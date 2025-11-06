Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng - 10.000 đồng

• Canh rau củ nấu sườn - 70.000 đồng

• Lặc lè xào trứng non: 30.000 đồng

• Lạc rang: 5.000 đồng

• Cà muối: 5.000 đồng

Cách thực hiện

1. Canh rau củ nấu sườn

Chặt sườn miếng vừa ăn, chần nhanh với nước sôi 1–2 phút cho sạch bọt, rửa lại. Cà rốt, khoai tây gọt vỏ cắt khúc; bắp ngô non chẻ khoanh; hành lá cắt nhỏ.

Đun sườn với 1–1,2 lít nước, hớt bọt để nước trong. Hạ lửa vừa, ninh 20–25 phút cho sườn mềm. Cho cà rốt, ngô vào trước 5–7 phút, tiếp đến khoai tây. Nêm muối/đường/ít nước mắm vừa miệng. Tắt bếp, rắc hành lá, có thể thêm ít tiêu xay. Nước canh trong, ngọt tự nhiên từ sườn và rau củ.

2. Lặc lè xào trứng non

Lặc lè gọt rìa, rửa sạch, bổ dọc, bỏ ruột già nếu có, cắt miếng xiên. Trứng non rửa nhẹ với nước muối loãng, để ráo. Hành khô bằm.

Phi thơm hành khô với 1 thìa dầu ăn, cho trứng non đảo nhanh tay 30–60 giây (đừng xào kỹ quá dễ khô), trút ra bát. Thêm chút dầu, cho lặc lè vào xào lớn lửa 2–3 phút, nêm muối/nước mắm rất nhẹ và nhúm đường nhỏ để giữ màu xanh. Đổ trứng non trở lại chảo, đảo đều 30 giây, rắc tiêu. Món chín tới sẽ giữ độ giòn của lặc lè, trứng non mềm béo, không ra nước.

3. Lạc rang

Rửa nhanh lạc, để ráo (hoặc không rửa nếu hạt sạch khô). Rang lửa nhỏ đến khi hạt thơm, vỏ sẫm, bóc thử thấy giòn thì tắt bếp; trộn nhúm muối mịn khi lạc còn ấm.

4. Cà muối ăn kèm

Dùng cà pháo/cà bát muối sẵn: xả bớt mặn, vắt nhẹ, trộn tỏi ớt băm, đường, ít nước mắm và vài giọt chanh/giấm cho dậy vị. Bày lên đĩa rắc thêm vài lát ớt.

Bữa cơm cân đối gồm có đạm từ sườn và trứng non, chất béo tốt và chất xơ từ lặc lè, vitamin – khoáng từ rau củ, và chất bùi từ lạc giúp no lâu. Cà muối tạo điểm chua mặn giòn, “kéo” vị, chống ngấy khi ăn món xào.

Trong khung chi phí khoảng 120.000 đồng, mâm cơm có đủ vị ngọt, bùi, béo, giòn, cách làm nhanh gọn, hợp cho tối ngày thường. Cần nhớ phải ninh sườn vừa chín tới để nước trong, xào trứng non thật nhanh tay và giữ lặc lè xanh giòn. Vậy là cả nhà đã có bữa tối ấm lòng mà không lo “vượt trần” ngân sách. Chúc bạn nấu bữa cơm ngon!