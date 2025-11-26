Bữa cơm tối 120 nghìn: Bắp giò luộc, rau muống xào tỏi thơm nức mũi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng - 10.000 đồng

• Bắp giò lợn - 75.000 đồng

• Rau muống - 10.000 đồng

• Cà muối - 5.000 đồng

• Thanh long đỏ - 10.000 đồng

• Tỏi, gừng, hành khô, sấu, gia vị chung - 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế và luộc bắp giò

• Sơ chế bắp giò: chà muối + gừng, rửa sạch; chần nước sôi 2–3 phút để hết hôi, rửa lại.

• Luộc bắp giò:

Nồi thường: Cho bắp giò + 1,2 lít nước + 1 thìa cà phê muối + 1 thìa canh giấm + vài lát gừng + 1/2 củ hành tây; đun sôi rồi hạ lửa nhỏ 35–40 phút (tổng thời gian món ~45’).

Nồi áp suất: Thêm nước như trên, đậy nồi 15–18 phút tính từ lúc lên áp, xả áp tự nhiên (tổng thời gian món ~30’).

Mẹo: Cho chút giấm + muối giúp da thịt trắng, không hôi; chỉ sôi nhẹ để thịt chín mềm, không co.

Chuẩn bị món phụ & nước mắm tỏi

• Tỏi băm 2–3 tép để xào rau + 2–3 tép để pha mắm.

• Pha nước mắm tỏi: 3 nước : 1 đường : 1 nước mắm : 1 chanh; khuấy tan đường rồi mới cho mắm, chanh; thêm tỏi ớt băm.

• Sấu đập dập; cà muối trút ra đĩa; thanh long gọt sẵn để mát.

Luộc rau muống để lấy nước canh

• Nồi nước mới hoặc múc 800–900 ml nước đang sôi từ nồi bắp (nếu sạch, không mỡ), thêm nhúm muối + vài giọt dầu.

• Luộc rau muống: cho thân vào trước 40–60 giây, rồi lá thêm 40–60 giây (tổng 1,5–2 phút). Vớt rau ra rổ, để ráo. Giữ lại nước luộc làm canh.

Rau muống xào tỏi – giòn xanh

• Chảo nóng, 1 thìa dầu; phi tỏi thơm.

• Cho rau muống (đã luộc, để ráo) vào xào nhanh 60–90 giây lửa lớn; nêm nhúm muối hoặc vài giọt mắm. Có thể rưới 1–2 thìa nước luộc rau để rau bóng, đỡ khô.

Canh sấu (nước luộc rau muống)

• Bắc lại nồi nước luộc rau, thả sấu đập dập nấu 2–3 phút; dằm sấu, nêm rất nhẹ muối + vài giọt nước mắm lúc tắt bếp cho dậy mùi; rắc hành lá (tuỳ thích). Canh đạt: trong, chua dịu, thơm mát.

Vớt, thái bắp giò và bày mâm

• Vớt bắp giò, ngâm nước đá 3 phút cho da săn giòn (nếu muốn), thấm khô, thái lát mỏng theo thớ.

• Bày mâm: Đĩa bắp giò luộc giữa bàn, cạnh là chén nước mắm tỏi; bên phải tô canh sấu; bên trái rau muống xào tỏi; đĩa cà muối kề bên; thanh long đỏ để cuối mâm. Cơm trắng nóng là “trợ thủ” hoàn hảo.

Mẹo nhỏ để không “vượt trần” 120k

• Chọn bắp giò cái (phần thịt nhiều, mỡ vừa), giá mềm hơn bắp rút xương.

• Luộc – xào – canh dùng chung gia vị cơ bản, tránh mua thêm đồ hiếm dùng.

• Rau muống: luộc trước – xào sau giúp có canh trong mà rau vẫn giòn xanh.

Một mâm “xanh - sạch - đủ chất” có thể rất tiết kiệm nếu biết tận dụng nguyên liệu: nước luộc rau thành canh, thịt luộc đúng lửa, rau xào nhanh tay giữ giòn. Vị chua dịu của sấu kéo món, mắm tỏi làm bật hương thịt, thanh long đỏ khép lại nhẹ nhàng—tất cả tạo nên cảm giác “rẻ mà sang”. Ghi lại công thức này, bạn sẽ luôn có một lựa chọn an tâm cho tối bận rộn.