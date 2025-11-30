2 Bí thư Đoàn xã ở Hưng Yên được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự
Tú Uyên
30/11/2025 12:46 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh này.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định phê duyệt danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh Hưng Yên.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 2242/TTr-BCH ngày 13/11/2025; của Sở Nội vụ tại Công văn số 5713/SNV XDCQ ngày 12/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định phê duyệt danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh Hưng Yên đối với 2 nhân sự.
2 nhân sự là bà Trịnh Thị Thu Trang – Bí thư Đoàn xã Như Quỳnh, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Như Quỳnh; ông Hà Quang Vũ – Bí thư Đoàn xã Nam Thái Ninh, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Thái Ninh.
UBND tỉnh Hưng Yên nêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về việc thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tỉnh Hưng Yên.
Chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các Văn bản pháp luật hiện hành.
