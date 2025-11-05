Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ
Quang Sơn
05/11/2025 6:00 AM (GMT+7)
Xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh vào độ thu hoạch luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, trải dài theo sườn đồi, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn trở thành một điểm đến du lịch văn hóa độc đáo, được tôn vinh qua lễ hội mùa vàng hàng năm.
Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân Hải Phòng
Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.
Lạng Sơn động thổ công trình chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 194 năm thành lập tỉnh
Chiều ngày 4/11, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2025), UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ động thổ dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng) và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri
Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng
Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.
Quảng Ninh: Bắt giữ đường dây vận chuyển 637 bình khí cười (N2O)
Lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công một đường dây chuyên vận chuyển trái phép khí N2O, thường được biết đến với tên gọi "khí cười", qua địa bàn tỉnh.
Phú Thọ điều động, biệt phái hàng trăm công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã
Tỉnh Phú Thọ vừa điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ công chức khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
