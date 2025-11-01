Quảng Ninh triển khai quy hoạch 2 tuyến đường sắt trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái có chiều dài 187km, lộ trình đầu tư đến năm 2030 và sau năm 2030. Còn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có dài 124km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài trên 40km, tốc độ thiết kế khoảng 350km/h, lộ trình đầu tư đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chỉ đạo tại cuộc họp về triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Hiện nay, Quảng Ninh đã đề xuất Thủ tướng cho phép sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch chi tiết, lập dự án giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, và tuyến nhánh kết nối đến cảng biển Con Ong - Hòn Nét.

Cùng với đó, Quảng Ninh đề xuất đầu tư xây dựng đoạn Hải Phòng - Hạ Long trong giai đoạn 2026-2030; đoạn Hạ Long - Móng Cái và tuyến nhánh cảng biển Con Ong - Hòn Nét nghiên cứu triển khai trước năm 2030.

Còn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, Quảng Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để lập quy hoạch chi tiết toàn tuyến.

Tại cuộc họp nhằm triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vào ngày 31/10 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện khẳng định: Đây là hai dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhằm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đa phương thức và tăng cường kết nối liên vùng, quốc tế.

Ông Vũ Văn Diện yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành để cập nhật, tích hợp quy hoạch 2 tuyến đường sắt vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch lớp dưới, và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Ông Vũ Văn Diện yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Cục Đường sắt (Bộ Xây dựng) và các cơ quan chuyên môn triển khai quy hoạch chi tiết tuyến và vị trí nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện hướng tuyến trên thực địa, xác định loại đất và cắm mốc giao chính quyền địa phương quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực II thực hiện các bước sẵn sàng phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các đoạn thuộc tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.