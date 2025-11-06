Thị trường ô tô cũ: Nguồn cung dồi dào, giá “mềm” nhưng tâm lý thận trọng

Lý do ô tô cũ “ế hàng”

Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 9/2025 vừa qua, ước tính có tổng cộng 56.971 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng xấp xỉ 5,4% so với tháng 8 (với 54.074 chiếc).

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào Quý 4, là giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm qua khi hầu hết các hãng đều tung ưu đãi sâu để kích cầu.

Cùng với đó, yếu tố rủi ro mới nổi bật sau các đợt mưa bão tháng 10–11/2025, đó là xe ngập nước xuất hiện nhiều hơn trong nguồn hàng. Điều này khiến người mua thận trọng, làm chậm thanh khoản ở nhiều phân khúc, nhất là sedan/B-SUV phổ thông, những nhóm vốn nhạy về giá.

Nhiều bài viết gần đây ghi nhận hàng loạt ca ngập sâu, chi phí khắc phục có trường hợp chạm 70-90% giá trị xe, càng củng cố tâm lý “đi chợ phải soi kỹ” của khách hàng.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng (Trung tâm Thiết kế và Thí nghiệm của hãng ô tô Volkswagen - Đức), tùy vào mức độ ngập và dòng xe, chi phí sửa chữa có thể dao động rất lớn. Với các xe phổ thông chỉ bị ngập nhẹ, chi phí vệ sinh nội thất, thay dầu, bảo dưỡng cơ bản khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu xe bị thủy kích, mức thiệt hại có thể từ 30 đến 70 triệu đồng. Riêng đối với xe sang như Mercedes, BMW, Audi..., mức chi phí khắc phục có thể cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nếu động cơ bị hư hại nặng, phải thay máy, chi phí có thể lên tới 200 - 300 triệu đồng, tương đương mua một chiếc xe nhỏ mới.

Đó là trong các lý do đang tạo sức ép giảm giá lên xe đã qua sử dụng hiện nay.

Nhìn chung, mặt bằng giá xe cũ thấp hơn đầu năm và thấp hơn cùng kỳ 2024, đặc biệt ở xe phổ thông chạy phố. Riêng nhóm C-SUV/xe lịch sử minh bạch vẫn giữ giá tương đối hơn. Tuy vậy, sự phân hóa theo “lịch sử sử dụng” rất mạnh: cùng đời, cùng odo nhưng chiếc có hồ sơ bảo dưỡng đầy đủ, không dấu vết ngập, đâm đụng vẫn bán cao hơn đáng kể so với phần còn lại.

Giá ô tô cũ hiện nay theo phân khúc

Theo ghi nhận giá các loại ô tô cũ được công khai trên các trang web uy tín, trang mạng có lượng theo dõi lớn có những biến động đáng chú ý.

Hạng A - đô thị (ví dụ Kia Morning). Morning 2022 trên các sàn lớn thường quanh khoảng hơn 320–350 triệu. Nhiều tin rao thực tế ghi nhận 280–350 triệu tùy bản và odo. Morning 2023 nhích lên khoảng 350–395 triệu; bản GT-Line/X-Line giữ giá tốt hơn. Đời 2024 hiện phổ biến 382–414 triệu cho xe lướt.

Sedan hạng B - Toyota Vios. Vios 2022 dễ gặp trong vùng 350–420 triệu (E MT/Bản E CVT cao hơn). Vios 2023 có giá từ khoảng 340 đến dưới 490 triệu tùy bản, nhiều xe CVT giữ mặt bằng 430–480 triệu. Đời 2024 đang neo quanh 434–471 triệu cho xe lăn bánh khoảng 1-4 vạn km. Nếu cùng tình trạng, Vios 2024 chỉ cao hơn Vios 2023 một nấc nhỏ; Vios 2022 thấp hơn đáng kể.

Sedan hạng B - Honda City. City 2022 ghi nhận khoảng 445–475 triệu; lên đời 2023, dải giá rộng hơn 399–545 triệu (bản L/RS cao hơn). City 2024 hiện ở vùng 460–565 triệu. Nhìn chung, 3 năm liêu tục, mức khấu hao theo năm khá đều, nhưng bản RS/Sensing luôn ở “đầu dải”.

B-SUV/Crossover cỡ B - Kia Seltos. Seltos 2022 phổ biến 590–640 triệu; đời 2023 tăng nhẹ 607–658 triệu; đời 2024 đang ở khoảng 623–675 triệu (xe rất mới có thể cao hơn). Mặt bằng giá giữa 2023 và 2024 không chênh nhiều, chủ yếu do nguồn xe lướt nhiều và các đợt khuyến mại xe mới.

C-SUV - Mazda CX-5. CX-5 2022 thường nằm 700–759 triệu (nhiều tin rao 670–750 triệu tùy bản Deluxe/Luxury/Premium). Đến đời 2024, dải giá nhích lên khoảng 763–827 triệu, xe odo thấp bản Premium 2.0 hay 2.5 có thể cao hơn. Nhìn chung, CX-5 2022 dễ thương lượng hơn đáng kể so với 2024.

C-SUV+ - Honda CR-V. CR-V 2022 thường thấy 800- 900 triệu (biến thiên theo bản E/G/L). Đời 2023 thế hệ mới đang ở vùng 930 triệu đến khoảng 1,01 tỷ. Đời 2024 tiếp tục giữ mặt bằng 1,03–1,26 tỷ (bản e:HEV RS cao nhất). Sự “vênh” mạnh giữa 2022 và 2023–2024 phản ánh khác biệt thế hệ và sức giữ giá của bản hybrid/RS.

