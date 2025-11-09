Cơn ác mộng dai dẳng của Toyota: Thêm 127.000 mẫu xe bao gồm Lexus GX bị thu hồi

Toyota Tundra. Ảnh Toyota

Từ “huyền thoại bền bỉ” đến vết đen kỹ thuật

Sau nhiều năm được ca ngợi với danh tiếng “bền bỉ như xe tăng”, Toyota đang tiếp tục hứng thêm một cú đòn mạnh vào hình ảnh độ tin cậy huyền thoại của mình. Nguyên nhân vẫn là động cơ tăng áp kép V6 – loại máy từng thay thế động cơ V8 truyền thống, nay lại khiến hàng trăm nghìn xe bị lỗi nghiêm trọng.

Năm ngoái, Toyota từng triệu hồi hơn 100.000 xe Tundra và Lexus LX để thay động cơ do phát hiện vấn đề sản xuất. Nhưng đến nay, hãng tiếp tục triệu hồi thêm 127.000 xe khác, bao gồm cả Lexus GX, cho thấy lỗi này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Khi mới ra mắt, động cơ V6 này được đánh giá cao nhờ hiệu suất mạnh mẽ và độ êm ái vượt trội so với V8, nhưng các sự cố liên tiếp đã khiến uy tín của Toyota sứt mẻ nghiêm trọng.

“Cơn ác mộng V6” không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đe dọa hình ảnh thương hiệu nổi tiếng về độ tin cậy mà Toyota xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Mảnh vụn gia công – thủ phạm tái diễn

Theo thông báo từ Toyota, lỗi xuất phát từ mảnh vụn kim loại còn sót lại trong quá trình gia công động cơ 3.4L tăng áp kép V6 (mã V35A-FTS), thuộc dòng Dynamic Force Engine của hãng.

Động cơ này được Toyota sử dụng để thay thế loại V8 truyền thống trong nhiều mẫu xe lớn, nhờ khả năng tăng công suất và mô-men xoắn nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ xe đã báo cáo các hiện tượng như: Động cơ kêu lạch cạch; Rung giật khi nổ máy; Khó khởi động hoặc chết máy giữa chừng; Mất công suất đột ngột khi đang lái tốc độ cao - một rủi ro cực kỳ nguy hiểm.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm: Toyota Tundra (2022–2024); Lexus LX (2022–2024) và Lexus GX (2024).

Lần triệu hồi này chỉ áp dụng cho phiên bản không lai điện (non-hybrid); các mẫu hybrid không bị ảnh hưởng. Toyota cho biết hãng đang phát triển biện pháp khắc phục, và khách hàng sẽ được thông báo trước tháng 1/2026.

Nhiều trường hợp “chết máy toàn phần”

Theo trang CarComplaints, một chủ xe Toyota Tundra SR5 2022 cho biết động cơ xe ông bị hư hỏng hoàn toàn sau khi phát ra tiếng gõ mạnh, dù mới chạy được 10.500 dặm (khoảng 17.000 km). Đại lý thông báo cần tới 10 tuần để sửa chữa, vì có thể phải thay toàn bộ động cơ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với một chủ xe Lexus LX 600 2022, người này cho biết chiếc xe bị chết máy hoàn toàn và phải nhờ đến tư vấn pháp lý, do không có xe sử dụng suốt hơn 150 ngày.

Trên hệ thống khiếu nại NHTSA của Mỹ, một số chủ xe Tundra khác cũng ghi nhận động cơ hỏng nặng dù xe không nằm trong đợt triệu hồi trước, thậm chí chỉ mới đi 40.000 km. Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình, cáo buộc Toyota xử lý đợt triệu hồi trước không đầy đủ và thiếu minh bạch.





