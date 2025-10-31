Cao Bằng : Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát, thắp sáng hy vọng giảm nghèo bền vững

Sức mạnh từ sự đồng lòng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Cao Bằng trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 101 - KH/HNDT ngày 06/12/2024.

Hội viên nông dân tích cực hỗ trợ dỡ nhà để xây dựng ngôi nhà mới. Ảnh Cao Bằng

Kế hoạch đã xác định rõ lộ trình, mức đóng góp và nguồn lực cần huy động nhằm hỗ trợ các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xóa bỏ những căn nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình được xác định là một hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào, khơi dậy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân để huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa.

Mức đóng góp được quy định cụ thể ngay từ Thường trực Hội Nông dân tỉnh đến Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân, cá bộ, công chức và mỗi hội viên nông dân.

Sự hưởng ứng tích cực này đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chỉ trong Quý I/ 2025, các cấp Hội nông dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 1.154 cuộc tuyên truyền, thu hút 56.095 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Đến nay, đã vận động được trên 683 triệu đồng tiền mặt.

Không chỉ dừng lại ở đó, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng còn đóng góp hơn 11.000 ngày công lao động để giúp đỡ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, di dời đồ đạc, vận chuyển và chuẩn bị vật liệu xây dựng như gạch, cát, xi măng, tre.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện như: Các hộ gia đình đổi công cho nhau, cho mượn vật liệu xây dựng...

Hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng tham gia hỗ trợ các gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Cao Bằng

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Đòn bẩy giảm nghèo bền vững

Việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là xây dựng những ngôi nhà mới. Quan trọng hơn, nó mang lại sự ổn định, an toàn cho các hộ nghèo, giúp họ "an cư" để "lạc nghiệp".

Mỗi ngôi nhà được xây dựng sẽ góp phần giúp các gia đình an cư lạc nghiệp để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Cao Bằng

Có một mái ấm kiên cố, người nông dân sẽ yên tâm lao động sản xuất, con cái có điều kiện học hành tốt hơn, sức khỏe gia đình được đảm bảo. Đây chính là nền tảng vững chắc để các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 không còn hộ nông dân phải ở nhà tạm, nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, các cấp Hội đang tích cực hưởng ứng đợt ra quân cao điểm 180 ngày của tỉnh Cao Bằng về quyết tâm hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trước trong năm 2025.