Quảng Ninh tổ chức concert dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh

Chương trình nghệ thuật (concert) “Hạ Long 2025 – Hào khí di sản, bừng sáng tương lai” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 30/10 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn, toàn diện của Quảng Ninh sau 62 năm xây dựng và phát triển (30/10/1963-30/10/2025), đặc biệt là những bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Quảng Ninh tổ chức concert “Hạ Long 2025 – Hào khí di sản, bừng sáng tương lai” nhằm chào mừng 62 năm Ngày thành lập tỉnh. Trong ảnh là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tuyền

Đồng thời, nhằm cổ vũ, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping cùng màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc, dự kiến thu hút khoảng 30.000 đại biểu, nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn có khu vực check-in “Tự hào Quảng Ninh 62 năm” với nghệ thuật tương tác 3D công nghệ cao, quảng bá du lịch thông minh “Smart Tourism Quảng Ninh”, góp phần quảng bá hình ảnh “Quảng Ninh – Điểm đến của những lễ hội và sự kiện đặc sắc”.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức, hướng tới mục tiêu tạo động lực kích cầu du lịch và lan tỏa niềm tự hào về vùng đất di sản Quảng Ninh.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long là một trong những sự kiện quan trọng diễn ra tại Quảng Ninh trong quý IV/2025. Ảnh: BTC

Sau 9 tháng năm 2025, Quảng Ninh đã đón 17,11 triệu lượt du khách, hoàn thành 2/3 kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,25 triệu lượt, tăng 25%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.250 tỷ đồng.

Quý IV/2025, ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu tổng doanh thu đạt 12.750 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Để hoàn thành mục tiêu, Quảng Ninh dự kiến tổ chức khoảng 30 sự kiện, lễ hội, chương trình kích cầu lớn, tầm cỡ quốc gia trên toàn tỉnh. Nổi bật là Liên hoan múa rối và xiếc quốc tế; giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long; giải marathon Yên Tử Heritage 2025; Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh và Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng Ninh 2025… Ngoài ra, Diễn đàn Lữ hành Toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh vào trung tuần tháng 11 sẽ tạo cơ hội kết nối, hợp tác đối với hàng trăm hãng lữ hành lớn trong và ngoài nước.

Quảng Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, truyền thông số, khai thác tuyến du lịch cửa khẩu Động Trung – Hoành Mô, mở rộng đường bay charter đón khách Trung Quốc, Hàn Quốc qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp trên đìa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng tung hàng loạt gói kích cầu hấp dẫn: Giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà, trải nghiệm trên tàu du lịch… Qua đó đem đến nhiều lựa chọn phong phú để thu hút du khách, tăng thời gian trải nghiệm và chi tiêu của du khách tại Quảng Ninh.