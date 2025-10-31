Cao Bằng : Chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát, thắp sáng hy vọng giảm nghèo bền vững
Hoàng Tính
31/10/2025 6:10 AM (GMT+7)
Với những cách làm sáng tạo và thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã góp phần mang lại nhiều mái ấm "an cư lạc nghiệp" kiên cố cho nông dân nghèo, từ đó góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương
Sức mạnh từ sự đồng lòng
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Cao Bằng trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 101 - KH/HNDT ngày 06/12/2024.
Kế hoạch đã xác định rõ lộ trình, mức đóng góp và nguồn lực cần huy động nhằm hỗ trợ các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xóa bỏ những căn nhà tạm, nhà dột nát.
Chương trình được xác định là một hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào, khơi dậy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân để huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa.
Mức đóng góp được quy định cụ thể ngay từ Thường trực Hội Nông dân tỉnh đến Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân, cá bộ, công chức và mỗi hội viên nông dân.
Sự hưởng ứng tích cực này đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chỉ trong Quý I/ 2025, các cấp Hội nông dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 1.154 cuộc tuyên truyền, thu hút 56.095 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Đến nay, đã vận động được trên 683 triệu đồng tiền mặt.
Không chỉ dừng lại ở đó, hội viên nông dân tỉnh Cao Bằng còn đóng góp hơn 11.000 ngày công lao động để giúp đỡ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, di dời đồ đạc, vận chuyển và chuẩn bị vật liệu xây dựng như gạch, cát, xi măng, tre.
Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện như: Các hộ gia đình đổi công cho nhau, cho mượn vật liệu xây dựng...
Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Đòn bẩy giảm nghèo bền vững
Việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là xây dựng những ngôi nhà mới. Quan trọng hơn, nó mang lại sự ổn định, an toàn cho các hộ nghèo, giúp họ "an cư" để "lạc nghiệp".
Có một mái ấm kiên cố, người nông dân sẽ yên tâm lao động sản xuất, con cái có điều kiện học hành tốt hơn, sức khỏe gia đình được đảm bảo. Đây chính là nền tảng vững chắc để các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 không còn hộ nông dân phải ở nhà tạm, nhà dột nát, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, các cấp Hội đang tích cực hưởng ứng đợt ra quân cao điểm 180 ngày của tỉnh Cao Bằng về quyết tâm hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trước trong năm 2025.
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri
Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng
Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.
Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)
Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.
Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã
Tỉnh Phú Thọ vừa điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ công chức khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Người con ưu tú xứ Lạng Hoàng Văn Thụ: Ngọn lửa kiên trung sống mãi trong sự nghiệp vinh quang của dân tộc
Từ mảnh đất xứ Lạng giàu truyền thống, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã sớm mang khát vọng cứu nước. Ông trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt, luôn "bám dân, bám đất" gây dựng cơ sở Đảng
Tân Văn: Ấm lòng những mái nhà "an cư" cho hộ nghèo
Con đường vào xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn sau những ngày mưa còn vương chút lầy lội, nhưng cảnh sắc núi rừng xanh mướt và những nếp nhà mới khang trang, đặc biệt là nhiều ngôi nhà được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thấp thoáng sau rặng cây
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri