Vở chèo Ký ức dòng Thương tái hiện Bản anh hùng ca từ vùng đất Kinh Bắc
Mai Hương
31/10/2025 3:24 PM (GMT+7)
Tại Liên hoan Nghệ thuật Chèo Toàn quốc 2025 đang diễn ra ở Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã mang đến một vở diễn thấm đẫm cảm xúc – “Ký ức dòng Thương”, khắc họa trọn vẹn khí phách và tâm hồn của con người Hà Bắc xưa trong khói lửa chiến tranh.
Bên cầu Sông Thương, khán giả như được sống lại những năm tháng đạn bom dữ dội, nơi khẩu đội pháo phòng không cùng đội nữ dân quân Kinh Bắc anh dũng chiến đấu giữ bầu trời quê hương. Giữa tiếng bom gào đạn nổ, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lặng lẽ tiễn con ra trận, nước mắt hòa trong khói lửa nhưng trái tim vẫn sáng niềm tin vào Tổ quốc. Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ ngóng con giữa nền trời rực lửa — biểu tượng bất diệt của tình mẫu tử Việt Nam.
Trong khói đạn và nước mắt, tình yêu của Ngân và Hoàng nảy nở giữa chiến trường, vừa dịu dàng, vừa bi tráng – như đóa sen vươn lên từ bùn lầy chiến tranh, tượng trưng cho sức sống và niềm tin của thế hệ trẻ.
Đặc biệt, phần âm nhạc của vở diễn là một kiệt tác nghệ thuật, khi các làn điệu Quan họ cổ hòa quyện mềm mại trong nền Chèo truyền thống. Tiếng hát mượt mà, ngân dài của người Quan họ hòa cùng tiếng trống trận và âm hưởng sử thi, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hùng tráng, vừa sâu lắng, khiến cả khán phòng như chìm trong dòng ký ức.
Với nghệ thuật dàn dựng tinh tế, diễn xuất xúc động, cùng phần nhạc và ánh sáng đậm chất Kinh Bắc, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã thực sự chạm đến trái tim khán giả, khắc sâu thông điệp về lòng yêu nước, tình người và niềm tự hào dân tộc.
“Ký ức dòng Thương” – nơi dòng sông ký ức ngân mãi khúc hát về mẹ, về người chiến sĩ và về vẻ đẹp bất tận của quê hương Bắc Ninh – Hà Bắc anh hùng
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri
Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng
Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.
Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)
Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.
Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã
Tỉnh Phú Thọ vừa điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ công chức khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Người con ưu tú xứ Lạng Hoàng Văn Thụ: Ngọn lửa kiên trung sống mãi trong sự nghiệp vinh quang của dân tộc
Từ mảnh đất xứ Lạng giàu truyền thống, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã sớm mang khát vọng cứu nước. Ông trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt, luôn "bám dân, bám đất" gây dựng cơ sở Đảng
Tân Văn: Ấm lòng những mái nhà "an cư" cho hộ nghèo
Con đường vào xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn sau những ngày mưa còn vương chút lầy lội, nhưng cảnh sắc núi rừng xanh mướt và những nếp nhà mới khang trang, đặc biệt là nhiều ngôi nhà được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thấp thoáng sau rặng cây
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri