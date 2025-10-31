Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert quy mô 30.000 khán giả
Thanh Tuyền
31/10/2025 1:34 PM (GMT+7)
Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert quy mô 30.000 khán giả, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than.
Nối tiếp thành công của Hạ Long Concert 2025 vừa diễn ra vào tối 29/10, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức một chương trình nghệ thuật (concert) quy mô lớn vào ngày 12/11. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2025), đồng thời kích cầu du lịch quý IV năm 2025.
Được biết, concert này tiếp tục tổ chức tại Quảng trường 30/10, có quy mô dự kiến 30.000 khán giả.
Chương trình dự kiến quy tụ các ca sĩ hàng đầu và nổi tiếng như: Quang Thọ, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, rapper Đen, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Bích Phương, Rhyder, Quang Hùng MasterD.
Chương trình có nội dung chủ đề ca ngợi thành tựu của tỉnh Quảng Ninh, tôn vinh truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của ngành Than, khẳng định vai trò của công nhân vùng Mỏ và hướng tới khát vọng xanh hóa ngành công nghiệp năng lượng.
Concert gồm 3 chương: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin; Kỷ luật, đồng tâm mạch nguồn của sức mạnh; Quảng Ninh từ vùng mỏ anh hùng đến khát vọng dẫn đầu.
Việc tổ chức concert này nằm trong Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc, Trường Đại học Hạ Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số doanh nghiệp, địa phương liên quan đồng tổ chức.
Người nuôi biển ở Quảng Ninh thời gian gần đây liên tục đối diện với dịch bệnh, nhiều hộ dân, Hợp tác xã nuôi biển đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng do cá chết hàng loạt nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán này.
Anh T.Q.T hẹn đổi bán 01 chiếc xe mô tô cho 2 đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe mô tô trên.
Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho 60 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11 vừa qua.
Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đã giảm đầu mối, biên chế và tạo ra một phương thức hoạt động mới, linh hoạt, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm phục vụ
Nhờ áp dụng kỹ thuật vi sinh và tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất cá biển không kháng sinh, nhiều trại giống, hộ nuôi biển ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắc... đã giảm được giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cá giống, cá thương phẩm đang mở rộng sản xuất và hướng tới xuất khẩu ở các thị trường khó tính.
Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.
