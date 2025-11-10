Jensen Huang: Trung Quốc chỉ “chậm vài nano giây”, Mỹ sắp mất ngôi đầu trong cuộc đua AI

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI do Financial Times tổ chức tuần qua, Jensen Huang - CEO của Nvidia - đã gây sốc khi tuyên bố rằng Trung Quốc “sẽ chiến thắng” trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc điều hành Nvidia cho biết, Trung Quốc chỉ kém Mỹ "vài phần tỷ giây" trong phát triển AI. Các quy định nới lỏng và chi phí năng lượng thấp của Trung Quốc giúp nước này có môi trường thuận lợi hơn cho sự tiến bộ nhanh trong AI.

Jensen Huang nói đúng - Trung Quốc không hề tụt lại quá xa trong lĩnh vực AI. Dù Trung Quốc có thể bị coi là đang ở phía sau, thậm chí là rất xa, nhưng những phát ngôn của Huang cho thấy khoảng cách dẫn đầu của Mỹ có lẽ không hề “an toàn” - và chắc chắn không đủ lớn để Mỹ có thể chủ quan. Rõ ràng, những rào cản như quy định quản lý và chi phí năng lượng có thể làm chậm tốc độ đổi mới, nhưng cũng cho thấy Mỹ đang phải đánh đổi giữa an toàn và tốc độ phát triển.

AI hiện nay đang phát triển cực nhanh, và trong bối cảnh từng có lời kêu gọi “làm chậm AI lại,” Mỹ đang đứng trước bài toán khó: làm sao để duy trì khoảng cách dẫn đầu đủ rộng so với Trung Quốc mà vẫn đảm bảo các quy định về an toàn và đạo đức. Dù những phát ngôn “mềm” hơn sau đó của Huang khiến mối lo có vẻ giảm đi, nhưng cảnh báo của ông chắc chắn không nên bị bỏ qua.

Theo Huang, việc chỉ “vượt trước vài phần tỷ giây” cũng đáng lo không kém việc để Trung Quốc “chiến thắng” trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào AI ở Mỹ đang tăng tốc mạnh mẽ. Thêm vào đó, những “thương vụ xoay vòng” trong giới AI - dù bị một số người cho là bong bóng - có thể thực sự giúp Mỹ củng cố lợi thế. Suy cho cùng, hợp tác và đầu tư lẫn nhau theo hướng hỗ trợ là cách tốt nhất để doanh nghiệp Mỹ nâng cao hiệu quả và giữ vững vị thế dẫn đầu.

Những thương vụ mới đây của Nvidia, bao gồm hợp tác với các công ty lượng tử thông qua NVQLink, là bước đi nhằm tăng cường vị thế AI của Mỹ. Với chính quyền Trump có xu hướng ủng hộ đổi mới sáng tạo, khả năng cao là Mỹ vẫn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu, dù khoảng cách với Trung Quốc có thể thu hẹp bất cứ lúc nào.

Dù vậy, những phát biểu gần đây của Jensen Huang đã khiến thế giới phải nhìn rõ hơn về “cuộc đua AI.” Ông cũng đưa ra những gợi ý đáng giá giúp Mỹ giữ vững ưu thế. Cuộc đua này giống như một ván cờ, mà chỉ một nước đi sai có thể làm thay đổi cục diện. Với những gì đang diễn ra, nhà đầu tư AI Mỹ có thể tạm yên tâm, dù không thể loại trừ khả năng Trung Quốc lại xuất hiện một “DeepSeek” mới - một đối thủ bất ngờ có thể làm rung chuyển cuộc chơi.

Bước vào năm 2026, câu hỏi lớn là Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong cuộc đua AI, và liệu cảnh báo của Jensen Huang có được lắng nghe nghiêm túc hay không. Liệu Mỹ có cần thay đổi về chính sách năng lượng và quy định để giữ vị trí dẫn đầu?

Dù thời gian sẽ trả lời, việc những tầm nhìn như Jensen Huang lên tiếng sớm là tín hiệu tích cực, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư rằng Mỹ vẫn có cơ hội duy trì ngôi đầu trong kỷ nguyên AI.