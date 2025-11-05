Chuỗi sản xuất không kháng sinh – Hướng đi mới cho người nuôi biển
Hải Long
05/11/2025 6:45 AM (GMT+7)
Nhờ áp dụng kỹ thuật vi sinh và tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất cá biển không kháng sinh, nhiều trại giống, hộ nuôi biển ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắc... đã giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cá giống, cá thương phẩm đang mở rộng sản xuất và hướng tới xuất khẩu ở các thị trường khó tính.
