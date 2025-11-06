Bữa ăn bán trú mở ra cánh cửa mới cho học sinh vùng khó ở Thái Nguyên

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Yên Phong, xã Yên Phong, Thái Nguyên đã đón nhận một tin vui lớn đó là trẻ em nhà trẻ sẽ được hỗ trợ 360.000 đồng/cháu/tháng cho bữa ăn trưa theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Trước đây, Nghị định 105 năm 2020 chỉ hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, trong khi trẻ nhà trẻ không được hưởng chế độ này.

Bà Triệu Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về năm học mới, tỷ lệ trẻ đến lớp cao hơn nhờ có Nghị định 66/2025/NĐ-CP hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các cháu. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Triệu Thị Hòe, Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Phong chia sẻ, việc có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ đã tạo ra sự thuận lợi lớn trong công tác vận động phụ huynh học sinh đưa trẻ ra lớp. Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi về Nghị định 66/2025/NĐ-CP đến các phụ huynh khi điều tra trẻ từ 0 đến 5 tuổi, nhờ đó tỷ lệ trẻ đến trường của trường Mầm non Yên Phong năm nay tăng cao so với năm học 2024-2025.

Chị Liêu Thị Hiền, thôn Bản Lanh, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên nói về niềm vui của các phụ huynh khi các con được hỗ trợ bữa ăn trưa trong năm học 2025-2026. Ảnh: Chiến Hoàng

Đối với nhiều gia đình ở xã Yên Phong - xã đặc biệt khó khăn - việc đưa con đến trường từng là một gánh nặng. Chị Liêu Thị Hiền ở thôn Bản Lanh có con năm nay đi lớp trẻ em nhà trẻ bày tỏ sự vui mừng và biết ơn khi chính sách mới được triển khai, giúp gia đình chị giảm bớt những khó khăn về chi phí.

Chị Hiền cho biết, những năm về trước chưa có hỗ trợ cho trẻ em nhóm trẻ nên nhiều gia đình ở Yên Phong gặp không ít khó khăn khi đưa trẻ đến trường. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước đến các cháu, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như chúng tôi.

Tương tự, tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, một xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, việc được hỗ trợ học phí và tiền ăn trưa đã giảm đáng kể gánh nặng vật chất cho các gia đình có con trong độ tuổi đến trường.

Ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên nói về khó khăn của địa phương và tác động của chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với nhân dân xã Yên Phong. Ảnh: Chiến Hoàng

Nghị định 66/2025/NĐ-CP không chỉ mang lại niềm vui cho phụ huynh mà còn tạo động lực cho chính quyền địa phương và đội ngũ giáo viên. Ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong khẳng định, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt là việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Nghị định 66/2025/NĐ-CP là một chủ trương lớn, nhận được sự quan tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân dân, đặc biệt là ở những xã còn gặp nhiều khó khăn như Yên Phong, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

ông Nông Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên khẳng định sự quan trọng và kịp thời của Nghị định 66/2025/NĐ-CP đối với học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Chiến Hoàng

Tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, ông Nông Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết, việc ban hành Nghị định 66/2025/NĐ-CP đã đáp ứng kịp thời nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Ông Thắng cho biết thêm, trước đây, tình trạng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo không được đến trường vì khó khăn về kinh tế thì đến năm học này đã giảm đáng kể nhờ chính sách mới này.

Trường mầm non Bình Trung, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên năm học 2025-2026, trẻ em nhóm trẻ sẽ được hỗ trợ bữa ăn bán trú với mức 360.000đ/tháng/cháu theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Trung của xã Nghĩa Tá, một trong những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cũ chia sẻ niềm vui tương tự. Bà Thúy cho biết, do đặc điểm di cư của người dân tộc thiểu số tại đây, việc huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến trường từng rất khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Trung, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên khẳng định Nghị định 66/2025/NĐ-CP giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện. Ảnh: Chiến Hoàng

"Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 66/2025/NĐ-CP, sau khi chúng tôi tuyên truyền về chính sách này, người dân đã rất phấn khởi và tỉ lệ trẻ đến lớp cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Bà Thúy nhấn mạnh, chi phí cho một hoặc hai trẻ trong một gia đình đến trường là gánh nặng không nhỏ đối với nhiều gia đình, chính sách mới này đã giúp giảm bớt gánh nặng đó", bà Thúy cho biết thêm.

Cũng theo bà Thúy, Nghị định 66/2025/NĐ-CP không chỉ giúp giải quyết vấn đề trước mắt là bữa ăn mà còn mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng khó. Việc được hỗ trợ bữa ăn trưa giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện, và đặc biệt không còn phải nghỉ học vì lý do kinh tế.

Chị Nông Thị Tuyết, thôn Khuổi Quân, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên mong muốn sẽ Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến người dân ở vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Nông Thị Tuyết, thôn Khuổi Quân, xã Nghĩa Tá chia sẻ, khi các cô đến nhà tuyên truyền, biết năm nay được hỗ trợ bữa ăn với trẻ em nhóm trẻ, không chỉ gia đình tôi mà các hộ khác có con trong độ tuổi đều rất phấn khởi. Tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa những chính sách như thế đối với vùng đặc biệt khó khăn như chúng tôi.

Anh Bàn Văn Duy ở thôn Hợp Thành, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên khẳng định bữa ăn bán trú cho trẻ giúp các phụ huynh có thể tập trung để phát triển kinh tế thay vì phải đưa đón các cháu vào giờ trưa nhất là địa bàn miền núi, đi lại rất khó khăn. Ảnh: Chiến Hoàng

Anh Bàn Văn Duy ở thôn Hợp Thành, xã Nghĩa Tá bộc bạch, việc các con được ăn trưa tại trường không chỉ giảm gánh nặng kinh tế mà còn giúp phụ huynh có thêm thời gian để tập trung phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đây là một sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, anh Duy nhận định.

Việc triển khai Nghị định 66/2025/NĐ-CP tại các xã đặc biệt khó khăn đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chính phủ đối với thế hệ tương lai. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là động lực để các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường để có một tương lai tốt đẹp.