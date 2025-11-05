Chuỗi sản xuất không kháng sinh – Hướng đi mới cho người nuôi biển

Từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú, nhiều địa phương tại tỉnh Thái Nguyên đang kỳ vọng sẽ có một chính sách mới giúp giảm tải gánh nặng kinh tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng khó phát triển toàn diện.