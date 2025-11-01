Vườn chùa Ba Vàng: Góc nhỏ bình yên với rau trái bốn mùa
Đông Bắc
01/11/2025 7:45 AM (GMT+7)
Nằm trong khuôn viên của chùa Ba Vàng, vườn rau xanh không chỉ góp phần cung cấp những bữa ăn cho đại chúng, mà còn là góc nhỏ bình yên với hoa trái bốn mùa sinh sôi. Khung cảnh ở đây là sự hòa quyện của màu xanh tươi mát: từ những luống rau được chăm chút tỉ mỉ theo tinh thần "mùa nào thức ấy"
Gieo trồng hạt giống thiện lành
Hằng ngày, các Phật tử cùng nhau chăm sóc từng luống rau, các loại củ quả, trái cây,... trong khu vườn.
Mỗi việc làm – từ xới đất, nhổ cỏ, tưới nước được thực hiện trong niềm hoan hỷ và tinh thần tích cực phục vụ tứ chúng cùng Nhân dân, Phật tử về chùa tu học.
Vườn rau vì thế không chỉ xanh mát bởi cây lá, mà còn lan tỏa sự an lạc của những tâm hồn hướng thiện.
Cây trái bốn mùa – “mùa nào thức nấy”
Vườn rau được phân theo từng khu riêng biệt: Khu trồng rau, khu trồng các loại củ, khu cây ăn quả,...
Mùa xuân, những luống cải xanh, rau muống, xà lách, rau dền tươi tốt mơn mởn. Mùa hạ là thời điểm của đậu Hà Lan, dưa chuột, rau đay, rau mồng tơi, rau dền, rau ngót và bầu bí sai trĩu giàn. Sang thu, những gốc ớt, cà tím, khoai lang, đậu cô ve, hành, tỏi,.. tiếp nối mùa vụ, mang lại sự đa dạng cho khu vườn.
Riêng khu cây ăn quả có đủ loại cây thân thuộc như bưởi, cam, hồng, mít, chuối… Khi vào vụ, hương thơm của quả chín hòa vào gió bay xa, mang đến sự thanh bình, dễ chịu hiếm có
Chuẩn bị cho mùa đông – gieo hạt ươm mầm mới
Khi tiết trời dần chuyển lạnh, công việc trong vườn cũng bước sang giai đoạn mới. Các Phật tử bắt đầu dọn luống, ủ phân hữu cơ, chuẩn bị gieo hạt cho mùa đông – xuân sắp tới.
Đây là thời điểm thích hợp để trồng các loại rau chịu lạnh như cải bẹ, cải ngọt, su hào, bắp cải, cà rốt, súp lơ, khoai tây…
Không chỉ vậy, mùa đông cũng là lúc khu vườn được chăm sóc, sửa sang: Cắt tỉa cành khô, phủ rơm giữ ấm gốc cây,...
Đặt chân đến vườn rau xanh chùa Ba Vàng, người ta dễ dàng cảm nhận được bầu không khí thư thái - nơi mà mỗi Phật tử không chỉ là người làm vườn đơn thuần, mà còn là người đang gieo trồng những hạt giống thiện lành trong tâm mình...
