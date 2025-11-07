Elon Musk giành chiến thắng lớn: Các cổ đông Tesla chấp thuận gói lương 1 nghìn tỷ USD của ông

Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại cuộc họp cổ đông Tesla năm 2025. Ảnh Tesla.com

Theo Tesla, hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu tán thành gói lương thưởng này của ông Musk.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những ai đã ủng hộ cuộc bỏ phiếu của cổ đông. Tôi vô cùng trân trọng điều đó", ông Musk phát biểu tại đại hội.

Gói thưởng “khủng” gắn với mục tiêu tham vọng

Gói lương thưởng năm nay – được công bố vào đầu tháng 9 – bao gồm 12 đợt quyền chọn cổ phiếu quy mô lớn, gắn liền với các mục tiêu kinh doanh được cho là đầy tham vọng mà hội đồng quản trị Tesla đặt ra.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, cổ phiếu Tesla tăng 2%. Trước đó, Musk nắm 13% cổ phần Tesla, sau nhiều lần bán bớt cổ phiếu trong vài năm qua. Ông nói rằng mình không nhận “lương” trong nhiều năm, mà thu nhập chủ yếu đến từ quyền chọn cổ phiếu.

Tuy nhiên, gói thưởng năm 2018 của Musk đang là tâm điểm của một vụ kiện tại bang Delaware, trong đó các cổ đông cho rằng họ không được cung cấp đủ thông tin để đánh giá gói thưởng khổng lồ này, và một thẩm phán đã đồng tình. Tòa án Tối cao Delaware hiện đang xem xét kháng cáo của Tesla trong vụ việc.

Musk muốn duy trì quyền kiểm soát mạnh

Trước đây, Musk từng nói rằng ông không thoải mái lãnh đạo Tesla nếu không nắm ít nhất 20% quyền biểu quyết, và gói lương thưởng mới này giúp ông đạt được tỷ lệ đó.

Chủ tịch Tesla Robyn Denholm cho biết gói thưởng là cần thiết để duy trì động lực làm việc của Musk và giữ ông ở vị trí CEO. Bà nói thêm rằng Musk từng đe dọa sẽ phát triển các sản phẩm như AI và robot ở bên ngoài Tesla nếu không đạt được quyền kiểm soát mà ông mong muốn.

Tuần này, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy – quỹ tài sản lớn nhất thế giới trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, đang nắm 1,2% cổ phần Tesla – đã bỏ phiếu phản đối gói lương thưởng này, cho rằng quy mô phần thưởng, nguy cơ pha loãng cổ phiếu và rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt là những vấn đề nghiêm trọng cần được xem xét.

Tuy nhiên, phần lớn các cổ đông còn lại – từ tổ chức tới cá nhân – đều bỏ phiếu ủng hộ.

Sau phần công bố kết quả, ông Musk đã tiết lộ một loạt kế hoạch sản xuất táo bạo bao gồm:

- Tesla sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất robot Optimus công suất 1 triệu đơn vị mỗi năm tại nhà máy Fremont, California, và mở rộng lên 10 triệu đơn vị tại nhà máy Giga Texas ở Austin.

- Xe taxi tự lái Cybercab sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2026, với Miami, Dallas, Phoenix và Las Vegas là bốn thành phố đầu tiên thử nghiệm dịch vụ robotaxi của Tesla.

- Ngoài ra, mẫu xe thể thao Tesla Roadster thế hệ mới sẽ ra mắt ngày 1/4/2026, và sản xuất sau đó 12–18 tháng.

Tại cuộc họp, các cổ đông cũng bầu lại ba thành viên hội đồng quản trị gồm Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia và Kathleen Wilson-Thompson.

Tesla cũng cho biết đa số cổ đông đã phê chuẩn đề xuất đầu tư vào xAI – công ty trí tuệ nhân tạo do chính Elon Musk sáng lập. Tuy nhiên, số phiếu “bỏ qua” cũng khá cao, nên hội đồng quản trị cho biết sẽ xem xét kỹ hơn trước khi triển khai.



