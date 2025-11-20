Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò xào hành tây, canh khoai tây nấu xương
Hương Phố
20/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Sau một ngày làm việc căng thẳng, không gì dễ chịu bằng trở về nhà và thấy mâm cơm nóng đã sẵn sàng. Bữa tối nay mang hương vị thân thuộc của những món Việt giản dị nhưng đầy dưỡng chất: bát canh khoai tây nấu xương ngọt lành, đĩa thịt bò xào hành tây thơm mềm, đĩa rau lang luộc xanh mướt chấm mắm tỏi đậm đà và vài miếng thanh long đỏ tráng miệng mát lành. Một bữa cơm không cầu kỳ nhưng đủ đầy, đủ ấm để gom lại yêu thương của cả gia đình.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Canh khoai tây nấu xương cục – 25.000 đồng
3. Thịt bò xào hành tây – 65.000 đồng
4. Rau lang luộc chấm mắm tỏi – 10.000 đồng
5. Thanh long đỏ tráng miệng – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Canh khoai tây nấu xương cục – ngọt vị tự nhiên, ấm bụng ngày se lạnh
Nguyên liệu:
Xương cục (heo), khoai tây, cà rốt (tùy chọn), hành lá, ngò rí, gia vị.
Cách làm:
1. Rửa sạch xương, chần qua nước sôi để loại tạp chất rồi rửa lại.
2. Hầm xương 30–40 phút để lấy nước dùng ngọt tự nhiên.
3. Gọt vỏ khoai tây (và cà rốt nếu dùng), cắt miếng vừa ăn.
4. Khi nước xương đã trong và thơm, cho khoai tây/cà rốt vào nấu đến khi mềm.
5. Nêm muối, nước mắm, hạt nêm vừa khẩu vị.
6. Trước khi tắt bếp, thêm hành lá và ngò rí thái nhỏ để canh dậy mùi.
Món canh đạt chuẩn khi nước trong, xương mềm ngọt, khoai tây không nát và có vị thơm tự nhiên.
2. Thịt bò xào hành tây – mềm ngọt, thơm dịu, rất “đưa cơm”
Nguyên liệu:
Thịt bò thăn hoặc bò vai, hành tây, tỏi, dầu hào, tiêu, nước mắm.
Cách làm:
1. Thịt bò thái mỏng, ướp với tỏi băm, dầu hào, ít tiêu và 1 thìa dầu ăn trong 15 phút để thịt mềm.
2. Hành tây bổ múi cau, ngâm nước lạnh cho giòn.
3. Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào lửa lớn đến khi săn lại.
4. Thêm hành tây vào đảo nhanh tay để hành vừa chín tới, vẫn giữ độ giòn và ngọt.
5. Nêm lại cho vừa ăn, tắt bếp ngay để bò không bị dai.
Đĩa bò xào đẹp mắt khi thịt bóng mềm, hành tây trong nhẹ, thơm dịu, ăn kèm cơm nóng cực kỳ tròn vị.
3. Rau lang luộc chấm mắm tỏi – món “giải ngấy” quen mà dễ thương
Nguyên liệu:
Rau lang, muối, tỏi, nước mắm, chanh.
Cách làm:
1. Nhặt rau, rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bùn đất.
2. Đun nồi nước với chút muối, cho rau vào luộc đến khi xanh bóng rồi vớt ra ngâm nước đá để giữ màu.
3. Pha bát nước mắm tỏi: mắm – chanh – đường – tỏi băm – chút ớt (tùy gia đình).
4. Rau lang khi ăn giòn nhẹ, chấm cùng mắm tỏi là “đúng vị cơm nhà”.
Nước luộc rau có thể dùng làm canh rất ngọt và mát.
4. Thanh long đỏ – ngọt mát, khép lại bữa tối nhẹ nhàng
Thanh long đỏ nhiều vitamin, mát ruột, lại hợp để làm món tráng miệng đơn giản. Chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để lạnh một chút là hoàn hảo cho buổi tối.
Bữa tối đâu cần xa hoa để mang lại hạnh phúc. Chỉ cần một nồi canh khoai tây nóng hổi, đĩa bò xào thơm mềm, rau lang luộc xanh bóng cùng vị mắm tỏi thơm lừng và vài miếng thanh long mát dịu là đủ khiến cả nhà sum vầy, trò chuyện và quên đi những mệt mỏi đã qua. Mâm cơm tối giản dị nhưng trọn vẹn ấy chính là điều khiến chúng ta luôn mong ngóng được trở về.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Việc bán một mẫu thú nhồi bông tích hợp trí tuệ nhân tạo đã bị tạm dừng sau khi phát hiện sản phẩm này tham gia trò chuyện với trẻ em về các chủ đề tình dục và đưa ra lời khuyên có thể gây nguy hiểm.
Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
Nhân viên tại Zara dự định biểu tình trước các cửa hàng ở 7 quốc gia châu Âu vào dịp Black Friday, một ngày mua sắm quan trọng, để yêu cầu khôi phục chương trình chia sẻ lợi nhuận, theo Hội đồng Công nhân châu Âu của tập đoàn mẹ Inditex cho biết hôm thứ Sáu 21/11.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép
Thời tiết hanh khô, một mâm cơm dân dã nhưng đủ chất có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi liều “vitamin tinh thần”. Bữa tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa món canh cua mồng tơi mát lành, bát thịt rang mắm tép thơm đậm đưa cơm, đĩa cà muối giòn tan đúng vị cơm nhà, cùng thanh long tráng miệng giải nhiệt. Tất cả được gói gọn trong mức chi phí 120.000 đồng – một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn.
Bài 5 - Xu hướng thị trường mứt Tết 2026 có gì mới?
Từ khay mứt đặt trên bàn trà đến những hộp quà sang trọng trong giỏ biếu, mứt đã đồng hành cùng Tết Việt qua nhiều thế hệ. Bước vào mùa Tết 2026, món quà tưởng như rất quen thuộc này đang đổi thay mạnh mẽ. Giờ đây người tiêu dùng đòi hỏi mứt phải ngon hơn, lành hơn, đẹp hơn, nguồn gốc rõ ràng hơn. Mứt Tết vì thế không chỉ là biểu tượng truyền thống mà đã trở thành một phân khúc hàng hoá năng động, bắt nhịp với trào lưu tiêu dùng mới.
