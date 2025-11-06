Lời giải nào cho bài toán bệnh, dịch trên cá nuôi biển ở Quảng Ninh

Bệnh dịch liên tục, cá chết hàng loạt

Mới đây nhất là từ ngày 13 đến 21/10/2025, nhiều hộ nuôi cá tại Khu Cặp Tiên, Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt, chủ yếu cá song và cá chim vây vàng, có cơ sở thiệt hại đến 90%. Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I) đã tiến hành lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia về bệnh học thủy sản kiểm tra cá Song (mú) chết tại bè nuôi ở Đặc khu Vân Đồn hồi tháng 11/2024.

Kết quả phân tích mẫu phát hiện trùng lông Cryptocaryon sp trên các mẫu cá. Theo cơ quan chuyên môn, trùng lông (Cryptocaryon sp) là ký sinh trùng gây tổn thương da, vây, mang và mắt cá. Khi ký sinh mạnh ở mang, chúng phá hủy phiến mang, cản trở hô hấp khiến cá thở nhanh và có thể chết do ngạt.

Vết thương hở do ký sinh trùng gây ra cũng tạo điều kiện vi khuẩn, nấm xâm nhập, làm cá bị lở loét, hoại tử vây, bỏ ăn, bơi lờ đờ, tách đàn và có thể chết rải rác đến hàng loạt sau 3-7 ngày.

Người nuôi biển ở Quảng NInh đang đối diện với tình trạng bệnh dịch trên cá, tôm diễn biến phức tạp do môi trường nước biển đang ngày một ô nhiễm nhiều hơn.

Trước đó, vào cuối năm 2024, sau cơn bão Yagi (tháng 9/2024) nhiều hộ nuôi cá song, cá giò ở Vân Đồn phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Ông Dương Văn Xuyên, Giám đốc HTX làng chài Bái Tử Long cho biết, lúc ấy HTX vừa nhập gần 10.000 con cá song giống về thả. Nhưng chỉ sau 1 tháng, toàn bộ số cá giống mới nhập đã chết hết, dịch còn lây sang đàn cá cũ.

“Ngay khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã cùng các xã viên thực hiện các biện pháp chữa bệnh cho cá như: tắm cá bằng nước ngọt để trị ký sinh trùng, trộn kháng sinh vào mồi nuôi… tuy nhiên số lượng cá chết vẫn không giảm”, ông Xuyên nói.

Việc không tầm soát thường xuyên môi trường nước biển và cho cá ăn bằng mồi tươi sống là nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh dịch phức tạp khó kiểm soát trên các lồng nuôi cá biển ở Vân Đồn. Ảnh: Cho cá Song (mú) ăn bằng cá tươi ở HTX làng chài Bái Tử Long Vân Đồn.

Sau khi khảo sát tình trạng cá bệnh tại các lồng nuôi, ông Trương Đình Hoài, Phó Trưởng khoa Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, bằng mắt thường có thể thấy dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, có nhiều bệnh ghép đang tồn tại ở các lồng nuôi, cá bị nhiễm ký sinh trùng: đỉa, sán lá, bọ… ngoài ra còn có biểu hiện nhiễm vi khuẩn, virus nặng.

Do môi trường nuôi hở, cá yếu, việc chăm sóc, phòng bệnh cho cá chưa được người nuôi quan tâm đúng mức làm dịch bệnh bùng phát khó kiểm soát.

Mặc dù các HTX nuôi biển ở Vân Đồn khi đối diện với dịch bệnh trên cá đã dùng rất nhiều hóa chất, sinh phẩm và các biển pháp như tắm cá bằng nước ngọt, trộn kháng sinh vào mồi nuôi nhưng vẫn không làm giảm được số lượng cá chết mỗi ngày. Chỉ ước tính sơ bộ mỗi đợt dịch bệnh trên cá nuôi ở vùng biển Quảng Ninh xuất hiện, mỗi hộ nuôi, HTX nuôi biển thiệt hại hàng tỷ đồng.

