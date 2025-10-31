Sau sáp nhập, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh tự chủ tài chính 100%
Thanh Tuyền
31/10/2025 11:29 AM (GMT+7)
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Ngày 30/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và quyết định của Sở về công tác cán bộ.
Theo đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.
Theo đề án, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh giảm số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ 7 xuống còn 3 đơn vị (tương đương giảm hơn 57% đầu mối tổ chức).
Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh mới được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Thể dục Thể thao tỉnh vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh. Sau sắp xếp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh mới giảm từ 8 phòng chuyên môn xuống còn 5 phòng chuyên môn.
Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Sau sáp nhập, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh giảm từ 13 phòng chuyên môn trực thuộc xuống còn 6 chuyên môn trực thuộc.
Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh được tổ chức lại và đổi tên từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc chuyển đổi từ mô hình “Đoàn Nghệ thuật” sang “Nhà hát Nghệ thuật” là phù trong bối cảnh công nghiệp văn hóa, du lịch và truyền thông nghệ thuật phát triển mạnh. Đồng thời, giúp thống nhất các bộ phận biểu diễn (ca, múa, nhạc, kịch, chèo, cải lương...) thành một thiết chế nghệ thuật tổng hợp, chuyên nghiệp; cho phép áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, khai thác dịch vụ, hợp đồng biểu diễn thương mại…
Cũng theo đề án, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh và
Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 100% kinh phí chi thường xuyên.
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp
công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
