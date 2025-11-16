Bài 2 - Mang quê hương vào hộp quà: OCOP và xu hướng tặng quà mới của người Việt

OCOP: Từ thí điểm thành hệ sinh thái hàng hoá khổng lồ

Sau hơn 7 năm triển khai trên phạm vi toàn quốc, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã vượt xa phạm vi một mô hình thí điểm. Theo báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2021–2025, đến tháng 9/2025, cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm OCOP của hơn 9.300 chủ thể, được xếp hạng từ 3 sao trở lên, tăng hơn 8.400 sản phẩm so với năm 2022 và vượt chỉ tiêu tại Quyết định 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ số lượng tăng nhanh, OCOP còn tạo ra một “dải hiệu ứng” mới ở nông thôn. Cùng thời điểm, cả nước đã hình thành hơn 600 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, tăng 235 mô hình so với năm 2022. Nhiều mô hình gắn chặt với đặc trưng vùng miền, giúp người dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần tuý sang kinh tế đa giá trị: sản phẩm + trải nghiệm + dịch vụ.

Về chính sách, Quyết định 919/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 khẳng định OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn giai đoạn 2021–2025, với mục tiêu chuẩn hoá sản phẩm, nâng cao năng lực chủ thể, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Định hướng đến 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt trọng tâm vào “xanh – sạch – thông minh” nhằm đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử, chuyển đổi số, gắn OCOP với phát triển du lịch nông thôn và kinh tế tuần hoàn.

Ở cấp địa phương, Hà Nội đang là “lá cờ đầu” về phát triển OCOP. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, lũy kế từ năm 2019 đến 2025, thành phố đã đánh giá, công nhận 3.463 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 20-21% tổng số sản phẩm OCOP cả nước; trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao.

Từ những con số trên có thể thấy, đến mùa Tết Bính Ngọ 2026, OCOP không còn là “hàng lạ” mà là một hệ sinh thái hàng hoá khổng lồ, đa dạng ngành hàng (thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng…), phủ khắp vùng miền, đã được chuẩn hoá về tiêu chí, nhãn mác và truy xuất. Đây chính là “kho nguyên liệu” lý tưởng cho các giỏ quà Tết mang đậm bản sắc địa phương.

Vì sao sản phẩm OCOP sẽ hút khách dịp Tết Bính Ngọ?

Để được công nhận OCOP, sản phẩm phải trải qua quy trình đánh giá nhiều tầng: chất lượng, an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc, bao bì – nhãn mác, khả năng thương mại, câu chuyện văn hoá… Các cấp sao 3–4–5 không chỉ là hình thức trang trí, mà là một “tấm lọc” giúp người mua phân biệt sản phẩm đã được chuẩn hóa với đặc sản trôi nổi trên chợ mạng.

Trong báo cáo tổng kết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: OCOP đã thay đổi tư duy sản xuất nông thôn, từ “làm cái mình có” sang “làm cái thị trường cần”, với chuẩn mực rõ ràng hơn về chất lượng, thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Đó cũng chính là những tiêu chí mà người mua quà Tết 2026 đang tìm kiếm.

OCOP gắn với không gian sống cụ thể: một làng nghề, một xã, một cộng đồng. Bưởi Phúc Trạch, cam Cao Phong, chè Shan tuyết, nước mắm truyền thống Phú Quốc, kẹo Sìu Châu Nam Định, thảo dược bản địa… đều là những cái tên xuất hiện dày đặc trong danh mục OCOP của nhiều tỉnh thành. Nhiều chuyên gia kinh tế ghi nhận, OCOP đã “khơi dậy bản sắc, mở hướng phát triển bền vững” cho nhiều vùng nông thôn, khi mỗi sản phẩm không chỉ bán vị ngon mà còn bán cả câu chuyện lịch sử – văn hoá – nghề nghiệp phía sau.

Với giỏ quà Tết, ý nghĩa này càng rõ, người tặng không chỉ trao sản phẩm hữu hình mà còn gửi đi một lát cắt quê hương. Một chai nước mắm chỉ dẫn địa lý, một hộp chè Shan tuyết hay một set gia vị đặc trưng vùng miền đều có thể trở thành “mở đề” cho câu chuyện bàn tiệc ngày Xuân – điều mà các bộ giỏ nhập khẩu tiêu chuẩn khó làm được.

Một điều đáng chú ý, định hướng giai đoạn 2026–2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu phát triển OCOP theo hướng “xanh – sạch – thông minh”: ưu tiên sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc điện tử, phát triển kênh bán trên sàn thương mại điện tử và gắn với du lịch nông thôn.

