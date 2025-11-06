Từ đồi chè xanh đến điểm hẹn trải nghiệm – Giấc mơ du lịch sinh thái của chàng trai trẻ Thái Nguyên
Hà Thanh - Kiều Hải
06/11/2025 6:24 AM (GMT+7)
Từ một người nông dân sản xuất chè hữu cơ, anh Hoàng Văn Tuấn – Giám đốc HTX Trà an toàn Phú Đô, xóm Phú Thọ, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã ấp ủ một ước mơ: biến những luống chè xanh mướt thành điểm đến để du khách được sống chậm, hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa. Hành trình từ ý tưởng đến hiện thực ấy đang dần hình thành, mở ra hướng đi mới cho cây chè quê hương và cho phát triển du lịch sinh thái nơi đây.
Từ đồi chè xanh đến điểm hẹn trải nghiệm – Giấc mơ du lịch sinh thái của chàng trai trẻ Thái Nguyên
Từ một người nông dân sản xuất chè hữu cơ, anh Hoàng Văn Tuấn – Giám đốc HTX Trà an toàn Phú Đô, xóm Phú Thọ, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã ấp ủ một ước mơ: biến những luống chè xanh mướt thành điểm đến để du khách được sống chậm, hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa. Hành trình từ ý tưởng đến hiện thực ấy đang dần hình thành, mở ra hướng đi mới cho cây chè quê hương và cho phát triển du lịch sinh thái nơi đây.
Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng kinh tế mặt nước hồ thủy điện với cá lăng OCOP
Phát huy giá trị kinh tế từ mặt nước lòng hồ thủy điện, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Cường Hưng ở xã Tràng Định (trước là xã Hùng Việt, huyện Tràng Định) tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong nuôi đặc sản cá lăng trở thành sản phẩm OCOP 3 sao
Lời giải nào cho bài toán bệnh, dịch trên cá nuôi biển ở Quảng Ninh
Người nuôi biển ở Quảng Ninh thời gian gần đây liên tục đối diện với dịch bệnh, nhiều hộ dân, Hợp tác xã nuôi biển đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng do cá chết hàng loạt nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán này.
Hẹn đổi bán xe mô tô trên mạng xã hội, một người dân ở Hải Phòng bị 2 đối tượng chiếm đoạt xe
Anh T.Q.T hẹn đổi bán 01 chiếc xe mô tô cho 2 đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe mô tô trên.
Seabank Thái Nguyên trao 60 suất quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 11 tại xã Hợp Thành
Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho 60 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11 vừa qua.
Lạng Sơn tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc theo hướng gần dân hơn, hiệu quả hơn
Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đã giảm đầu mối, biên chế và tạo ra một phương thức hoạt động mới, linh hoạt, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm phục vụ
Từ đồi chè xanh đến điểm hẹn trải nghiệm – Giấc mơ du lịch sinh thái của chàng trai trẻ Thái Nguyên
Từ một người nông dân sản xuất chè hữu cơ, anh Hoàng Văn Tuấn – Giám đốc HTX Trà an toàn Phú Đô, xóm Phú Thọ, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã ấp ủ một ước mơ: biến những luống chè xanh mướt thành điểm đến để du khách được sống chậm, hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa. Hành trình từ ý tưởng đến hiện thực ấy đang dần hình thành, mở ra hướng đi mới cho cây chè quê hương và cho phát triển du lịch sinh thái nơi đây.