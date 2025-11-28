Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 118 vị, Ban Thường trực gồm 12 vị. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Văn Luyến, Hà Đức Quảng, Hoàng Xuân Giao, Nguyễn Hồng Nhung, Bùi Đức Giang, Trần Anh Du, Khổng Mạnh Hùng, Lương Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Thuần, Triệu Việt Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 với 20 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất hiệp thương cử các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng hoa và Bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” chúc mừng Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội với dòng chữ “MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ: Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ triển khai vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Ngay tại Đại hội, đã quyên góp được tổng số tiền là 750 triệu đồng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ tại Đại hội.