Từ đồi chè xanh đến điểm hẹn trải nghiệm – Giấc mơ du lịch sinh thái của chàng trai trẻ Thái Nguyên

Từ một người nông dân sản xuất chè hữu cơ, anh Hoàng Văn Tuấn – Giám đốc HTX Trà an toàn Phú Đô, xóm Phú Thọ, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã ấp ủ một ước mơ: biến những luống chè xanh mướt thành điểm đến để du khách được sống chậm, hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa. Hành trình từ ý tưởng đến hiện thực ấy đang dần hình thành, mở ra hướng đi mới cho cây chè quê hương và cho phát triển du lịch sinh thái nơi đây.