Nối tiếp thành công của Hạ Long Concert 2025 vừa diễn ra vào tối 29/10, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức một chương trình nghệ thuật (concert) quy mô lớn vào ngày 12/11. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2025), đồng thời kích cầu du lịch quý IV năm 2025.

Được biết, concert này tiếp tục tổ chức tại Quảng trường 30/10, có quy mô dự kiến 30.000 khán giả.

Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert quy mô 30.000 khán giả vào ngày 12/11. Trong ảnh là Hạ Long concert 2025 vừa diễn ra vào ngày 29/10. Ảnh: Thanh Tuyền

Chương trình dự kiến quy tụ các ca sĩ hàng đầu và nổi tiếng như: Quang Thọ, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, rapper Đen, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Bích Phương, Rhyder, Quang Hùng MasterD.

Chương trình có nội dung chủ đề ca ngợi thành tựu của tỉnh Quảng Ninh, tôn vinh truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của ngành Than, khẳng định vai trò của công nhân vùng Mỏ và hướng tới khát vọng xanh hóa ngành công nghiệp năng lượng.

Concert gồm 3 chương: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin; Kỷ luật, đồng tâm mạch nguồn của sức mạnh; Quảng Ninh từ vùng mỏ anh hùng đến khát vọng dẫn đầu.

Việc tổ chức concert này nằm trong Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc, Trường Đại học Hạ Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số doanh nghiệp, địa phương liên quan đồng tổ chức.