Bitcoin trượt giá mạnh nhưng tỷ phú này vẫn vung 45,6 triệu USD để ôm hàng
Phương Đăng (theo Cryptonews)
05/11/2025 4:15 PM (GMT+7)
Tỷ phú Michael Saylor – Chủ tịch điều hành của công ty phần mềm Strategy – vẫn kiên định với chiến lược đầu tư “tất tay” vào Bitcoin, bất chấp giá tiền số này đang sụt giảm.
Kho Bitcoin khổng lồ trị giá hơn 45 tỷ USD
Theo hồ sơ công bố ngày 3/11, công ty Strategy đã mua thêm 397 Bitcoin trong giai đoạn từ 27/10 đến 2/11, với tổng giá trị 45,6 triệu USD tiền mặt, tương đương giá trung bình 114.771 USD mỗi Bitcoin.
Thương vụ mới đã nâng tổng số Bitcoin mà Strategy đang nắm giữ lên 641.205 BTC, với giá mua trung bình 74.057 USD/BTC – tương ứng tổng vốn đầu tư 47,49 tỷ USD.
Ở mức giá thị trường hiện tại, số Bitcoin này trị giá khoảng 45 tỷ USD, giúp Strategy duy trì vị trí công ty niêm yết nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới, thậm chí còn vượt cả lượng nắm giữ của nhiều quốc gia có kho dự trữ tiền số.
Theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Strategy đã huy động khoảng 69,5 triệu USD trong tuần qua thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông.
Cụ thể: 8,4 triệu USD đến từ cổ phiếu STRF; 4,4 triệu USD từ STRK; 2,3 triệu USD từ STRD và 54,4 triệu USD từ cổ phiếu phổ thông MSTR.
Toàn bộ số tiền huy động được đã được chuyển đổi sang Bitcoin, thể hiện rõ định hướng “mọi đồng vốn đều về Bitcoin” mà Saylor theo đuổi.
Công ty hiện còn hơn 46 tỷ USD dư địa huy động vốn thông qua các chương trình phát hành cổ phiếu (ATM programs), đảm bảo khả năng tiếp tục mua vào trong tương lai.
Niềm tin tuyệt đối vào “vàng kỹ thuật số”
Kể từ năm 2020, khi quyết định chọn Bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc chính, tỷ phú Michael Saylor đã trở thành gương mặt biểu tượng của phong trào doanh nghiệp đầu tư tiền số.
Theo ông, Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” – một mạng lưới tiền tệ toàn cầu giúp bảo toàn giá trị theo thời gian tốt hơn tiền mặt hay trái phiếu.
Dù từng bị hoài nghi trong các giai đoạn giá giảm sâu, chiến lược của Saylor lại đem về lợi nhuận khổng lồ trong các đợt tăng giá mạnh, củng cố thêm niềm tin của ông rằng Bitcoin là “hàng rào bảo vệ tài sản tối thượng”.
Chiến lược mua đều đặn hàng tuần cho thấy Saylor không hề chùn bước, ngay cả khi thị trường biến động dữ dội. Ông nhiều lần khẳng định:
“Mọi đồng USD mà Strategy huy động được cuối cùng sẽ chuyển thành Bitcoin.”
Với tốc độ mua hiện tại, kho Bitcoin của công ty có thể sớm vượt mốc 650.000 BTC, củng cố vị thế là người chơi doanh nghiệp quyền lực nhất trong hệ sinh thái Bitcoin toàn cầu.
Bitcoin trượt giá mạnh nhưng tỷ phú này vẫn vung 45,6 triệu USD để ôm hàng
Tỷ phú Michael Saylor – Chủ tịch điều hành của công ty phần mềm Strategy – vẫn kiên định với chiến lược đầu tư “tất tay” vào Bitcoin, bất chấp giá tiền số này đang sụt giảm.
Vàng trang sức đội giá vì thuế mới, doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc kêu trời
Các nhà kim hoàn và doanh nghiệp nhỏ trong ngành vàng phi đầu tư/vàng trang sức Trung Quốc được dự báo sẽ là những bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế mới vừa được công bố cuối tuần qua – vốn loại bỏ nhiều ưu đãi lâu nay dành cho một số nhà bán lẻ kim loại quý này.
Vàng kỹ thuật số: "Cơn địa chấn" mới của thị trường tài chính
Sau khi giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử trong năm nay, giới đầu tư Phố Wall đang hướng sự chú ý sang một xu hướng mới: vàng token hóa – hay còn gọi là vàng kỹ thuật số được phát hành trên nền tảng blockchain.
ECB hy vọng triển khai thí điểm đồng euro kỹ thuật số từ 2027, cộng đồng tiền điện tử phản ứng dữ dội
Tuần qua Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố dự định triển khai chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027, với điều kiện được các nhà lập pháp phê duyệt kịp thời. ECB coi đây là dự án thiết yếu đối với quyền tự chủ tài chính của khu vực đồng euro. Tuy nhiên nhiều bên đã phản đối dự án này.
Cổ phiếu Amazon tăng vọt nhờ lợi nhuận "khủng"
Cổ phiếu Amazon đã tăng vọt 10,8% trong phiên giao dịch ngày 31/10 sau khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử này công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa kỳ vọng và nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm do nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.
Nvidia trên đà trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 5000 tỷ USD, vượt cả thị trường tiền số toàn cầu
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Bitcoin trượt giá mạnh nhưng tỷ phú này vẫn vung 45,6 triệu USD để ôm hàng
Vàng trang sức đội giá vì thuế mới, doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc kêu trời
Vàng kỹ thuật số: "Cơn địa chấn" mới của thị trường tài chính
ECB hy vọng triển khai thí điểm đồng euro kỹ thuật số từ 2027, cộng đồng tiền điện tử phản ứng dữ dội
Tuần qua Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố dự định triển khai chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027, với điều kiện được các nhà lập pháp phê duyệt kịp thời. ECB coi đây là dự án thiết yếu đối với quyền tự chủ tài chính của khu vực đồng euro. Tuy nhiên nhiều bên đã phản đối dự án này.