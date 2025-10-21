Lạng Sơn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hoàng Tính
21/10/2025 12:47 AM (GMT+7)
Chiều ngày 20/10 trong Chương trình Kỳ họp thứ 41 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND
Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Tiến Thiệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu tại Kỳ họp bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Các vị trí được bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là những vị trí then chốt, có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
Ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho hay: Các đồng chí được giới thiệu bầu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hôm nay đều là những đồng chí có bản lĩnh vững vàng, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công việc hiện nay.
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Xuân Huyên (để giới thiệu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Lương Trọng Quỳnh (điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đinh Hữu Học (để giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh).
Các đại biểu đã bầu, ông Dương Xuân Huyên làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Dương Xuân Huyên đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.
Ông Đinh Hữu Học được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đinh Hữu Học đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.
Bà Trần Thanh Nhàn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Trần Thanh Nhàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
"Rất mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là đưa Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” ông Toàn cho hay.
Hà Tu lượng than tồn kho tăng đột biến, thay đổi ghế chủ tịch hội đồng quản trị công ty
Các quý gần đây, bức tranh kinh tế của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) ghi nhận gam màu tối khi lợi nhuận liên tục ở mức âm, khả năng trả nợ khó khăn. Vì lượng than tồn kho của công ty than Hà Tu tăng đột biến
Cận cảnh công an Phú Thọ bắt chủ lò mổ găm gần 38 tấn thịt nhiễm tả lợn châu Phi đang chờ bán
Phan Văn Phòng (ở Phú Thọ) thu mua giá rẻ hoặc xin lợn chết vì nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi về lò giết mổ, cấp đông chờ bán ra thị trường với giá cao.
Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh
Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh.
Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho những cánh rừng no ấm
Những năm qua phong trào trồng rừng kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng nông dân, hội viên nông dân trồng rừng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã trở thành cầu nối, đưa nguồn vốn kịp thời đến với các hộ có nhu cầu, từ đó đã tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ
Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long
Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...
Điều tra nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chặn, ép xe dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân ở Hải Phòng
Công an phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Hà Tu lượng than tồn kho tăng đột biến, thay đổi ghế chủ tịch hội đồng quản trị công ty
Cận cảnh công an Phú Thọ bắt chủ lò mổ găm gần 38 tấn thịt nhiễm tả lợn châu Phi đang chờ bán
Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh
Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho những cánh rừng no ấm
Những năm qua phong trào trồng rừng kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng nông dân, hội viên nông dân trồng rừng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã trở thành cầu nối, đưa nguồn vốn kịp thời đến với các hộ có nhu cầu, từ đó đã tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ
Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long
Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...