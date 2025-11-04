Nhiều ngôi sao đình đám sẽ trình diễn tại Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng
Thanh Phong
04/11/2025 5:46 PM (GMT+7)
Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11.
Concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng dự kiến tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình với quy mô 30.000 khán giả được tổ chức nhằm kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ và ngày Miền mỏ bất khuất (12/11/1936-12/11/2025).
Tại buổi họp báo chiều 4/11, ông Nguyễn Việt Dũng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, ý nghĩa chính của chương trình lần này là món quà tri ân người thợ mỏ mà.
Cùng với đó, ngành du lịch Quảng Ninh cũng xác định đây là một sản phẩm du lịch-văn hóa đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu của tỉnh - Vùng đất di sản, năng động, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa phát triển.
Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình là sự hòa quyện giữa âm nhạc - xiếc - phóng sự và trình diễn hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Đỗ Hoàng Hiệp, Ryhder, Violist Trần Quang Duy, nhóm Oplus, Liên đoàn Xiếc Việt Nam… tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng, bùng nổ cảm xúc.
Chương trình có thời lượng 120 phút gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, liền mạch cảm xúc gồm: Chương 1: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, Chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh, Chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 30.000 khán giả tham dự và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
Cũng tại cuộc họp báo, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh và Công nghệ sản xuất Than. Chương trình diễn ra trong các ngày 10-16/11 tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.
