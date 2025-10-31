Bên cầu Sông Thương, khán giả như được sống lại những năm tháng đạn bom dữ dội, nơi khẩu đội pháo phòng không cùng đội nữ dân quân Kinh Bắc anh dũng chiến đấu giữ bầu trời quê hương. Giữa tiếng bom gào đạn nổ, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lặng lẽ tiễn con ra trận, nước mắt hòa trong khói lửa nhưng trái tim vẫn sáng niềm tin vào Tổ quốc. Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ ngóng con giữa nền trời rực lửa — biểu tượng bất diệt của tình mẫu tử Việt Nam.

Quân dân và con người vùng Kinh Bắc sẵn sàng bảo vệ hương được tái hiện trong vở chèo Ký ức dòng Thương

Trong khói đạn và nước mắt, tình yêu của Ngân và Hoàng nảy nở giữa chiến trường, vừa dịu dàng, vừa bi tráng – như đóa sen vươn lên từ bùn lầy chiến tranh, tượng trưng cho sức sống và niềm tin của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, phần âm nhạc của vở diễn là một kiệt tác nghệ thuật, khi các làn điệu Quan họ cổ hòa quyện mềm mại trong nền Chèo truyền thống. Tiếng hát mượt mà, ngân dài của người Quan họ hòa cùng tiếng trống trận và âm hưởng sử thi, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hùng tráng, vừa sâu lắng, khiến cả khán phòng như chìm trong dòng ký ức.

Với sự dàn dựng có nhiều đổi mới Ký ức dòng thương được đánh giá mang nhiều giá trị nghệ thuật cao

Với nghệ thuật dàn dựng tinh tế, diễn xuất xúc động, cùng phần nhạc và ánh sáng đậm chất Kinh Bắc, Nhà hát Chèo Bắc Ninh đã thực sự chạm đến trái tim khán giả, khắc sâu thông điệp về lòng yêu nước, tình người và niềm tự hào dân tộc.

“Ký ức dòng Thương” – nơi dòng sông ký ức ngân mãi khúc hát về mẹ, về người chiến sĩ và về vẻ đẹp bất tận của quê hương Bắc Ninh – Hà Bắc anh hùng