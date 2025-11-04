Vàng trang sức đội giá vì thuế mới, doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc kêu trời

Dù chi tiết cụ thể của quy định mới vẫn chưa được công bố đầy đủ, song giới quan sát cho rằng các doanh nghiệp không phải là thành viên của Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) và Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) sẽ chịu tác động trực tiếp nhất.

Tác động này lập tức phản ánh lên thị trường chứng khoán ngày 3/11: cổ phiếu của Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd giảm tới 12% tại Hồng Kông, trong khi Chow Sang Sang Holdings International Ltd và Laopu Gold Co đều giảm ít nhất 8%.

Thuế VAT giảm khấu trừ, chi phí tăng mạnh

Trước khi quy định mới có hiệu lực vào thứ Bảy tuần trước, hầu hết các nhà bán lẻ vàng tại Trung Quốc được phép khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo chính sách mới, các doanh nghiệp sản xuất vàng “phi đầu tư” – tức vàng dùng cho trang sức hoặc ứng dụng công nghiệp như điện tử – chỉ còn được khấu trừ 6% VAT, giảm mạnh từ 13% trước đây.

Theo ước tính của các nhà phân tích tại Citigroup Inc, do bà Tiffany Feng đứng đầu, điều này khiến chi phí của các nhà bán lẻ tăng thêm khoảng 7% trong kịch bản xấu nhất.

“Khả năng cao toàn ngành sẽ phải điều chỉnh tăng giá bán để bù lại áp lực chi phí”, báo cáo của Citigroup nhận định.

Thành viên sàn vàng lớn vẫn giữ ưu đãi

Đối với các sản phẩm đầu tư như vàng thỏi hoặc vàng miếng, ưu đãi thuế vẫn được giữ nguyên cho các thành viên của SGE và SHFE – bao gồm các ngân hàng lớn, nhà tinh luyện và nhà chế tác đủ điều kiện giao dịch trực tiếp trên sàn. Ngược lại, các công ty không phải thành viên sẽ phải tuân theo quy định mới, tương tự các doanh nghiệp sản xuất vàng phi đầu tư.

Tại thị trường Shuibei ở Thâm Quyến, nơi được coi là trung tâm bán lẻ vàng lớn nhất Trung Quốc với hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ, thay đổi này sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng. Nhiều giao dịch tại đây hiện nay vẫn dựa trên nguồn vàng không qua sàn, hoặc không có hóa đơn.

Chính sách mới được cho là sẽ khuyến khích doanh nghiệp mua vàng qua các sàn chính thức, giảm bớt tình trạng giao dịch “ngầm” và tăng tính minh bạch trong thị trường vàng Trung Quốc.

“Quy định này sẽ củng cố vai trò của các sàn giao dịch và giá chuẩn Thượng Hải, đồng thời thay đổi căn bản cách doanh nghiệp Trung Quốc mua vàng. Nó cũng giúp chính phủ theo dõi chính xác hơn khối lượng giao dịch và dòng chảy vàng trong nước”, ông Song Jiangzhen, nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng miền Nam Quảng Đông, nhận định.

Ngoài ra, các hình thức giao dịch vàng không giao hàng vật chất hoặc đầu tư qua quỹ ETF gắn với vàng vật chất vẫn được miễn thuế. Ngoài ra, các tổ chức được Ngân hàng Trung ương phê duyệt phát hành tiền xu vàng kỷ niệm cũng không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.