Quảng Ninh: Mùa vàng bội thu nơi miền Soóng Cọ

Ngày 3/ 11, tại phường Phù Liễn, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá, tiêu thụ nông sản phẩm, cài đặt và kích hoạt các tiện ích Nền tảng số Nông dân Việt Nam cho 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện các xã Vĩnh Am, An Lão, Việt Khê của thành phố Hải Phòng.