Gieo trồng hạt giống thiện lành

Hằng ngày, các Phật tử cùng nhau chăm sóc từng luống rau, các loại củ quả, trái cây,... trong khu vườn.

Các phật tử chùa Ba Vàng làm đất để trồng lứa rau mới

Mỗi việc làm – từ xới đất, nhổ cỏ, tưới nước được thực hiện trong niềm hoan hỷ và tinh thần tích cực phục vụ tứ chúng cùng Nhân dân, Phật tử về chùa tu học.

Thu hoạch rau muống để phục vụ bếp ăn của nhà chùa

Vườn rau vì thế không chỉ xanh mát bởi cây lá, mà còn lan tỏa sự an lạc của những tâm hồn hướng thiện.

Cây trái bốn mùa – “mùa nào thức nấy”

Vườn rau được phân theo từng khu riêng biệt: Khu trồng rau, khu trồng các loại củ, khu cây ăn quả,...

Những luống rau hữu cơ và hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn non xanh để phục vụ các phật tử dùng cơm tại chùa

Mùa xuân, những luống cải xanh, rau muống, xà lách, rau dền tươi tốt mơn mởn. Mùa hạ là thời điểm của đậu Hà Lan, dưa chuột, rau đay, rau mồng tơi, rau dền, rau ngót và bầu bí sai trĩu giàn. Sang thu, những gốc ớt, cà tím, khoai lang, đậu cô ve, hành, tỏi,.. tiếp nối mùa vụ, mang lại sự đa dạng cho khu vườn.

Nụ cười thường trực trên môi các Phật tử khi làm vườn, phục vụ rau củ tươi cho tứ chúng cùng Nhân dân, Phật tử về chùa tu học

Riêng khu cây ăn quả có đủ loại cây thân thuộc như bưởi, cam, hồng, mít, chuối… Khi vào vụ, hương thơm của quả chín hòa vào gió bay xa, mang đến sự thanh bình, dễ chịu hiếm có

Những luống rau Đay non xanh được sẽ tạo nên món canh giải nhiệt trong mùa hè

Chuẩn bị cho mùa đông – gieo hạt ươm mầm mới

Khi tiết trời dần chuyển lạnh, công việc trong vườn cũng bước sang giai đoạn mới. Các Phật tử bắt đầu dọn luống, ủ phân hữu cơ, chuẩn bị gieo hạt cho mùa đông – xuân sắp tới.

Những giống cây trồng khó tính như dưa vàng cũng được các phật tử chùa Ba Vàng thuần dưỡng cho trái ngọt

Đây là thời điểm thích hợp để trồng các loại rau chịu lạnh như cải bẹ, cải ngọt, su hào, bắp cải, cà rốt, súp lơ, khoai tây…

Vườn rau được phân theo từng khu riêng biệt: Khu trồng rau, khu trồng các loại củ, khu cây ăn quả

Không chỉ vậy, mùa đông cũng là lúc khu vườn được chăm sóc, sửa sang: Cắt tỉa cành khô, phủ rơm giữ ấm gốc cây,...

Không chỉ có những loại rau xanh để phục vụ bữa ăn cho các phật tử mà chùa Ba Vàng còn trồng nhiều loại trái cây bản địa nhằm duy trì sự phong phú cây trồng tại nhà chùa

Đặt chân đến vườn rau xanh chùa Ba Vàng, người ta dễ dàng cảm nhận được bầu không khí thư thái - nơi mà mỗi Phật tử không chỉ là người làm vườn đơn thuần, mà còn là người đang gieo trồng những hạt giống thiện lành trong tâm mình...