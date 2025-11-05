Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

+ aA -

Quang Sơn

05/11/2025 6:00 AM (GMT+7)

Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.

Ruộng lúa bậc thang vào mùa chín rộ tạo nên một bức tranh màu vàng rực rỡ, xen kẽ màu xanh của cây cối và núi rừng hùng vĩ. Ảnh Quang Sơn
Khu vực đã được quy hoạch với cầu đi bộ và nhà chòi nghỉ chân, cho phép du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ruộng bậc thang và tận hưởng không khí trong lành. Ảnh Quang Sơn
Những ngôi nhà đơn sơ nằm giữa thảm xanh và vàng của thiên nhiên, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và cảnh quan núi rừng. Ảnh Quang Sơn
Khi lúa đã ngả màu vàng sậm, người dân Đông Ngũ hối hả bước vào mùa gặt. Ảnh Quang Sơn
Những bó lúa nặng hạt được bó lại gọn gàng, chuẩn bị cho khâu đập và phơi. Ảnh Quang Sơn
Những bông lúa trĩu nặng hạt, biểu tượng cho một mùa màng bội thu, là thành quả ngọt ngào của người nông dân. Ảnh Quang Sơn
"Về Miền Soóng Cọ" là lời mời gọi du khách đến khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của vùng đất này. Ảnh Quang Sơn
Việc tổ chức các lễ hội và phát triển du lịch cảnh quan không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần nâng cao đời sống cho người dân, bảo tồn giá trị của những thửa ruộng bậc thang quý giá. Ảnh Quang Sơn
Tham khảo thêm
Ở phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nông dân rủ nhau vào tổ hợp tác trồng thứ cây tốt um, đào lên toàn củ to dài

Ở phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nông dân rủ nhau vào tổ hợp tác trồng thứ cây tốt um, đào lên toàn củ to dài

05/11/2025 6:00 AM

Trải nghiệm tự làm đặc sản chả mực Hạ Long tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025

Trải nghiệm tự làm đặc sản chả mực Hạ Long tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025

05/11/2025 6:00 AM

Icon
Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng

Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.

Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh

Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh

Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri

Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng

Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng

Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.

Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)

Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)

Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.

Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã

Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã

Tỉnh Phú Thọ vừa điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ công chức khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng

Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.

Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh

Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh

Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri

Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng

Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng

Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.

Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)

Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)

Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.

Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã

Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã

Tỉnh Phú Thọ vừa điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ công chức khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.