiên không còn là số lượng GDP thực, mà là tránh rơi vào giảm phát. Điều đó quan trọng hơn”.

Chiến lược gia cấp cao Zhaopeng Xing tại Ngân hàng ANZ nhận định việc vượt mốc 170 nghìn tỷ nhân dân tệ có thể dao động trong khoảng 170 đến 180 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương ứng với mức tăng trưởng GDP danh nghĩa hợp lý từ 4% đến 5% mỗi năm.

Trung Quốc đang trên đà đạt mục tiêu tăng trưởng GDP thực khoảng 5% trong năm nay, song tăng trưởng danh nghĩa chậm hơn do giá cả giảm. Tình trạng giảm phát kéo dài gây hại cho tăng trưởng vì khiến người tiêu dùng trì hoãn mua sắm, gia tăng gánh nặng nợ nần và bóp nghẹt lợi nhuận, dẫn đến vòng xoáy suy giảm chi tiêu và đầu tư.

Phá vỡ vòng luẩn quẩn này đã trở thành ưu tiên chính sách hàng đầu. Bắc Kinh đã phát động chiến dịch "neijuan - nội quyền" nhằm chấm dứt các cuộc chiến giá đang hoành hành trong nhiều ngành, từ xe điện đến giao đồ ăn. Bằng cách trấn áp cạnh tranh quá mức, chính quyền hy vọng giúp doanh nghiệp khôi phục khả năng định giá, tái tạo biên lợi nhuận và cuối cùng tạo dư địa cho tăng lương, thúc đẩy tiêu dùng.



Dù vậy, sức hút của thị trường Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại với phương Tây. Thủ tướng Lý phê phán “các biện pháp bảo hộ đơn phương” gây xáo trộn thương mại toàn cầu, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bối cảnh có phần tích cực hơn khi Bắc Kinh và Washington vừa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại tại Hàn Quốc. Cuộc gặp đỉnh cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình mang lại hy vọng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tháng leo thang.

Trong kế hoạch 5 năm tới, Bắc Kinh cam kết chuyển đổi mô hình tăng trưởng, dựa nhiều hơn vào nhu cầu nội địa và tiêu dùng để đối phó bất ổn toàn cầu.