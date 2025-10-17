Nghĩa tình với vùng lũ Lạng Sơn

Yên Bình tan hoang sau lũ

Theo lời ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình: Hậu quả của hoàn lưu bão số 11 gây ra mưa lớn kéo dài từ ngày 6 đến 7/10 là vô cùng khủng khiếp. Cả xã Yên Bình chìm trong biển nước, 22/22 thôn đều bị cô lập hoàn toàn. May mắn lớn nhất là không có thiệt hại về người, nhưng đã có 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho Nhà trường. Ảnh: Hoàng Tính

Cơ nghiệp mà người dân lam lũ tích cóp cả đời bỗng chốc bị dòng nước cuốn phăng với hơn 2.325 ha lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch bị nhấn chìm, mất trắng và 72.000 con gia súc, gia cầm – nguồn sinh kế chính của nhiều gia đình – cũng đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Thiên tai đã cướp đi không chỉ tài sản mà còn cả công sức, hy vọng của biết bao người nông dân chân chất.

Cơ sở hạ tầng cũng chịu tổn thất nặng nề với 8 điểm trường, 2 trạm y tế và 13 nhà văn hóa bị hư hại.

Ông Lương Quốc Đoàn (đứng thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho các gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Chia sẻ với đoàn công tác, nhiều gia đình cho biết họ gần như đã trắng tay sau lũ. Ông Lê Văn Tỉnh ở thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình ngậm ngùi kể: Đợt lũ vừa qua, gia đình tôi đã bị thiệt hại 7 con bò và 2 mẫu ruộng lúa đang chuẩn bị gặt thì cũng bị nước lũ phá hỏng. Nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh… cũng bị nhấn chìm trong dòng nước.

Nỗi đau của ông Tỉnh cũng là nỗi đau chung của hàng ngàn hộ dân nơi đây, khi thành quả lao động cả một đời bỗng chốc tan biến.

Sự sẻ chia kịp thời và ấm áp

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất đó, đoàn công tác do ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu; cùng lãnh đạo các văn phòng, ban Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay…

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam hỏi thăm tình hình của bà con vùng ngập lũ

Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Bùi Văn Côi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng, ban.

Những phần quà ý nghĩa sẽ góp phần giúp các hộ sớm ổn định lại cuộc sống

Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng 500 suất quà cùng 50 triệu đồng tiền mặt cho các xã Vân Nham, Yên Bình, và Thiện Tân, với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn, là sự san sẻ thiết thực của tổ chức Hội và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước hướng về đồng bào vùng lũ.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trao tặng những phần quà cho các gia đình gặp khó khăn

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lương Quốc Đoàn đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: Mưa lũ đã gây thiệt hại vô cùng to lớn đối với bà con nông dân chúng ta, từ nhà cửa, đồ dùng đến kế sinh nhai… là cơ nghiệp mà nhiều hộ gia đình cả đời mới tích lũy được thì nay đã bị dòng nước cuốn trôi. Chia sẻ với Đoàn chúng tôi nhiều gia đình đã gần như trắng tay sau lũ.

“Món quà hôm nay chỉ là một phần nhỏ để góp phần giúp đỡ các gia đình, chia sẻ những mất mát do thiên tai gây ra. Mong bà con chúng ta hãy cố gắng nỗ lực vươn lên và để khắc phục những thiệt hại, sớm ổn định được cuộc sống" ông Đoàn chia sẻ thêm.

Ông Lương Quốc Đoàn trao tặng bà con xã Yên Bình những phần quà

Về phía địa phương, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Chính quyền tỉnh luôn theo sát tình hình, nắm bắt thiệt hại ở các địa phương từ trường học, giao thông đến hoa màu… để có những chỉ đạo kịp thời.

“Đề nghị các xã tiếp tục rà soát, đánh giá lại các thiệt hại, đặc biệt là về hoa màu và vật nuôi, để đề xuất lên Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp tháo gỡ. Mục tiêu lớn nhất được đặt ra là từ nay đến cuối năm, phải giúp bà con tái sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để có kế sinh nhai và tái thiết cuộc sống một cách sớm nhất” ông Toàn cho hay.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà trực tiếp cho những gia đình gặp khó khăn; những trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài (thứ 3 từ trái sang) - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay trao tặng quà hỗ trợ cho lãnh đạo xã Yên Bình

Gia đình ông Hoàng Văn Ngôn ở thôn Trãng, xã Yên Bình là một trong số đó. Gia đình ông thuộc hộ cận nghèo, vợ mắc bệnh tâm thần đã 10 năm nay. Hai người con, một cháu đang học cấp 2, một cháu vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Ngôi nhà nhỏ của họ đã hai lần bị ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 9 và 11, khiến toàn bộ tài sản, thóc lúa tích trữ đều hư hại hết. Hoàn cảnh của gia đình thực sự vô cùng khó khăn.

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Lê Văn Loan ở thôn Làng Lỷ, thuộc diện hộ nghèo của xã. Nỗi bất hạnh ập đến khi ông Loan mắc bệnh viêm tủy, phải nằm liệt giường suốt 6 năm qua. Gia đình có 4 khẩu, gánh nặng đè lên vai người vợ và hai người con. May mắn là con trai đang học tại một trường đại học quân sự năm thứ hai, còn con gái đã học xong THPT và vừa xin được việc làm tại một công ty. Cơn lũ vừa qua đã làm ngập nhà, cuốn trôi tài sản và làm hỏng hết số thóc ít ỏi của gia đình, đẩy họ vào tình thế càng thêm kiệt quệ.

Sự quan tâm, thăm hỏi và những món quà trao tận tay từ đoàn công tác cho những gia đình như ông Ngôn, ông Loan không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần to lớn, cho họ thấy rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Trao tặng phần quà tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Còn đối với các nhà trường ông Nguyễn Văn Chính – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Sơn, xã Thiện Tân cho hay: Mưa lũ đã làm ngập 3 phòng khối 3, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng y tế, dãy hành chính của nhà trường ( 1 phòng hiệu trưởng, 2 phòng phó hiệu trưởng, 1 phòng đội, 1 phòng hội đồng)…ước tính thiệt hại 185 triệu đồng. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp nhà hảo tâm…để hỗ trợ nhà trường khắc phục những khó khăn này.

Trong chuyến công tác đặc biệt ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao 15.000 cuốn vở cho 3 nhà trường.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng với giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao tặng 01 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Nhật Tiến xã Vân Nham.

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn trao phần quà cho Trường Mầm non Thanh Sơn

Chuyến đi của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh Lạng Sơn đến với vùng lũ khu vực Hữu Lũng đã để lại những dấu ấn sâu đậm về tình người, về truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Những món quà, những lời thăm hỏi ân cần đã thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa bộn bề gian khó.