Huy động hàng nghìn tỷ đồng, kết quả giảm nghèo bền vững tại Quảng Ninh ra sao?

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đề xuất định hướng triển khai cho giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã huy động hơn 2.500 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo với ngân sách địa phương chiếm 60%. Nguồn lực được ưu tiên cho các khu vực huyện cũ có tỷ lệ hộ nghèo cao như Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ,...

Điểm mới trong chiến lược giảm nghèo bền vững nằm ở việc chính quyền Quảng Ninh đã thay đổi từ trực tiếp sang tạo điều kiện, cơ hội để người dân tự chủ vươn lên. Kết quả, gần 9.800 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 420 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp hỗ trợ người dân địa phương vùng cao cải thiện đời sống kinh tế.

Ngoài ra, 3.500 hộ dân được hỗ trợ sản xuất, từ con giống, cây trồng đến máy móc thiết bị, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức hơn 230 lớp đào tạo nghề, giúp 7.000 lao động nghèo có việc làm ổn định. Trong đó, 82% học viên được doanh nghiệp tuyển dụng hoặc tự tạo việc làm tại địa phương.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, đưa công tác giảm nghèo ở Quảng Ninh ra khỏi tư duy "trợ cấp" sang "tự lực", tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi bật trong cách làm của tỉnh là gắn giảm nghèo với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX).

Hàng loạt mô hình HTX kiểu mới được hình thành, từ chăn nuôi trâu bò ở Bình Liêu, trồng cây dược liệu ở Ba Chẽ đến sản xuất sản phẩm OCOP ở Tiên Yên, Cô Tô. Các HTX không chỉ giúp người dân tiêu thụ sản phẩm mà còn hướng dẫn kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường.

Việc ứng dụng chuyển đổi số như truy xuất nguồn gốc, bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm nông thôn Quảng Ninh có chỗ đứng ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững, không tái nghèo.

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ninh đã huy động được hơn 120.000 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Điểm đáng chú ý, trong số tiền trên nguồn vốn xã hội hóa chiếm tới 84% phần lớn là vốn tín dụng. Nhờ đó, doanh số cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn đạt hơn 97.400 tỷ đồng giúp người dân có cơ hội tiếp cận nguồn lực tạo sinh kế bền vững.

Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 0,41% năm 2021 (1.526 hộ) xuống còn 0,067% năm 2022 (258 hộ). Đến cuối năm 2023, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, xã nghèo hay xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Tại các vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo, thu nhập bình quân của người dân vùng đạt 83,79 triệu đồng/người/năm. Con số này đã tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2020 và cao hơn 1,4 lần mức bình quân cả nước.

Với những kết quả trên, Chính phủ đã ghi nhận Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.