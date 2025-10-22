Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức bên trong các sở, ban, ngành theo hướng đồng bộ, hiệu quả, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh.

Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, phù hợp với định hướng của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh trong việc đổi mới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường thông qua việc giảm đầu mối, loại bỏ sự chồng chéo chức năng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Tây phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Ảnh: QMG

Theo Đề án, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành sáp nhập, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Cụ thể, Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sau vào Trung tâm Khuyến nông tỉnh hiện tại: Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động, thực vật Quảng Ninh; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Đông; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Tây.

Đồng thời, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện việc phân cấp, chuyển giao các chi nhánh dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp về cấp xã, phường. Cụ thể, Chi nhánh Thủy nông Hải Hà, Thủy nông Đầm Hà, Quản lý nước máy Bình Liêu và 11 chi nhánh dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp sẽ được chuyển giao về Trung tâm cung ứng dịch vụ thuộc UBND các xã, phường nơi có trụ sở. Việc này nhằm giúp các địa phương chủ động trực tiếp thực hiện cung ứng dịch vụ công ích, phục vụ sản xuất và đời sống, tạo liên kết chặt chẽ hơn giữa quản lý nhà nước và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh xác định, việc tổ chức lại là bước chuyển về chất trong cơ chế vận hành, hướng tới mô hình "một đầu mối - đa chức năng - phục vụ hiệu quả".

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 (do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Trung tâm mới sẽ chức năng toàn diện, gắn kết giữa: Công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo phương án được xây dựng, Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh sẽ có cơ cấu tổ chức gồm các phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp; Kỹ thuật; Trạm thực hành - chuyển giao kỹ thuật; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm dịch bệnh và công nghệ sinh học; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Tây; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Đông.

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị được sáp nhập sẽ được bố trí, sử dụng phù hợp với chuyên môn, năng lực, bảo đảm quyền lợi và sự ổn định trong quá trình chuyển đổi.