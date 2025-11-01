Công trình 135 tỷ đồng chào mừng 70 năm thành phố Hải Phòng nhếch nhác khó tin sau vài tháng gắn biển
Nguyễn Đại
01/11/2025 6:17 AM (GMT+7)
Rác thải vứt ngổn ngang, hệ thống cây xanh được đầu tư đồng bộ nhưng đến nay nhiều cây chết héo, một số khu vực gạch lát nền bong tróc tạo khung cảnh nhếch nhác khó tin ở công viên gần 135 tỉ đồng sau vài tháng gắn biển tại phường Hồng Bàng (Hải Phòng).
Nhiều người dân ở phường Hồng Bàng(Hải Phòng) phản ánh về việc nhếch nhác ở công viên nút giao Nam Cầu Bính được đầu tư lên tới gần 135 tỉ đồng sau vài tháng gắn biển.
Ghi nhận của PV Dân Việt, toàn bộ bồn cây, hoa ngập trong cỏ dại, có đoạn cỏ cao ngang đầu người, cỏ tràn cả lối đi, đường dạo.
Rác thải, vỏ chai, túi ni lông cũng vứt ngổn ngang ở các bồn cây. Hệ thống cây xanh, cây bóng mát được đầu tư đồng bộ nhưng đến nay nhiều cây chết héo, bật gốc, gãy đổ nhưng cũng không được xử lý.
Trong nhà vệ sinh không có nước, trên bồn nhà vệ sinh còn chứa một vài chiếc kim tiêm.
Một người dân ở gần khu vực cho biết, Công viên này đã đi vào hoạt động được vài tháng nhưng chưa từng thấy có đơn vị nào đến dọn dẹp, cắt cỏ, tỉa cây.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Đoan – Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết, công trình công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính vẫn đang do Ban Quản lý đầu tư dự án khu vực Hồng Bàng quản lý và dự án vẫn đang trong giai đoạn quyết toán. “Sau khi nắm bắt được thông tin, UBND phường sẽ đề nghị Ban Quản lý đầu tư dự án khu vực Hồng Bàng khắc phục tình trạng trên ở công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính”, Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết.
Trước đó ngày 11/5, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ gắn biển công trình Công viên Nam Cầu Bính tại quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng).
Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh Nút giao Nam cầu Bính với diện tích 2,2ha bao gồm sân, đường dạo, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xây dựng tuyến kè bờ sông Rế dài 195,9m; xây dựng tuyến đường phía Đông Nam dự án lộ giới 11,5m. UBND quận Hồng Bàng đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 tổ chức và 6 hộ dân thuộc phường Trại Chuối với tổng diện tích thu hồi 2,2ha.
Dự án có tổng mức đầu tư trên 134 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những góp phần phát triển đô thị quân xanh, văn minh, hiện đại, phục vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực, đáp ứng quá trình chỉnh trang đô thị tại quận Hồng Bàng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.
Đây cũng là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.
