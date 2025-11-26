Trung Quốc mua 1 triệu tấn đậu nành Mỹ nhưng nông dân vẫn kêu trời vì không có lãi
Phương Đăng (theo Reuters/KWQC)
26/11/2025 7:12 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã mua gần 1 triệu tấn đậu nành Mỹ đánh dấu lần mua lớn nhất kể từ tháng 1, nhưng các nông dân tại Iowa cho biết giá nông sản vẫn thấp hơn mức có thể sinh lời, theo KWQC.
Trung Quốc đã mua gần 1 triệu tấn đậu nành Mỹ, đánh dấu lần mua lớn nhất kể từ tháng 1. Reuters hôm 26/11 dẫn lời 2 thương nhân đưa tin, Trung Quốc đã mua ít nhất 10 lô đậu nành Mỹ trong các hợp đồng ký từ thứ Ba, tiếp tục đà mua mạnh sau khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung gần đây có dấu hiệu cải thiện.
Tất cả các lô hàng dự kiến được giao trong tháng 1 từ các cảng ven Vịnh Mỹ và các cảng phía Tây Bắc Thái Bình Dương, theo các nguồn tin.
Ông Chad Hart, Giáo sư kinh tế tại Đại học Bang Iowa cho biết giá đậu nành đã tăng trong vài tuần gần đây. Các nông dân Mỹ cũng nói rằng giá hiện nay cao hơn khoảng 5–6% so với tháng 8, nhưng ông Hart nhấn mạnh giá này vẫn chưa đủ để mang lại lợi nhuận cho phần lớn người trồng.
Aaron Lehman, chủ tịch Liên minh Nông dân Iowa cũng nhận định, dù có thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, thị trường vẫn cần thời gian để hồi phục sau khoảng thời gian dài không có giao dịch.
“Chúng tôi bắt đầu thấy một số lượng đậu nành đã được bán ra, nhưng chưa đạt tốc độ mong muốn. Thị trường đã cải thiện chút ít, nhưng chúng tôi vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn. Vì vậy, thiệt hại đã xảy ra và sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi”, ông Lehman nói đồng thời nhấn mạnh, hiện chi phí sản xuất vẫn cao hơn giá bán đậu nành.
Điều tương tự cũng xảy ra với ngô, theo ông Hart. Giá ngô ở Mỹ hiện thấp do sản lượng vượt quá nhu cầu. Nông dân Mỹ cho biết, lượng ngô quá lớn khiến các kho chứa khắp Iowa đang đầy lên và quá tải.
Dennis Campbell, một nông dân ở DeWitt thừa nhận giá đậu nành hiện đã cao hơn một chút so với tháng 8 nhưng đối với ngô, tình hình khác hẳn. Giá ngô vẫn chưa có lãi, trong khi nông dân phải chịu chi phí lưu kho cao và chờ vài tháng mới bán được.
“Thời gian sẽ cho thấy thương mại Mỹ-Trung sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại chúng ta đang thấy những dấu hiệu tích cực - ít nhất là một số giao dịch đang diễn ra, và kỳ vọng là điều này sẽ tiếp tục", ông Hart nhấn mạnh.
