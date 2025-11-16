Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà xào sả ớt lá chanh, canh nấm đậu hũ non
Hương Phố
16/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm nhẹ bụng mà vẫn đủ đạm gồm có gà xào sả ớt lá chanh thơm nức, đậu phụ rán mỡ hành béo bùi, canh nấm đậu hũ non gừng thanh dịu và dưa chuột trộn dấm tỏi mát giòn. Hoàn thành bữa cơm trong khoảng 35 phút, ngân sách quanh 120 nghìn đồng/4 người.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Gà xào sả ớt lá chanh – 80.000 đồng
• Canh nấm đậu hũ non gừng - 20.000 đồng
• Dưa chuột trộn dấm tỏi – 10.000 đồng
Cách thực hiện
Sơ chế và ướp
Gà thái miếng vừa ăn. Ướp 10 phút với: 1 thìa nước mắm + ½ thìa đường + nhúm muối/tiêu, 2 cây sả băm, ½ thìa dầu.
Pha nước trộn dưa: 3 nước : 1 dấm : 1 đường + nhúm muối, tỏi ớt băm.
Dưa chuột gọt sơ vỏ, bỏ ruột nếu nhiều nước, thái lát mỏng; để riêng.
Cắt hành lá (để làm mỡ hành), gừng thái chỉ; rửa nấm, cắt gốc; đậu hũ non cắt khúc.
1. Rán đậu & làm mỡ hành
Rán đậu: Đậu phụ thấm khô, rán vàng hai mặt lửa vừa (8–10’).
Mỡ hành: Phi 2 thìa dầu (hoặc mỡ) với đầu hành cho thơm, tắt bếp, cho lá hành + ½ thìa nước mắm vào khuấy đều. Khi đậu rán xong, rưới mỡ hành lên để thấm mà không ỉu.
2. Gà xào sả ớt lá chanh
Chảo nóng, thêm 1 thìa dầu, cho gà vào áp chảo đến khi xém cạnh.
Thêm sả băm + ớt thái khoanh đảo thơm 3–4’; nêm lại (nhỏ vài giọt nước mắm lúc tắt bếp) rồi rắc lá chanh thái chỉ cho dậy mùi.
3. Canh nấm đậu hũ non gừng
Phi gừng lát cho thơm, đổ 1–1,2 lít nước; sôi cho nấm vào, nêm nhẹ muối.
Thêm đậu hũ non, sôi lăn tăn 1 phút; nêm lại, rắc hành/rau mùi (tuỳ thích) rồi tắt bếp.
4. Dưa chuột trộn dấm tỏi: Trộn nhanh dưa chuột với nước trộn đã pha, để 5–10’ cho thấm; có thể thêm mè rang nếu thích.
Bày mâm: Đĩa gà xào sả ớt lá chanh ở giữa; hai bên là đậu rán mỡ hành và dưa chuột trộn; tô canh nấm đặt tay thuận. Cơm trắng nóng là “trợ thủ” hoàn hảo.
Trong mức giá 120.000 đồng, bữa tối Thứ Bảy vừa tiết kiệm thời gian, vừa đủ chất, rất hợp những ngày muốn ăn nhẹ mà ngon. Chúc bạn nấu nhanh - dọn gọn - cả nhà ăn ngon!
