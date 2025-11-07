Đếm ngược từng ngày để xem các thiếu nữ Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh thi đấu đá bóng

Dự kiến, Giải Bóng đá nữ này kéo dài trong 9 ngày (từ ngày 21 đến 29/11). Mục tiêu của Giải là nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sự kiện do 3 đơn vị gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và UBND xã Bình Liêu phối hợp tổ chức.

Điểm khác biệt của Giải đấu nằm ở trang phục thi đấu, khi các đội được khuyến khích tự trang bị bộ đồ thi đấu mang đậm trang phục dân tộc của địa phương mình.

Đối tượng tham gia Giải đấu không chỉ giới hạn bởi các đội tuyển nữ từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mà còn chào đón các đội nữ từ các tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên toàn quốc.

Để tham gia tranh tài, nữ cầu thủ phải là người dân tộc thiểu số, mang quốc tịch Việt Nam, có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên (sinh trước ngày 1/1/2010)

Giải đấu được tổ chức theo Luật thi đấu Bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. Mỗi trận đấu diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Trường hợp các trận đấu loại trực tiếp (tứ kết, bán kết, chung kết) nếu kết thúc với tỷ số hòa, các đội sẽ không đá hiệp phụ mà bước ngay vào loạt đá luân lưu 5 quả để phân định thắng thua.

và phải thi đấu cho đội bóng của địa phương nơi mình thường trú. Mỗi đội được đăng ký tối đa 18 cầu thủ và tối đa 5 người Ban huấn luyện.

Các đội bóng tham dự cần hoàn tất toàn bộ hồ sơ đăng ký theo quy định và nộp về Ban Tổ chức Giải trước ngày 18/11. Hồ sơ cần có đầy đủ Bản đăng ký thi đấu chung, Phiếu thi đấu của từng cầu thủ, Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận (có giá trị không quá 60 ngày tính từ ngày thi đấu trở về trước) và Bản cam kết đảm bảo sức khỏe thi đấu. Việc nộp hồ sơ đúng thời hạn là điều kiện bắt buộc.

Giải cá nhân sẽ tôn vinh Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và các danh hiệu đặc biệt như Cầu thủ ít tuổi nhất, Cầu thủ nhiều tuổi nhất và không thể thiếu Cầu thủ hoa khôi của giải.

Phần thưởng dành cho các đội và cá nhân đạt thành tích là động lực lớn thúc đẩy tinh thần thi đấu. Về giải tập thể, Đội Nhất sẽ nhận Cúp, Cờ, Huy chương Vàng cùng tiền thưởng. Đội Nhì nhận Cờ, Huy chương Bạc, tiền thưởng và hai Đội Ba nhận Cờ, Huy chương Đồng, tiền thưởng, bên cạnh đó còn có Giải phong cách.

