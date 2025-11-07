Hải phòng tổ chức Lễ hội “Mừng cơm gạo mới” ở một Di tích quốc gia linh thiêng

Lễ hội truyền thống “Mừng cơm gạo mới” được tổ chức để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các vị thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho dân làng được ấm no, hạnh phúc mùa màng bội thu. Qua đó, góp phần gìn giữ những nét độc đáo của lễ hội và giáo dục truyền thồng “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ sau.

Phường An Dương (Hải Phòng) tổ chức Lễ hội “Mừng cơm gạo mới” ở Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đình Quỳnh Hoàng. Ảnh CTT.

Lễ hội “Mừng cơm gạo mới” thôn Quỳnh Hoàng khởi nguồn từ Thế kỷ thứ 16. Sau một thời gian mai một, đến những thập niên cuối của Thế kỷ thứ 20, Lễ hội được khôi phục và duy trì đến ngày nay. Lễ hội được thực hiện trong 02 ngày 14 và 15 tháng 9 âm lịch hàng năm, trong đó ngày 15 là chính hội.

Vào ngày chính hội, Nhân dân trong làng đem những sản vật tự làm ra như: Cơm gạo mới từ lúa Ba Giăng, chim cút, cá mòi, cua bể, xôi gạo nếp mới...dâng lên tế lễ trời đất, Thánh mẫu, Thành hoàng làng, cầu mong mưa thuận gió hòa, Quốc thái, Dân an, mùa màng bội thu, làng xã bình yên.

Nhân dân địa phương thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Lễ hội “Mừng cơm gạo mới”. Ảnh CTT.

Trong những năm gần đây, Lễ hội “Mừng cơm gạo mới” được tổ chức với quy mô rộng, trang nghiêm và để lại nhiều dấu ấn đối với Nhân dân và khách quý của nhiều địa phương về dự. Trong khuôn khổ Lễ hội, Nhân dân địa phương và du khách thưởng thức các chương trình nghệ thuật; dâng hương, tri ân Thành hoàng làng, tổ tiên; thực hiện các nghi lễ truyền thống và thưởng thức những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực địa phương.

Đình Quỳnh Hoàng, thuộc Tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương là một trong những di tích tiêu biểu được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1992.

Đình Quỳnh Hoàng (thuộc thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương cũ) nay là Tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường An Dương, Hải Phòng. Ảnh CTT.

Đình thờ Đại tướng quân Nguyễn Danh Uy và Phó tướng quân Cống Lãnh Đại vương là hai vị danh tướng lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống quân Mông – Nguyên; sang đầu Thế kỷ thứ 14, Quỳnh Hoàng được nhà Vua sắc phong và cho lập miếu thờ đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Đến Thế kỷ thứ 16, lập miếu thờ đức Nam Hải Đại vương Phạm Tử Nghi – lưỡng quốc Đại vương, Mạc Triều Tướng công, Thượng đẳng tối Linh thần.

Hiện nay, Quỳnh Hoàng còn có đền thờ Tiến sỹ Lê Đức Liêu, một người con tiêu biểu của quê hương - mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã miệt mài học tập, thi cử và đỗ Tiến sỹ. Thôn Quỳnh Hoàng 2 lần được Vua phong “Làng Thang Mộc ấp”, còn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa truyền thống.