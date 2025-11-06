Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non
Hương Phố
06/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm ấm bụng, dễ nấu và đủ chất cho tối bận rộn: canh sườn ngọt nước, lặc lè xào trứng non beo béo, thêm lạc rang bùi thơm và bát cà muối giòn chua để “chốt” vị. Tất cả gói gọn khoảng 120.000 đồng mà vẫn cân bằng đạm, chất xơ, vitamin.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng - 10.000 đồng
• Canh rau củ nấu sườn - 70.000 đồng
• Lặc lè xào trứng non: 30.000 đồng
• Lạc rang: 5.000 đồng
• Cà muối: 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Canh rau củ nấu sườn
Chặt sườn miếng vừa ăn, chần nhanh với nước sôi 1–2 phút cho sạch bọt, rửa lại. Cà rốt, khoai tây gọt vỏ cắt khúc; bắp ngô non chẻ khoanh; hành lá cắt nhỏ.
Đun sườn với 1–1,2 lít nước, hớt bọt để nước trong. Hạ lửa vừa, ninh 20–25 phút cho sườn mềm. Cho cà rốt, ngô vào trước 5–7 phút, tiếp đến khoai tây. Nêm muối/đường/ít nước mắm vừa miệng. Tắt bếp, rắc hành lá, có thể thêm ít tiêu xay. Nước canh trong, ngọt tự nhiên từ sườn và rau củ.
2. Lặc lè xào trứng non
Lặc lè gọt rìa, rửa sạch, bổ dọc, bỏ ruột già nếu có, cắt miếng xiên. Trứng non rửa nhẹ với nước muối loãng, để ráo. Hành khô bằm.
Phi thơm hành khô với 1 thìa dầu ăn, cho trứng non đảo nhanh tay 30–60 giây (đừng xào kỹ quá dễ khô), trút ra bát. Thêm chút dầu, cho lặc lè vào xào lớn lửa 2–3 phút, nêm muối/nước mắm rất nhẹ và nhúm đường nhỏ để giữ màu xanh. Đổ trứng non trở lại chảo, đảo đều 30 giây, rắc tiêu. Món chín tới sẽ giữ độ giòn của lặc lè, trứng non mềm béo, không ra nước.
3. Lạc rang
Rửa nhanh lạc, để ráo (hoặc không rửa nếu hạt sạch khô). Rang lửa nhỏ đến khi hạt thơm, vỏ sẫm, bóc thử thấy giòn thì tắt bếp; trộn nhúm muối mịn khi lạc còn ấm.
4. Cà muối ăn kèm
Dùng cà pháo/cà bát muối sẵn: xả bớt mặn, vắt nhẹ, trộn tỏi ớt băm, đường, ít nước mắm và vài giọt chanh/giấm cho dậy vị. Bày lên đĩa rắc thêm vài lát ớt.
Bữa cơm cân đối gồm có đạm từ sườn và trứng non, chất béo tốt và chất xơ từ lặc lè, vitamin – khoáng từ rau củ, và chất bùi từ lạc giúp no lâu. Cà muối tạo điểm chua mặn giòn, “kéo” vị, chống ngấy khi ăn món xào.
Trong khung chi phí khoảng 120.000 đồng, mâm cơm có đủ vị ngọt, bùi, béo, giòn, cách làm nhanh gọn, hợp cho tối ngày thường. Cần nhớ phải ninh sườn vừa chín tới để nước trong, xào trứng non thật nhanh tay và giữ lặc lè xanh giòn. Vậy là cả nhà đã có bữa tối ấm lòng mà không lo “vượt trần” ngân sách. Chúc bạn nấu bữa cơm ngon!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non
Một mâm cơm ấm bụng, dễ nấu và đủ chất cho tối bận rộn: canh sườn ngọt nước, lặc lè xào trứng non beo béo, thêm lạc rang bùi thơm và bát cà muối giòn chua để “chốt” vị. Tất cả gói gọn khoảng 120.000 đồng mà vẫn cân bằng đạm, chất xơ, vitamin.
Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra
Các nền tảng bán lẻ trực tuyến Shein, Temu, AliExpress và Wish đang bị điều tra tại Pháp vì bị cáo buộc vi phạm quy định, bao gồm việc trẻ vị thành niên có thể truy cập nội dung khiêu dâm thông qua các chợ điện tử của họ, văn phòng công tố Paris cho biết hôm thứ Ba 4/11.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ cần đủ vị, đủ tình và khơi gợi được cảm giác thân quen, ấy chính là bữa cơm khiến ai cũng muốn về nhà. Với 120.000 đồng, bữa tối nay gợi nhớ đến vị quê, giản dị mà không kém phần hấp dẫn.
Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút
Alibaba Group Holding vừa công bố khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ (281 triệu USD Mỹ) như một phần của chương trình xây dựng mạng lưới cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu Taobao trên khắp Trung Quốc để hỗ trợ hoạt động thương mại tức thời và giao hàng nhanh trong 30 phút theo yêu cầu của công ty.
'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
“Agentic commerce”, hay mua sắm được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng nóng mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ
Trời bắt đầu chớm lạnh, những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với một thực đơn mang đậm hơi thở đồng quê, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại vừa tiết kiệm, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng cho 4 người ăn. Điểm nhấn của mâm cơm là món trứng vịt lộn om bầu, hòa quyện cái ngọt thanh của bầu với vị béo đậm đà của trứng; đi kèm là cá bống kho tộ dân dã, bắp cải xào tỏi giòn ngọt, và ổi tráng miệng xanh mướt, mát lành.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non
Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút
'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ
Trời bắt đầu chớm lạnh, những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với một thực đơn mang đậm hơi thở đồng quê, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại vừa tiết kiệm, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng cho 4 người ăn. Điểm nhấn của mâm cơm là món trứng vịt lộn om bầu, hòa quyện cái ngọt thanh của bầu với vị béo đậm đà của trứng; đi kèm là cá bống kho tộ dân dã, bắp cải xào tỏi giòn ngọt, và ổi tráng miệng xanh mướt, mát lành.