Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm. Sự hòa quyện giữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hợp tác, cùng với sắc màu văn hóa đa dạng của các dân tộc, đã tạo nên một dấu ấn khó quên, khẳng định vai trò quan trọng của Hội Nông dân trong sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội có sự hiện diện 252 đại biểu ưu tú, đại diện cho 97.586 hội viên, nông dân trong tỉnh. Các đại biểu đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình với đa dạng màu sắc sặc sỡ, thể hiện niềm tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Ảnh Quang Sơn

Trang phục truyền thống của các đại biểu mang đến những sắc màu văn hóa rực rỡ tại đại hội. Ảnh Quang Sơn

Báo Nông thôn Ngày nay là người bạn đồng hành tin cậy, một diễn đàn quan trọng, và một kênh thông tin thiết yếu, góp phần vào sự phát triển toàn diện của khu vực nông thôn và nâng cao đời sống của người nông dân. Ảnh Quang Sơn

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức: Áp dụng công nghệ thông tin trong điểm danh đại biểu; số hóa tài liệu; tổ chức không gian trải nghiệm đổi mới sáng tạo. Ảnh Quang Sơn

Tài liệu được số hóa giúp các đại biểu tiếp cận thông tịn một cách nhanh chóng, chính xác. Ảnh Quang Sơn

Khu trưng bày không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là cầu nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các nông dân và doanh nghiệp. Ảnh Quang Sơn

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Quang Sơn