Vụ từ chức ở OpenAI rúng động giới công nghệ Mỹ

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers.

"Larry đã quyết định từ chức khỏi Hội đồng Quản trị OpenAI, và chúng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy" - OpenAI cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. "Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông ấy và tầm nhìn mà ông ấy đã mang đến cho Hội đồng Quản trị".

Summers cũng ra tuyên bố thông báo từ chức khỏi Hội đồng Quản trị OpenAI. “Tôi biết ơn vì cơ hội được phục vụ, hào hứng với tiềm năng của công ty và mong được dõi theo tiến trình của họ” - ông viết.

Tuần trước, một ủy ban của Hạ viện đã công bố các email cho thấy nhiều năm trao đổi cá nhân giữa hai người đàn ông, bao gồm việc Summers đưa ra các bình luận mang tính phân biệt giới và tìm kiếm lời khuyên tình cảm từ Epstein.

Summers gia nhập OpenAI vào tháng 11/2023, đúng vào thời điểm hỗn loạn của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo được theo dõi sát sao này

Trước đây, Summers từng là bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, và là hiệu trưởng Đại học Harvard.

Năm 2005, khi Summers còn là hiệu trưởng Đại học Harvard, những bình luận của ông cho rằng sự khác biệt bẩm sinh về giới tính đã ngăn cản phụ nữ phát triển sự nghiệp toán học và khoa học đã gây ra sự phẫn nộ. Ông đã xin lỗi và từ chức vào năm 2006.