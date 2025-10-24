Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số xã
Bùi My
24/10/2025 7:13 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công vừa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình phát triển nông nghiệp tại xã Đầm Hà và xã Bình Liêu.
Ngày 23/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại xã Đầm Hà và xã Bình Liêu.
Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường, cùng đại diện các sở, ngành liên quan như Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, Sở NN&MT, Sở Dân tộc và Tôn giáo…
Tại xã Đầm Hà, đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số vùng nuôi biển tập trung, khu phức hợp sản xuất tôm giống công nghệ cao Việt Úc…
Qua kiểm tra thực tế và làm việc với xã Đầm Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong khai thác tiềm năng, lợi thế sau khi sáp nhập.
Ông Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, Đầm Hà cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững theo định hướng của tỉnh, trong đó phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi chủ lực.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc giao khu vực nuôi biển đúng quy hoạch, tránh chồng lấn để phát huy hiệu quả vùng nuôi tập trung. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm về ô nhiễm môi trường nhằm ổn định sản xuất và bảo vệ cảnh quan sinh thái.
Về định hướng lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu xã Đầm Hà sớm xây dựng đề án phát triển sản xuất gắn với nâng cao tiêu chí NTM; phấn đấu đưa Đầm Hà thành trung tâm sản xuất cây ăn quả và thủy sản giống chất lượng cao, hướng đến xuất khẩu. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch nông nghiệp, sinh thái.
Còn tại xã Bình Liêu, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn như mô hình trồng nho sữa, sản xuất miến dong.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đánh giá cao khi địa phương đã rất nỗ lực triển khai phát triển kinh tế- xã hội sau sáp nhập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, xã Bình Liêu cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn và triển khai hiệu quả các dự án nông nghiệp. Phát triển mô hình sản xuất tập trung kết hợp du lịch; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng như hồi, quế… để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