Đây cũng chính là “gu” tiêu dùng mới mà nhiều khảo sát Tết gần đây đã ghi nhận khi người Việt sẵn sàng chi trả cho giỏ quà có thành phần rõ nguồn gốc, có thể quét QR kiểm tra, bao bì thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần. Với nhiều doanh nghiệp, OCOP giúp họ dễ dàng xây dựng combo quà “hợp chuẩn ESG”: hàng nội, bền vững, truy xuất được, kể được câu chuyện trách nhiệm xã hội.

Với giỏ quà Tết, dấu OCOP trên bao bì đã trở thành một dạng “bảo chứng mềm”, không thay thế hoàn toàn sự cẩn trọng của người mua, nhưng giúp giảm đáng kể rủi ro mua nhầm hàng kém chất lượng, hàng “nhái đặc sản”.

Chọn giỏ quà OCOP thế nào để hợp túi tiền, đúng “gu”?

Việc lựa chọn giỏ quà OCOP mùa Tết 2026 trở nên đơn giản hơn khi người mua bám theo các “mốc” cấp sao và ngân sách. Với tầm giá 300.000–500.000 đồng, combo OCOP 3–4 sao là lựa chọn phù hợp nhất, tập trung vào nhóm thực phẩm khô, gia vị và đồ uống đặc sản như trà thảo mộc, hạt điều - mắc ca, mật ong hay nước mắm chỉ dẫn địa lý.

Ở phân khúc 500.000-1.000.000 đồng, người mua có thể nâng cấp bằng việc kết hợp một số sản phẩm 4 sao với 1-2 sản phẩm 5 sao hoặc tiềm năng 5 sao, đồng thời chọn bao bì giấy cứng, giỏ tre hoặc túi vải để tăng tính sang trọng. Từ mức 1 triệu đồng trở lên, các giỏ quà theo chủ đề vùng miền như “Hương vị Tây Bắc”, “Tinh hoa miền biển”, “Tết Hà Nội” giúp món quà có thêm chiều sâu văn hóa và câu chuyện.

Để tránh mua nhầm sản phẩm gắn mác OCOP không đúng chuẩn, người mua có thể áp dụng một “check-list nhanh” như kiểm tra logo và cấp sao OCOP, quét mã QR truy xuất nguồn gốc, đọc kỹ thành phần, hạn dùng, điều kiện bảo quản, ưu tiên điểm bán chính thống như siêu thị, gian hàng OCOP của địa phương và quan sát kỹ chất lượng bao bì. Với sản phẩm khô, bao bì cần kín và có thể hút chân không, với sản phẩm tươi hoặc chế biến, thông tin bảo quản lạnh phải rõ ràng. Đây là những bước nhỏ nhưng giúp sàng lọc hiệu quả giữa hàng chục nghìn sản phẩm trên thị trường.

Yếu tố “xanh - cá nhân hoá - kể chuyện” cũng đang trở thành tiêu chuẩn mới của giỏ quà Tết. Nhiều doanh nghiệp ưu tiên bao bì giấy kraft, hộp tái chế, giỏ mây tre và hạn chế tối đa nhựa dùng một lần để phù hợp định hướng phát triển “xanh - sạch - thông minh” của Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030. Cá nhân hoá cũng tăng mạnh, từ việc in thiệp kèm câu chuyện sản phẩm, gắn bản đồ vùng miền đến thiết kế lời chúc riêng cho từng nhóm người nhận. Đây là cách giúp giỏ quà không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang bản sắc riêng của người tặng.

Ở góc độ quà tặng văn hóa, giỏ quà OCOP có lợi thế đặc biệt khi mỗi sản phẩm đều gắn với một làng nghề, một cộng đồng hoặc một vùng địa lý cụ thể. Khi xây dựng combo theo câu chuyện vùng miền, người tặng không đơn thuần trao đi thực phẩm hay đồ uống mà trao cả những giá trị văn hóa. Đây chính là điểm khiến giỏ quà OCOP được đánh giá là “đúng gu” của người tiêu dùng Tết 2026.

Trong bức tranh Tết Bính Ngọ 2026, giỏ quà OCOP đang nổi lên như “nhân vật chính” ở giao điểm của ba xu hướng: ưu tiên hàng Việt, tôn vinh đặc sản địa phương và tiêu dùng xanh - thông minhTrong bức tranh Tết Bính Ngọ 2026, giỏ quà OCOP đang nổi lên như “nhân vật chính” ở giao điểm của ba xu hướng: ưu tiên hàng Việt, tôn vinh đặc sản địa phương và tiêu dùng xanh - thông minh.

Với nền tảng gần 17.400 sản phẩm được chuẩn hoá trên toàn quốc, cùng mạng lưới xúc tiến thương mại và du lịch nông thôn đang mở rộng, OCOP không chỉ là nguồn hàng mà còn là “ngôn ngữ” mới của quà Tết. Phần còn lại phụ thuộc vào cách doanh nghiệp, nhà bán lẻ và người tiêu dùng xâu chuỗi chúng thành những giỏ quà biết kể chuyện.