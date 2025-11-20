Baby Shark: Đoạn clip dài 90 giây đã tạo nên một doanh nghiệp trị giá 400 triệu đô la

Tháng 6/2016, khi Kim Min-seok đồng ý để đăng một đoạn video dài 90 giây về một bài hát thiếu nhi, anh không hề biết mình sắp tạo ra điều gì: Đoạn clip đó đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 16 tỷ lượt xem – video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube.

Bài hát đó chính là Baby Shark – giai điệu bắt tai nổi tiếng.

Không chỉ mê hoặc trẻ nhỏ và “hành hạ” người lớn khắp thế giới, nó còn đặt nền móng để Pinkfong, công ty tạo ra bài hát, trở thành một doanh nghiệp truyền thông trị giá hàng trăm triệu đô la.

“Chúng tôi không nghĩ nó sẽ nổi bật so với những nội dung khác của mình” - Kim Min-seok, giám đốc điều hành Pinkfong nói. “Nhưng nhìn lại, nó đã trở thành bước ngoặt lớn mở ra con đường toàn cầu của chúng tôi”.

Hôm thứ Ba 18/11, hành trình đó đã đưa Pinkfong lên sàn chứng khoán Hàn Quốc, nơi cổ phiếu của hãng tăng hơn 9% trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa giá trị công ty vượt 400 triệu đô la.

Pinkfong ban đầu có tên SmartStudy, được thành lập năm 2010, từng sản xuất nội dung số dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Công ty chỉ có 3 nhân viên, bao gồm Kim Min-seok và giám đốc công nghệ Dongwoo Son. Văn phòng khi đó rất nhỏ và thậm chí họ còn không dám trông đợi có lương vào thời điểm đó.

Pinkfong sau đó trải qua nhiều thay đổi lớn, bao gồm việc chuyển trọng tâm sang trẻ lứa tuổi mầm non. Công ty phát triển lên khoảng 100 nhân viên và ưu tiên các trò chơi, nội dung học tập đơn giản hơn. “Và đó là lúc Baby Shark xuất hiện” - Kim nói.

Công ty mang tên The Pinkfong Company từ năm 2022, lấy cảm hứng từ nhân vật cáo hồng vui tươi và tò mò trong một loạt phim hoạt hình đầu tiên của hãng. Hiện công ty có khoảng 340 nhân viên với văn phòng tại Tokyo, Thượng Hải và Los Angeles.

Giám đốc điều hành Pinkfong Kim Min-seok tại lễ niêm yết trên sàn chứng khoán của công ty. Ảnh: GI.

Baby Shark được cho là có nguồn gốc từ Mỹ từ những năm 1970, thường được hát trong các trại hè thiếu nhi. Bài hát lặp lại cụm từ “Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo” được đánh giá là “hấp dẫn với trẻ em, dù có thể gây khó chịu với người lớn” - theo chuyên gia truyền thông Kevin Chew từ Đại học Công nghệ Nanyang.

Kim Min-seok cũng rất ý thức về độ bắt tai của nó. “Nó giống một ca khúc K-pop. Rất nhanh, nhịp điệu mạnh và gây nghiện” - anh nói, thêm rằng giai điệu có hiệu ứng lặp đi lặp lại, khiến trẻ em dễ nhớ.

Nhưng Baby Shark không nổi tiếng ngay lập tức; nó chỉ bùng nổ khi điệu nhảy của bài hát xuất hiện trong các sự kiện dành cho trẻ em ở Đông Nam Á. Những đoạn video trẻ em và người lớn nhảy theo được lan truyền, giúp bài hát trở nên viral.

Tại văn phòng Pinkfong, “không khí như lễ hội” khi cả đội theo dõi lượng người xem tăng vọt, Kim kể. Tới tháng 11/2020, Baby Shark trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube. Nó tạo ra khoảng một nửa doanh thu của hãng trong vài năm sau khi được đăng, và trở thành bệ phóng cho nhiều sản phẩm, nội dung và hàng hóa khác.

Pinkfong từng đối mặt với một vụ kiện vào năm 2019, khi bị cáo buộc đạo nhạc của một nhà soạn nhạc Mỹ. Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác đơn kiện sau khi công ty chứng minh rằng phiên bản của họ dựa trên một bài hát dân gian thuộc phạm vi công cộng. Chiến thắng này đã tiếp thêm sự tự tin cho công ty khi cổ phiếu chuẩn bị niêm yết. Kim cho biết hồ sơ niêm yết thực tế đã được nộp trước khi bản án được tuyên.

Giảng viên kinh doanh Min Jung Kim của Đại học Hàn Quốc cho biết các thương hiệu nhượng quyền khác của Pinkfong như Bebefinn và Sealook đang phát triển nhanh chóng nhưng công ty phải chứng minh rằng thành công của mình không chỉ phụ thuộc vào Baby Shark.

Bà cho biết đối tượng mục tiêu của công ty là một lợi thế lớn vì trẻ mới biết đi có xu hướng xem đi xem lại cùng một nội dung.

Kim Min-seok khẳng định công ty có thể phát triển vượt xa Baby Shark, hiện chiếm khoảng 1/4 doanh thu, trong khi Bebefinn đã vươn lên, tạo ra khoảng 40% thu nhập của hãng.

Một phụ huynh chia sẻ rằng gia đình anh có cảm xúc lẫn lộn về các video của Pinkfong. Anh Saleem Nashef, bố hai con, cho biết anh đánh giá cao tính giáo dục trong nội dung của hãng, nhưng vợ anh lại cho rằng Baby Shark “quá kích thích đối với trẻ nhỏ”. Dù vậy, bài hát này có vẻ không thể tránh khỏi: con gái anh, sắp tròn ba tuổi, sắp có một bữa tiệc sinh nhật chủ đề Baby Shark.

Liệu Pinkfong có thể tạo ra những nhân vật có sức ảnh hưởng thương mại ngang Baby Shark hay không vẫn còn chưa rõ, theo giáo sư Kim.

Kim Min-seok cho biết, công ty đã huy động gần 52 triệu đô la trong ngày niêm yết và dự định dùng khoản tiền đó để mở rộng danh sách phim và nhân vật.

Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành nhà sáng tạo nội dung "dựa trên công nghệ", sử dụng các mẫu xem và dữ liệu khác để định hình các dự án mới của mình.

“Pinkfong đã đạt được điều mà rất nhiều nhà sáng tạo luôn mơ ước” - Kim Min-seok nói. “Nhưng giờ công ty phải chứng minh với nhà đầu tư rằng mình không chỉ là một hiện tượng nhất thời”.