Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình
Hoàng Tính
11/10/2025 4:21 PM (GMT+7)
Giữa biển nước mênh mông do mưa lũ chia cắt, cô lập ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), bất chấp hiểm nguy 45 người dân xã Hữu Liên và Yên Bình đã băng rừng, lội suối suốt 5 giờ đồng hồ để mang những món quà là nhu yếu phẩm, quần áo đến với bà con đang mắc kẹt trong lũ dữ
Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã biến xã Yên Bình tỉnh Lạng Sơn, thành một ốc đảo bị cô lập, cũng như các thôn khác 2 thôn Đồng Lươn và Trãng cũng bị nước lũ chia cắt mạnh (ngày 10/10 vẫn đang bị cô lập 1 phần), người dân nơi đây đối mặt với vô vàn thiếu thốn, hiểm nguy.
Trước tình cảnh cấp bách đó, người dân xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn đã cùng nhau đồng lòng sẻ chia, bà con đã tự nguyện quyên góp nhu yếu phẩm, tiền của, công sức và những bộ quần áo còn lành lặn.
Đặc biệt, những chiếc bánh chưng ấm nóng nghĩa tình cũng được các bà, các chị tự tay gói, để gửi gắm tấm lòng thơm thảo của mình đến với đồng bào vùng lũ.
Một đội thiện nguyện đặc biệt gồm 45 thành viên, bao gồm các trưởng thôn, lực lượng dân quân và đông đảo người dân hai xã Hữu Liên, Yên Bình, đã nhanh chóng được thành lập.
Trên vai họ là 115 suất quà (dầu ăn, mỳ tôm, gạo sữa, quần áo, bánh trưng…) tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại nặng trĩu tình người, chứa đựng niềm hy vọng và sự sẻ chia sâu sắc nhất.
Hành trình tiếp cận vùng lũ Yên Bình là một thử thách thực sự về lòng dũng cảm và sức bền, khi tuyến đường bộ chưa thể di chuyển thuận lợi, đoàn cứu trợ đã có một lựa chọn vượt núi băng rừng.
Chị Đỗ Thị Oanh, một tình nguyện viên trong đoàn, vẫn chưa hết bồi hồi khi kể lại: Để đến được xã Yên Bình chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều đoạn nước chảy xiết, men theo những con đường mòn dưới những vách núi đá dựng đứng và hiểm trở.
Đoàn đã phải kết hợp nhiều phương thức di chuyển, từ chèo thuyền bằng tay trên những đoạn nước ngập sâu đến việc đi bộ băng rừng, vượt qua những con dốc vẫn đang còn trơn trượt như đổ mỡ.
Cung đường của đoàn thiện nguyện đầy rẫy chông gai và hiểm nguy, chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể trả giá đắt. Khởi hành từ sáng sớm, nhưng phải đến giữa trưa, sau khoảng 5 giờ đồng hồ vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, đoàn mới tới được điểm tập kết ở thôn Đồng Lươn và thôn Trãng.
Hình ảnh những con người lấm lem bùn đất, vai áo ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt rạng ngời khi trao tận tay những món quà thiết yếu cho bà con đã khiến không ai có mặt tại đó cầm được nước mắt.
Không giấu được niềm xúc động, bà Chu Thị Nụ - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Lươn, nghẹn ngào chia sẻ: Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của người dân xã Hữu Liên và đoàn đã vất vả vượt núi đến với bà con chúng tôi. Các nhu yếu phẩm này chúng tôi sẽ phân chia cho các gia đình. Với 100 bánh chưng và quần áo, bằng mọi cách chúng tôi sẽ mang đến được cho bà con ở Khu hai nồi của thôn, bởi ở đây vẫn đang là vùng cô lập, thiếu thốn mọi thứ.
Giữa mênh mông biển nước và núi rừng điệp trùng, hình ảnh những con người gồng gánh những thùng hàng cứu trợ, trao cho nhau những món quà nhỏ bé nhưng ấm áp tình người, đã trở thành một biểu tượng sáng ngời cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn.
