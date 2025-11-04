Vàng trang sức đội giá vì thuế mới, doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc kêu trời
Phương Đăng (theo Bloomberg)
04/11/2025 4:34 PM (GMT+7)
Các nhà kim hoàn và doanh nghiệp nhỏ trong ngành vàng phi đầu tư/vàng trang sức Trung Quốc được dự báo sẽ là những bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế mới vừa được công bố cuối tuần qua – vốn loại bỏ nhiều ưu đãi lâu nay dành cho một số nhà bán lẻ kim loại quý này.
Dù chi tiết cụ thể của quy định mới vẫn chưa được công bố đầy đủ, song giới quan sát cho rằng các doanh nghiệp không phải là thành viên của Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) và Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) sẽ chịu tác động trực tiếp nhất.
Tác động này lập tức phản ánh lên thị trường chứng khoán ngày 3/11: cổ phiếu của Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd giảm tới 12% tại Hồng Kông, trong khi Chow Sang Sang Holdings International Ltd và Laopu Gold Co đều giảm ít nhất 8%.
Thuế VAT giảm khấu trừ, chi phí tăng mạnh
Trước khi quy định mới có hiệu lực vào thứ Bảy tuần trước, hầu hết các nhà bán lẻ vàng tại Trung Quốc được phép khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo chính sách mới, các doanh nghiệp sản xuất vàng “phi đầu tư” – tức vàng dùng cho trang sức hoặc ứng dụng công nghiệp như điện tử – chỉ còn được khấu trừ 6% VAT, giảm mạnh từ 13% trước đây.
Theo ước tính của các nhà phân tích tại Citigroup Inc, do bà Tiffany Feng đứng đầu, điều này khiến chi phí của các nhà bán lẻ tăng thêm khoảng 7% trong kịch bản xấu nhất.
“Khả năng cao toàn ngành sẽ phải điều chỉnh tăng giá bán để bù lại áp lực chi phí”, báo cáo của Citigroup nhận định.
Thành viên sàn vàng lớn vẫn giữ ưu đãi
Đối với các sản phẩm đầu tư như vàng thỏi hoặc vàng miếng, ưu đãi thuế vẫn được giữ nguyên cho các thành viên của SGE và SHFE – bao gồm các ngân hàng lớn, nhà tinh luyện và nhà chế tác đủ điều kiện giao dịch trực tiếp trên sàn. Ngược lại, các công ty không phải thành viên sẽ phải tuân theo quy định mới, tương tự các doanh nghiệp sản xuất vàng phi đầu tư.
Tại thị trường Shuibei ở Thâm Quyến, nơi được coi là trung tâm bán lẻ vàng lớn nhất Trung Quốc với hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ, thay đổi này sẽ tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng. Nhiều giao dịch tại đây hiện nay vẫn dựa trên nguồn vàng không qua sàn, hoặc không có hóa đơn.
Chính sách mới được cho là sẽ khuyến khích doanh nghiệp mua vàng qua các sàn chính thức, giảm bớt tình trạng giao dịch “ngầm” và tăng tính minh bạch trong thị trường vàng Trung Quốc.
“Quy định này sẽ củng cố vai trò của các sàn giao dịch và giá chuẩn Thượng Hải, đồng thời thay đổi căn bản cách doanh nghiệp Trung Quốc mua vàng. Nó cũng giúp chính phủ theo dõi chính xác hơn khối lượng giao dịch và dòng chảy vàng trong nước”, ông Song Jiangzhen, nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng miền Nam Quảng Đông, nhận định.
Ngoài ra, các hình thức giao dịch vàng không giao hàng vật chất hoặc đầu tư qua quỹ ETF gắn với vàng vật chất vẫn được miễn thuế. Ngoài ra, các tổ chức được Ngân hàng Trung ương phê duyệt phát hành tiền xu vàng kỷ niệm cũng không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.
Vàng kỹ thuật số: "Cơn địa chấn" mới của thị trường tài chính
Sau khi giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử trong năm nay, giới đầu tư Phố Wall đang hướng sự chú ý sang một xu hướng mới: vàng token hóa – hay còn gọi là vàng kỹ thuật số được phát hành trên nền tảng blockchain.
ECB hy vọng triển khai thí điểm đồng euro kỹ thuật số từ 2027, cộng đồng tiền điện tử phản ứng dữ dội
Tuần qua Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố dự định triển khai chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027, với điều kiện được các nhà lập pháp phê duyệt kịp thời. ECB coi đây là dự án thiết yếu đối với quyền tự chủ tài chính của khu vực đồng euro. Tuy nhiên nhiều bên đã phản đối dự án này.
Cổ phiếu Amazon tăng vọt nhờ lợi nhuận "khủng"
Cổ phiếu Amazon đã tăng vọt 10,8% trong phiên giao dịch ngày 31/10 sau khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử này công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa kỳ vọng và nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm do nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.
Nvidia trên đà trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 5000 tỷ USD, vượt cả thị trường tiền số toàn cầu
Tập đoàn Nvidia dự kiến sẽ làm nên lịch sử vào thứ Tư 29/10 khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đã củng cố vị thế trung tâm của hãng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Đây là kim loại "vượt mặt" vàng trong năm nay – có nên “xuống tiền ôm hàng" ngay?
Trong khi thế giới tài chính đang tập trung vào vàng, thì một kim loại quý khác – bạc – lại âm thầm tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 78%, vượt xa mức tăng 65% của vàng, và chạm đỉnh lịch sử vào ngày 20/10.
Sau 12 năm "quay lưng" với vàng, ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng bị cuốn vào cơn sốt vàng
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đang cân nhắc việc nối lại hoạt động mua vàng lần đầu tiên kể từ năm 2013 – một động thái cho thấy sự thay đổi trong chiến lược quản lý dự trữ ngoại hối, giữa bối cảnh lạm phát leo thang và đồng nội tệ suy yếu.
Vàng kỹ thuật số: "Cơn địa chấn" mới của thị trường tài chính
ECB hy vọng triển khai thí điểm đồng euro kỹ thuật số từ 2027, cộng đồng tiền điện tử phản ứng dữ dội
Tuần qua Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố dự định triển khai chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027, với điều kiện được các nhà lập pháp phê duyệt kịp thời. ECB coi đây là dự án thiết yếu đối với quyền tự chủ tài chính của khu vực đồng euro. Tuy nhiên nhiều bên đã phản đối dự án này.