Lời giải cho bài toán khó

Khoảng 2 năm trở lại đây việc sản xuất các loại giống cá biển như cá chim vây vàng, cá mú… ở Trại sản xuất giống cá Vạn Tín ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là khoảng 1 năm trước đây, có những thời điểm cá giống cấp 1 giao cho các hộ nuôi chết đến 50-60%.

Theo Ông Lương Viết Cường, Chủ Hộ trại sản xuất cá giống Vạn Tín, nguyên nhân là do nước biển đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy việc sản xuất cá giống theo cách thức truyền thống, sử dụng kháng sinh như trước đây không còn phù hợp nữa.

Bà Nguyễn Thị Phỉ, Chủ tịch HĐQT Công ty Syaqua-ADN (áo đen) kiểm tra mẫu nước tại Farm nuôi tôm ở Cà Mau.

“Chúng tôi rất may mắn khi được tiếp cận với kỹ thuật sản xuất vi sinh của Mỹ do công ty Syaqua-ADN chuyển giao vào trại giống. Kể từ khi áp dụng quy trình công nghệ này, cá giống của trại khi xuất bán đạt tỷ lệ sống khỏe gần 100%. Xuyên suốt trong quá trình nuôi từ cá bố mẹ đến đến trứng và cá lớn trong trại đều xoay quanh vấn đề dùng vi sinh để ức chế. Vi sinh này có tác dụng làm sạch nước và bám lên thân con cá tạo một kháng thể bảo vệ con cá.

Con cá sau khi được đưa ra biển để nuôi sẽ có sức chống chọi tốt, đạt hiệu quả nuôi cao hơn so với mô hình nuôi sạch bệnh như hiện tại thị trường đang có. Thị trường hiện tại đang dùng phương pháp triệt tiêu tất cả các mầm bệnh trong môi trường bằng Clo, hóa chất. Nhưng bên trại giống chúng tôi đang áp dụng phương pháp sản xuất ra con cá giống kháng bệnh chứ không phải con cá sạch bệnh”, ông Cường nói.

Theo bà Nguyễn Thị Phỉ, Chủ tịch HĐQT công ty Syaqua-ADN, muốn sản xuất bền vững trong nuôi biển thì mình phải đi cả một dây chuyền từ sản xuất con giống. Sản xuất con giống rất quan trọng, ngoài gen ra chúng tôi đang triển khai kỹ thuật sản xuất giống kháng bệnh sử dụng hoàn toàn bằng vi sinh.

Tầm soát môi trường nước tại trại sản xuất giống cá Vạn Tín, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

“Chúng tôi phục vụ khách hàng theo lối tầm soát hướng dẫn bà con ta nuôi theo quy trình sinh học. Xử lý môi trường cũng dùng vi sinh không dùng hóa chất. Nếu dùng hóa chất nó sẽ làm bạc nước đi (mất dinh dưỡng). Chúng tôi đưa vi sinh vào kiểm soát chất lượng nước vẫn giữ nguyên được dinh dưỡng trong nước. Trong quá trình nuôi phải liên tục tầm soát nếu cá có dấu hiệu nhiễm nguyên sinh động vật, tảo, nấm, virus… gây hại là chúng tôi tầm soát chứ không đợi cá bị bệnh mới điều trị”, bà Nguyễn Thị Phỉ cho biết.

Hiện tại giải pháp nuôi trồng thủy sản không hóa chất của công ty Syaqua-ADN đang được áp dụng cho nhiều trại sản xuất giống tại Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bạc Liêu và nhiều trại nuôi cá biển, tôm… tại các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau… Giải pháp này cũng đang mang lại hiệu quả cao giúp các HTX sản xuất giống, người nuôi biển yên tâm sản xuất với điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Ngoài ra, với sản phẩm cá chim vây vàng kháng bệnh, không kháng sinh, hóa chất, một số Hợp tác xã tại Khánh Hòa đã xuất khẩu nhiều đơn hàng sang thị trường Mỹ.