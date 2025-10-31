Hưng Yên: Còn tình trạng “cò làm giấy tờ” ở một số địa phương, vẫn phát sinh việc thêm thủ tục, giấy tờ không cần thiết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm vừa đôn đốc việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp, khắc phục các điểm nghẽn trong cung cấ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh này đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số tồn tại, khó khăn và điểm nghẽn.

Cụ thể, việc xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến của người dân, doanh nghiệp vẫn còn chưa thực chất; cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thẩm định, giải quyết hồ sơ vẫn dựa trên hồ sơ giấy để thụ lý hồ sơ, chưa thực hiện xử lý hồ sơ điện tử; đối với các TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ để giải quyết hoặc trước khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, điều này sẽ gây lãng phí thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Một bộ phận công dân chưa có tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2 hoặc đã được cấp nhưng chưa biết cách sử dụng ứng dụng VNeID, chưa có điện thoại thông minh, chưa có kỹ năng số cần thiết khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa mất nhiều thời gian hỗ trợ; phải làm giúp, làm hộ công dân khi thực hiện TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu nộp bản sao chứng thực hiện và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp; rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, nhất là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên

Đáng chú ý, UBND tỉnh Hưng yên cho biết còn tình trạng “cò làm giấy tờ” ở một số địa phương; vẫn phát sinh việc thêm TTHC, giấy tờ không cần thiết, không đúng quy định trong văn bản quy phạm pháp luật cho người dân.

Việc xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đầy đủ dữ liệu, chưa có sự kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với nhau và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức cùng lúc phải xử lý trên nhiều phần mềm khác nhau; người dân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID để nộp hồ sơ trực tuyến đôi khi vẫn xảy ra tình trạng lỗi, phải chờ đợi để nộp hồ sơ trực tuyến.

Nhân lực, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, làm nhiệm vụ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp vẫn còn thiếu và yếu; hạ tầng công nghệ thông tin vẫn chưa được đầu tư trang bị đồng bộ, hiện đại, chưa tích hợp các công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về TTHC, tăng cường cung cấp, khắc phục các điểm nghẽn trong thực hiện DVCTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp,… UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu nộp bản sao chứng thực hiện và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử; đẩy mạnh sử dụng hồ sơ điện tử trong giải quyết TTHC trên địa bàn.

Thứ hai, số hóa đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; gắn việc số hóa với trách nhiệm công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tăng cường tái sử dụng dữ liệu số hóa từ kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa với các thành phần hồ sơ trong TTHC và dữ liệu trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành và địa phương.

Thứ tư, các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý được khai thác, vận hành hiệu quả; bảo đảm dữ liệu số hóa phải “đúng, đủ, sạch, sống và tái sử dụng được” và khả năng kết nối, chia sẽ dữ liệu kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Với UBND các xã, phường trên địa bàn, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục vận hành hoạt động đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công bảo đảm hiệu lực, hiệu quả với nguyên tắc lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước.

Đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, nhất là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và các cán bộ, công chức từ các phòng chuyên môn cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ.

Các đơn vị như Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo quy định được giao.