Bữa ăn bán trú góp phần giảm tải gánh nặng cho phụ huynh, tiếp sức học sinh vùng khó tỉnh Thái Nguyên đến trường



Điểm tựa cho học sinh vùng khó

Tại các vùng còn nhiều khó khăn, bữa ăn bán trú không chỉ mang tính tiện ích mà còn là một điểm tựa thiết thực cho học sinh và phụ huynh. Việc tổ chức bữa ăn trưa tại trường đặc biệt có ý nghĩa với các gia đình ở các vùng khó, những khu vực xa trung tâm ở vùng núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phan Đình Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên khi nhận định về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú. Ảnh: Chiến Hoàng

Chia sẻ với Dân Việt, ông Phan Đình Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, phường Bắc Kạn sau sáp nhập điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Tuy là phường nhưng người dân ở xa trung tâm điều kiện kinh tế chưa được như mong muốn. Hộ nghèo trên địa bàn phường tuy ít như hộ cận nghèo lại khá cao.

“Do chưa có chính sách hỗ trợ và điều kiện kinh tế nhiều hộ dân còn khó khăn nên việc tổ chức ăn bán trú bậc tiểu học chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại. Với gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú, tôi cho rằng đó là một gợi ý rất nhân văn. Nếu thực hiện được thì đây sẽ là sự hỗ trợ rất lớn cho các gia đình, đặc biệt là người dân thuộc các khu vực I, còn nhiều khó khăn như ở các xã phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có phường Bắc Kạn”, ông Huy nhận định.

Học sinh trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tham gia sinh hoạt chung. Ảnh: Chiến Hoàng

Đồng tình với quan điểm này, bà Đàm Thị Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, phường Bắc Kạn cho rằng, nếu tổ chức được, việc hỗ trợ bữa ăn bán trú sẽ vô cùng thuận lợi cho không chỉ học sinh mà cả các phụ huynh và nhà trường. Bà Phương chia sẻ, trường Tiểu học Phùng Chí Kiên rất nhiều năm nay đã tổ chức bữa ăn trưa, bán trú cho các cháu.

“Trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh. Trên cơ sở họp, xác định nhu cầu, nguyên vọng của các phụ huynh, nhà trường sẽ tổ chức bữa ăn bán trú theo thỏa thuận của phụ huynh học sinh; tất cả các khoản thu đều do thỏa thuận và do xã hội hóa 100%. Nhờ được sự quan tâm của các địa phương, nhà trường cũng đã xây dựng được bếp ăn bán trú đảm bảo an toàn một chiều và có đầy đủ trang thiết bị thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Đàm Thị Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về việc thực hiện bữa ăn bán trú được nhà trường tổ chức. Ảnh: Chiến Hoàng

Khó khăn hiện nay là do chưa có chế độ chính sách về bữa ăn bán trú đối với các trường tiểu học nên phải xã hội hóa 100% dẫn đến nhiều gia đình khó khăn, nhất là những trường ở vùng núi nên tỷ lệ tham gia bữa ăn bán trú của các cháu chỉ đạt 50% - 60%”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phùng Chí Kiên cho biết thêm.

Cũng theo bà Phương, gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư, nếu thực hiện được sẽ vô cùng tốt và nhân văn. Học sinh bậc tiểu học đã được miễn học phí, tiến tới nếu được hỗ trợ bữa ăn bán trú sẽ rất thuận lợi cho các cháu, giúp cho phụ huynh giảm tải được gánh nặng khi chuẩn bị cho các con đến trường. Chất lượng bữa ăn học đường cũng sẽ được tốt hơn, các cháu sẽ được đảm bảo dinh dưỡng, phát triển toàn diện.

Được biết, một suất ăn bán trú trong năm học 2024-2025 tại trường Tiểu học Phùng Chí Kiên tính cả chi phí điện, nước, phục vụ, nấu nướng, trông trưa là 30.000 đồng. Trung bình mỗi tháng phụ huynh sẽ phải đóng khoảng 450.000đ/cháu nếu tự nguyện cho con em mình tham gia ăn trưa, bán trú tại trường.

Kỳ vọng từ một gợi ý nhân văn

Với nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có hai con cùng lúc học ở bậc tiểu học thì đây là một khoản tiền không nhỏ. Chị Ngô Thị Phượng, tổ dân phố Nam Đội Thân, phường Bắc Kạn cho biết, gia đình tôi có 2 cháu đang tham gia các cấp học. Do chưa có chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các con ở bậc tiểu học nên cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Chị Ngô Thị Phượng, tổ dân phố Nam Đội Thân, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên trao đổi về kỳ vọng từ gợi ý của lãnh đạo Đảng về việc hỗ trợ bữa ăn miễn phí. Ảnh: Chiến Hoàng

“Tôi nghĩ, nếu như có sự hỗ trợ bữa ăn học đường cho các cháu thì thực sự phấn khởi và yên tâm. Điều đó không chỉ giúp giảm tải gánh nặng kinh tế cho các phụ huynh mà còn giúp các con có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và an toàn tại trường. Mong rằng từ gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, việc hỗ trợ bữa ăn bán trú sẽ sớm được thực hiện”, chị Phượng bày tỏ.

Còn chị Địch Thị Trang, trú phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, bữa ăn bán trú không chỉ tiện ích mà còn khiến các phụ huynh học sinh yên tâm về chất lượng bữa ăn cũng như có nhiều thời gian hơn cho việc tập trung phát triển kinh tế. Nếu được hỗ trợ, gánh nặng kinh tế sẽ được giảm thiểu, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phụ huynh học sinh khẳng định, việc đảm bảo chất lượng bữa ăn là một trong những lợi ích lớn. Khi được quan tâm và hỗ trợ, chất lượng bữa ăn học đường sẽ được cải thiện, giúp các con được đảm bảo dinh dưỡng và phát triển toàn diện. Từ đó, sẽ có sự phối hợp tốt hơn giữa phụ huynh và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bữa ăn bán trú tại trường mầm non Phương Viên, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo chính sách. Ảnh: Hoàng Hải

Ý nghĩa là vậy, thế nhưng việc triển khai bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học hiện nay gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là do chưa có chính sách hỗ trợ, vì đó mà các trường phải thực hiện theo hình thức xã hội hóa 100%. Việc xã hội hóa có hạn chế là nhiều gia đình khó khăn không thể cho con tham gia bữa ăn bán trú.

Tại xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên, trao đổi với Dân Việt, ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, các trường mầm non trên địa bàn xã đã tổ chức bữa ăn bán trú rất tốt, tuy nhiên đối với bậc Tiểu học và THCS, trong số ba trường liên cấp tại địa phương hiện mới chỉ có một trường thực hiện được bữa ăn bán trú cho học sinh. Hai trường còn lại vẫn chưa tổ chức được do điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, những gợi ý từ đồng chí Tổng Bí thư về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú được xem là một hướng đi vô cùng thiết thực và nhân văn. Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong bày tỏ, nếu gợi ý này được thực hiện, các trường còn lại trên địa bàn xã sẽ có cơ hội để tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

“Việc hỗ trợ tổ chức bữa ăn bán trú không chỉ tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn mà còn là động lực để các bậc phụ huynh yên tâm về tương lai của con em mình”, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên nhận định.