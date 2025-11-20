Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò xào hành tây, canh khoai tây nấu xương

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Canh khoai tây nấu xương cục – 25.000 đồng

3. Thịt bò xào hành tây – 65.000 đồng

4. Rau lang luộc chấm mắm tỏi – 10.000 đồng

5. Thanh long đỏ tráng miệng – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Canh khoai tây nấu xương cục – ngọt vị tự nhiên, ấm bụng ngày se lạnh

Nguyên liệu:

Xương cục (heo), khoai tây, cà rốt (tùy chọn), hành lá, ngò rí, gia vị.

Cách làm:

1. Rửa sạch xương, chần qua nước sôi để loại tạp chất rồi rửa lại.

2. Hầm xương 30–40 phút để lấy nước dùng ngọt tự nhiên.

3. Gọt vỏ khoai tây (và cà rốt nếu dùng), cắt miếng vừa ăn.

4. Khi nước xương đã trong và thơm, cho khoai tây/cà rốt vào nấu đến khi mềm.

5. Nêm muối, nước mắm, hạt nêm vừa khẩu vị.

6. Trước khi tắt bếp, thêm hành lá và ngò rí thái nhỏ để canh dậy mùi.

Món canh đạt chuẩn khi nước trong, xương mềm ngọt, khoai tây không nát và có vị thơm tự nhiên.

2. Thịt bò xào hành tây – mềm ngọt, thơm dịu, rất “đưa cơm”

Nguyên liệu:

Thịt bò thăn hoặc bò vai, hành tây, tỏi, dầu hào, tiêu, nước mắm.

Cách làm:

1. Thịt bò thái mỏng, ướp với tỏi băm, dầu hào, ít tiêu và 1 thìa dầu ăn trong 15 phút để thịt mềm.

2. Hành tây bổ múi cau, ngâm nước lạnh cho giòn.

3. Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào lửa lớn đến khi săn lại.

4. Thêm hành tây vào đảo nhanh tay để hành vừa chín tới, vẫn giữ độ giòn và ngọt.

5. Nêm lại cho vừa ăn, tắt bếp ngay để bò không bị dai.

Đĩa bò xào đẹp mắt khi thịt bóng mềm, hành tây trong nhẹ, thơm dịu, ăn kèm cơm nóng cực kỳ tròn vị.

3. Rau lang luộc chấm mắm tỏi – món “giải ngấy” quen mà dễ thương

Nguyên liệu:

Rau lang, muối, tỏi, nước mắm, chanh.

Cách làm:

1. Nhặt rau, rửa sạch nhiều lần để loại bỏ bùn đất.

2. Đun nồi nước với chút muối, cho rau vào luộc đến khi xanh bóng rồi vớt ra ngâm nước đá để giữ màu.

3. Pha bát nước mắm tỏi: mắm – chanh – đường – tỏi băm – chút ớt (tùy gia đình).

4. Rau lang khi ăn giòn nhẹ, chấm cùng mắm tỏi là “đúng vị cơm nhà”.

Nước luộc rau có thể dùng làm canh rất ngọt và mát.

4. Thanh long đỏ – ngọt mát, khép lại bữa tối nhẹ nhàng

Thanh long đỏ nhiều vitamin, mát ruột, lại hợp để làm món tráng miệng đơn giản. Chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để lạnh một chút là hoàn hảo cho buổi tối.

Bữa tối đâu cần xa hoa để mang lại hạnh phúc. Chỉ cần một nồi canh khoai tây nóng hổi, đĩa bò xào thơm mềm, rau lang luộc xanh bóng cùng vị mắm tỏi thơm lừng và vài miếng thanh long mát dịu là đủ khiến cả nhà sum vầy, trò chuyện và quên đi những mệt mỏi đã qua. Mâm cơm tối giản dị nhưng trọn vẹn ấy chính là điều khiến chúng ta luôn mong ngóng được trở về.