MPV phổ thông - Mitsubishi Xpander. Xpander 2022 hiện khoảng 455–551 triệu (MT thấp nhất, AT/Premium cao hơn). Xpander 2023 dao động rộng 412–620 triệu do khác bản và odo; đời 2024 nhỉnh hơn, quanh 569–590 triệu với xe lướt. Về cơ bản, 2023 là “điểm ngọt” giữa giá và trang bị, trong khi 2024 thiên về xe rất mới.

Bán tải - Ford Ranger. Ranger 2022 (XLS/limited 1 cầu) thường ở vùng 545–600 triệu; bản Wildtrak 4x2 quanh 600-610 triệu. Đời 2024: XLS 4x2/4x4 khoảng 629–699 triệu, Wildtrak 4x4 khoảng 850-890 triệu; Raptor khoảng 1,17 tỷ. Biên độ chênh theo phiên bản lớn hơn chênh theo năm sản xuất.

Các mức giá thống kê trên là vùng giá tham chiếu dựa trên thống kê tin rao từ những sàn có lưu lượng lớn (Chợ Tốt Xe, Oto.com.vn, Bonbanh). Khi áp vào từng chiếc cụ thể, mức giá sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào phiên bản, số km, lịch sử bảo dưỡng, trang bị và đặc biệt là rủi ro ngập nước trong bối cảnh sau bão.

Ảnh minh hoạ

Hướng dẫn kiểm tra xe cũ trước khi mua: Soi nhanh – Khám kỹ tại xưởng

Trong bối cảnh sau bão, rủi ro lớn nhất của thị trường xe cũ là những chiếc “qua nước” được tân trang lại. Vì vậy, bước đầu tiên khi đi xem xe không phải là chạy thử mà là “ soi vết”.

Theo các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghề, hãy đóng kín cửa, bật điều hòa 15–20 phút để mùi ẩm mốc “lộ diện”, quan sát nhanh toàn bộ nội thất, đặc biệt là dây đai an toàn (kéo hết cỡ để nhìn vệt bẩn loang), thảm sàn, nỉ trần và gioăng. Các chi tiết thay mới đồng loạt, lệch tông màu, keo dán còn tươi là những tín hiệu cần đặt dấu hỏi.

Tiếp đó, hãy kiểm tra ốc ghế, ray trượt, bản lề cửa, hốc bánh, nơi nào có rỉ xanh, cặn trắng hoặc bùn khô nằm sâu trong khe thì cần thận trọng. Đèn pha, đèn hậu đọng hơi nước; nút kính, ghế điện, camera - cảm biến hoạt động chập chờn cũng là dấu vết điện tử “chết dần” sau ngập.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Trung - chủ salon H3T Auto cho biết, muốn nhận diện xe từng ngập, nhìn kỹ phần ‘keo chỉ’ và lót sàn. Xe bị ngập thường để lại vệt ố vàng dưới sàn, hoặc dấu hiệu đã tháo sàn để sửa điện. Khi lắp lại sẽ có chi tiết lệch, không khớp như nguyên bản. Ông cũng khuyên kiểm tra đồng đều nước sơn, tem đèn theo năm sản xuất và ưu tiên đưa xe vào hãng/garage uy tín để soi lịch sử.

Chỉ khi vượt qua vòng soi nhanh, chiếc xe mới nên bước vào khám kỹ tại xưởng độc lập. Ở đây, yêu cầu thợ điện mở hộp cầu chì, giắc ECU để kiểm tra oxy hóa. Dùng máy quét OBD đọc nhật ký lỗi xem có từng báo lỗi đa hệ thống rồi bị xóa.

Kiểm tra chất lỏng là bắt buộc: dầu máy/hộp số nếu chuyển màu “cà phê sữa”, có bọt là dấu hiệu lẫn nước, lọc gió biến dạng, ẩm ướt cần được ghi nhận. Phần gầm, phanh phải được nâng cầu để soi bùn đọng, rỉ sét ở vị trí khuất; moay-ơ và bạc đạn phát tiếng lạ sau ngập thường “lên tiếng” khi xoay tay.

Với các xe có ghế chỉnh điện, amp li-loa, cửa sổ trời, hãy thử đi thử lại nhiều lần vì lỗi điện tử thường xuất hiện ngắt quãng chứ không “lộ” ngay.

Không thể bỏ qua hồ sơ và cam kết. Hãy yêu cầu hóa đơn bảo dưỡng, sửa chữa gần đây để lần dấu các hạng mục “sấy sàn, vệ sinh điện, thay thảm”. Một showroom hoặc chủ xe tự tin sẽ sẵn sàng ký cam kết bằng văn bản “không ngập nước/không thủy kích” kèm điều khoản hoàn tiền nếu phát hiện trong thời hạn nhất định sau khi mua. Khi cọc, chỉ đặt mức tối thiểu và gắn điều kiện hoàn cọc nếu báo cáo kỹ thuật của xưởng độc lập kết luận xe từng ngập hoặc va chạm cấu trúc.

Đến thời điểm hiện tại, thị trường ô tô cũ mùa cuối năm 2025 đang nghiêng về phía người mua khi nguồn cung dồi dào, giá mềm hơn đầu năm và cùng kỳ 2024 ở hầu hết phân khúc (từ hạng A, sedan B đến C-SUV, MPV), nhưng đi kèm rủi ro xe từng ngập sau bão. Cách lựa chọn khôn ngoan không phải “săn rẻ” bằng mọi giá, mà là ra quyết định dựa trên dữ liệu và kiểm chứng. Ở một thị trường phân hóa mạnh bởi “lịch sử sử dụng”, chiếc xe đáng mua nhất không hẳn rẻ nhất, mà là chiếc minh bạch nhất, có chi phí sở hữu dự kiến thấp và được kiểm chứng kỹ.