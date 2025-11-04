Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)
Quang Sơn
04/11/2025 4:59 PM (GMT+7)
Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.
Trước đó, qua công tác điều tra và quản lý địa bàn, BĐBP tỉnh đã phát hiện một đường dây vận chuyển khí N2O từ khu vực Hoành Mô (Bình Liêu) về tập kết tại phường Cửa Ông (Quảng Ninh) để chuẩn bị đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.
Từ nguồn tin trinh sát, hồi 13 giờ 14 phút, ngày 2/11, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang thuộc phường Cửa Ông, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh bắt quả tang các đối tượng Vũ Văn Tuân (SN 1995, trú tại phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn) đang vận chuyển các bình khí N2O từ ô tô vào tập kết trong nhà bỏ hoang.
Đây là loại khí bị cấm mua bán, vận chuyển và sử dụng với mục đích giải trí do những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc triệt phá đường dây này là một thành công lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và ngăn chặn việc vận chuyển, sử dụng trái phép chất cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực biên giới.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan. Tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N2O cùng 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.
Hiện BĐBP tỉnh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
