Lạng Sơn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Tiến Thiệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại Kỳ họp bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Các vị trí được bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là những vị trí then chốt, có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho hay: Các đồng chí được giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hôm nay đều là những đồng chí có bản lĩnh vững vàng, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công việc hiện nay.

Các Đại biểu bỏ phiếu

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Xuân Huyên (để giới thiệu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Lương Trọng Quỳnh (điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đinh Hữu Học (để giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Các đại biểu đã bầu, ông Dương Xuân Huyên làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Dương Xuân Huyên đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Đinh Hữu Học được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đinh Hữu Học đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Trần Thanh Nhàn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Trần Thanh Nhàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Rất mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” ông Toàn cho hay.