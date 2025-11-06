Truyền thông quốc tế ca ngợi Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025 là điểm nhấn hút du khách từ khắp nơi trên thế giới

Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm – không gian văn hóa, lịch sử được coi là trái tim của Thủ đô. Lễ hội không chỉ tôn vinh tà Áo dài, biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch Việt ra thế giới thông qua việc giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, TTW viết.

Lễ hội Áo dài Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh tà Áo dài, biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch Việt ra thế giới. Ảnh TTW

Hành trình văn hóa tôn vinh bản sắc Việt

Theo tạp chí Mỹ, trong bốn năm qua, Lễ hội Áo dài Hà Nội đã trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa của Việt Nam, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Sự kiện kể lại hành trình của Áo dài – biểu tượng cho tâm hồn và bản sắc dân tộc – và cho thấy trang phục này vẫn đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thời trang, nghệ thuật và đời sống hiện đại.

Lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến một không gian giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, nơi di sản truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại. Toàn bộ khu vực tổ chức sẽ được trang hoàng theo phong cách mùa thu Hà Nội, với cờ, đèn và tiểu cảnh nghệ thuật, tạo nên một bức tranh văn hóa sinh động chào đón du khách quốc tế bước vào thế giới của nghệ thuật và lịch sử Việt Nam.

Điểm nhấn đầu tiên là lễ khai mạc vào tối 7/11, với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Áo dài Hà Nội – Tỏa sáng tinh hoa di sản”. Đây được kỳ vọng là màn trình diễn hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Chương trình sẽ tái hiện hành trình phát triển của Áo dài qua các thời kỳ, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn hiện đại và kỹ thuật thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến chuỗi biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc – từ ca trù, chèo, quan họ đến hát xẩm – những loại hình nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Các tiết mục này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp công chúng hiểu sâu hơn về sự phong phú của văn hóa dân tộc.

Một hoạt động nổi bật khác là cuộc thi “Áo dài – Kết nối di sản”, nơi các nhà thiết kế trong và ngoài nước trình diễn những bộ sưu tập độc đáo, thể hiện cách họ tái hiện Áo dài dưới góc nhìn sáng tạo, nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống.

Quảng bá Hà Nội như điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lễ hội không chỉ tôn vinh Áo dài mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa của thành phố. Thông qua hình ảnh Áo dài – biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam – Hà Nội khẳng định vị thế là trung tâm giao thoa văn hóa và sáng tạo của cả nước.

Việc kết hợp di sản truyền thống với yếu tố hiện đại giúp lễ hội thu hút nhiều đối tượng du khách, từ người yêu nghệ thuật, thời trang đến những ai muốn khám phá sâu hơn bản sắc Việt. Lễ hội cũng khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và góp phần phát triển kinh tế văn hóa – sáng tạo.

Theo TTW, các lễ hội văn hóa như Áo dài Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch Việt Nam ra thế giới. Thông qua việc tôn vinh di sản và truyền thống, lễ hội giúp du khách quốc tế có cơ hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách sống động và gần gũi.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, sự kiện này là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người và truyền cảm hứng. Lễ hội Áo dài Hà Nội không chỉ giúp Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm văn hóa mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong việc biến đất nước trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025 là dịp để thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp và giá trị văn hóa của tà Áo dài Việt Nam – biểu tượng của sự duyên dáng, thanh lịch và lòng tự hào dân tộc. Thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn và giao lưu, sự kiện khẳng định vai trò của Hà Nội như một trung tâm văn hóa năng động và sáng tạo, nơi truyền thống được gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa ra toàn cầu.

Lễ hội năm nay không chỉ là màn trình diễn thời trang, mà là một câu chuyện kể bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc, giúp du khách hiểu sâu hơn về tâm hồn Việt Nam – vừa cổ điển, vừa hiện đại, vừa hội nhập mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.