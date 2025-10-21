Quảng Ninh: Cá biển nuôi lồng chết hàng loạt, địa phương cảnh báo nóng
Hải Long
21/10/2025 10:00 AM (GMT+7)
Tại khu vực thôn Cặp Tiên (biển phía dưới cầu 1, Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè xuất hiện hiện tượng cá chim vây vàng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các lồng cá bị thiệt hại chủ yếu là cá đã thả nuôi được 5 - 6 tháng tuổi.
Theo ghi nhận của cơ quan chuyên môn Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh, từ ngày 13/10/2025, tại khu vực thôn Cặp Tiên (biển phía dưới cầu 1, Vân Đồn), nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè xuất hiện hiện tượng cá chim vây vàng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các lồng cá bị thiệt hại chủ yếu là cá đã thả nuôi được 5 - 6 tháng tuổi.
Trước tình hình trên, ngày 16/10/2025, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Dịch vụ công ích đặc khu tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại, lấy mẫu cá và nước gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.
Nhằm hạn chế tác động đến môi trường biển, giảm nguy cơ ô nhiễm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND đặc khu Vân Đồn yêu cầu: Đối với các cơ quan chuyên môn, khẩn trương thống kê chính xác diện tích, số lượng lồng bị thiệt hại; hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác cá xuống biển, sông hay khu vực công cộng; lấy mẫu cá chết, mẫu nước gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm, kịp thời thông tin nguyên nhân cá chết và cảnh báo dịch bệnh (nếu có) cho người nuôi.
Đối với các hộ nuôi cá lồng bè tạm dừng thả giống mới tại các khu vực đang có hiện tượng cá chết cho đến khi môi trường được xác nhận an toàn; thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi; theo dõi sức khỏe đàn cá, giảm mật độ nuôi trong thời điểm giao mùa, hạn chế gây trầy xước cho cá; dùng thức ăn công nghiệp thay cá tạp, bổ sung vitamin và Beta Glucan để tăng sức đề kháng; vệ sinh, khử trùng lồng bè, dụng cụ nuôi thường xuyên; chỉ sử dụng thuốc, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường nằm trong danh mục được phép, còn hạn sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng; không sử dụng thuốc của người cho thủy sản, không dùng sản phẩm không nhãn mác, hết hạn; theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo dịch bệnh, chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa phù hợp; khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường, phải khai báo ngay với cán bộ thú y cơ sở hoặc cơ quan thú y thủy sản gần nhất để được kiểm tra, xác định nguyên nhân.
UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị các hộ nuôi cá lồng bè nghiêm túc chấp hành, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường biển, góp phần ổn định sản xuất và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
